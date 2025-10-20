¿Realeza en la boda de Taylor Swift? Kate Middleton y William entre los posibles invitados

Taylor Swift invitaría a Kate Middleton y al príncipe William a su boda

Durante su participación en el programa The Graham Norton Show, Taylor Swift dio algunas pistas sobre lo que podría ser una de las bodas más esperadas del espectáculo: su unión con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Aunque no confirmó la fecha del evento, la cantante dejó entrever que será una celebración a lo grande y, además, llena de invitados famosos.

“¿El año que viene es el de la boda?”, preguntó Norton a Swift. “¿Es eso lo que va a ocurrir?”, añadió.

Taylor Swift (Getty Images)

“Tú sabrás”, contestó la cantante. “Es decir, iba a invitarte”.

En tono de broma, Swift comentó que planea invitar “a todos con los que ha hablado alguna vez”, lo que ha desatado especulaciones sobre una lista de invitados repleta de celebridades e incluso figuras de la realeza.

Bajo este contexto, una fuente cercana reveló a Fox News que es posible que Kate Middleton y el príncipe William estén entre los asistentes: “La situación es ésta: el año pasado vimos lo bien que iba su relación no sólo con el príncipe William, sino también con sus hijos”.

Por otro lado, la intérprete de Karma también compartió su emoción por el proceso de organización: “Estoy muy emocionada”, añadió. “Sé que va a ser divertido planificarla porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes pocos invitados y la gente está en la burbuja. Y tienes que evaluar o valorar tu relación con ellos para ver si deben estar allí. No voy a hacer eso”, bromeó.