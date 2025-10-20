Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, los rumores en torno a los preparativos de su boda no han dejado de multiplicarse, especialmente en lo que respecta a la lista de invitados. Durante su reciente participación en The Graham Norton Show, la cantante dejó entrever que el enlace será una celebración “enorme”. Incluso bromeó diciendo que planea invitar “a todos con los que ha hablado alguna vez”. Entre los nombres que más han dado de qué hablar figuran nada menos que los de Kate Middleton y el príncipe William, quienes podrían estar entre los invitados de honor.
¿Realeza en la boda de Taylor Swift? Kate Middleton y William entre los posibles invitados
Durante su participación en el programa The Graham Norton Show, Taylor Swift dio algunas pistas sobre lo que podría ser una de las bodas más esperadas del espectáculo: su unión con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Aunque no confirmó la fecha del evento, la cantante dejó entrever que será una celebración a lo grande y, además, llena de invitados famosos.
“¿El año que viene es el de la boda?”, preguntó Norton a Swift. “¿Es eso lo que va a ocurrir?”, añadió.
“Tú sabrás”, contestó la cantante. “Es decir, iba a invitarte”.
En tono de broma, Swift comentó que planea invitar “a todos con los que ha hablado alguna vez”, lo que ha desatado especulaciones sobre una lista de invitados repleta de celebridades e incluso figuras de la realeza.
Bajo este contexto, una fuente cercana reveló a Fox News que es posible que Kate Middleton y el príncipe William estén entre los asistentes: “La situación es ésta: el año pasado vimos lo bien que iba su relación no sólo con el príncipe William, sino también con sus hijos”.
Por otro lado, la intérprete de Karma también compartió su emoción por el proceso de organización: “Estoy muy emocionada”, añadió. “Sé que va a ser divertido planificarla porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes pocos invitados y la gente está en la burbuja. Y tienes que evaluar o valorar tu relación con ellos para ver si deben estar allí. No voy a hacer eso”, bromeó.
¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?
Luego de que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto a través de una publicación conjunta en Instagram, empezaron a surgir los primeros rumores sobre cuándo y dónde se celebrará la boda.
Según medios estadounidenses, uno de los sitios que toma más fuerza es la mansión de la cantante ubicada en Watch Hill, en Westerly, Rhode Island. La propiedad, que Taylor compró en 2013 por aproximadamente 17.75 millones de dólares, ubicada en un enclave costero privilegiado y ha sido escenario de varias fiestas privadas de la artista.
Además, se encuentra actualmente en proceso de una ampliación y renovación estimada en 1.7 millones de dólares, lo que ha alimentado más los rumores de que podría albergar el evento.
Por otro lado, se ha especulado que la pareja estaría planeando casarse “el próximo verano” (es decir, verano de 2026) en Rhode Island, lo que convertiría el evento en uno de los más esperados del mundo del entretenimiento y el deporte. Uno de los motivos que se menciona es que Taylor estaría “apresurada” para tener hijos, lo que podría estar impulsando una agenda más temprana para la boda.
Sin embargo, cabe señalar que nada de esto ha sido confirmado oficialmente por la propia pareja: ni la fecha exacta, ni el lugar definitivo, ni los detalles de la ceremonia han sido revelados.