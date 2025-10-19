Taylor Swift dona 100.000 dólares a una pequeña fan que lucha contra el cáncer

Taylor Swift hizo una generosa donación a una fan que lucha contra el cáncer cerebral en etapa 4. La estrella del pop le regaló 100,000 dólares a los papás de una niña de 2 años llamada Lilah, a quien le diagnosticaron la enfermedad después de sufrir una convulsión cuando tenía solo 18 meses de edad.
La cantante se enteró de la difícil situación de la niña después de que la mamá de la pequeña, Katelynn Smoot, compartiera la grave situación por la que atraviesa su hija en redes sociales durante los últimos meses.