Taylor Swift dona 100.000 dólares a una pequeña fan que lucha contra el cáncer

Una mamá intenta recaudar dinero para el tratamiento de cáncer de su hija

La mujer compartió la historia de la lucha de su hija contra el cáncer cerebral mientras intentaba recaudar fondos para el tratamiento a través de una campaña de GoFundMe activa desde marzo. Según la plataforma, el tipo de cáncer que padece la niña es raro y agresivo, y solo hay 58 casos conocidos en Estados Unidos el año pasado. Mientras lucha contra la enfermedad, Lilah se ha visto obligada a entrar y salir del hospital durante gran parte de su vida.

Taylor Swift (Getty Images)

Smoot publicó un video, titulado "Apoya Lilah" a través de su TikTok en el que aparece la niña describiendo a Taylor Swift como su "amiga" mientras miraba a la cantante en su iPad: "Esto podría ser mi culpa", escribió Katelynn el clip, mientras bromeaba diciendo que ella había hecho que su hija se convirtiera en una ‘Swiftie’.



"Originalmente, Lilah iba a llamarse Willow", haciendo referencia a la canción de Swift. "Estuvimos decididas a usar ese nombre durante todo mi embarazo, pero al final nos decidimos por Lilah. Escuché a Taylor durante todo mi embarazo y luego di a luz a una mini Swiftie. A Lilah le encanta la música de Taylor y durante su tratamiento contra el cáncer siempre la disfrutó", continuó. "Espero que Lilah supere este diagnóstico y algún día pueda ir a un concierto de Taylor Swift en persona. Sé que le encantaría".