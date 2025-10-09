El actor Cillian Murphy está causando sensación en redes sociales, no por su trabajo en el cine, sino por su fría reacción durante la entrevista en la que Taylor Swift habló por primera vez de su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, en el programa británico The Graham Norton Show.
Taylor Swift habla su compromiso con Travis Kelce y la cara de aburrimiento de Cillian Murphy se vuelve viral
Cillian Murphy y su "cara de aburrido" mientras Taylor Swift hablaba de su anillo de compromiso
Durante el episodio del pasado 3 de octubre, Taylor Swift habló sobre su compromiso con Travis Kelce. Taylor enseñó a la cámara su anillo de compromiso y compartió detalles del momento en el que Travis Kelce decoró el jardín trasero de su casa para hacer la propuesta. “Fue perfecto”, dijo Swift, calificando la pedida como un “10 de 10”.
La cantante también bromeó con el presentador al referirse a su anillo como un "hardware upgrade", desatando risas tanto entre los demás invitados como entre el público en el estudio.
Cillian Murphy's reactions attracted attention when Taylor Swift showed off her wedding ring on the program she attended. pic.twitter.com/r9cDbWNNhv
— Scorpweb 🦂 (@Scorpwebb) October 5, 2025
Sin embargo, fue la reacción de Cillian Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, la que se robó la atención en redes sociales. Mientras Taylor Swift hablaba emocionada de su relación y mostraba el anillo, Murphy permanecía en silencio, con su ya característica expresión seria, que los fans bautizaron como su clásica "cara de aburrido".
Junto a ellos también estaban las actrices Greta Lee y Jodie Turner-Smith, quienes sí mostraron entusiasmo al inclinarse para ver el anillo de cerca. En contraste, Murphy solo aplaudió con discreción, manteniéndose firme en su actitud reservada y sonriendo forzadamente.
Las redes sociales estallaron con memes y comentarios irónicos. En X, usuarios publicaron frases como:
"Cillian Murphy parece estar preguntándose por qué está ahí", "La batería social de Murphy está al 10%", entre otros.
Aunque para algunos fue gracioso, para otros simplemente fue una muestra más del estilo discreto que caracteriza a Murphy, quien rara vez se deja llevar por el espectáculo mediático.
Taylor Swift da pistas sobre su boda con Travis Kelce mientras promociona su nuevo álbum
Además de hablar de su compromiso, Taylor Swift dejó entrever algunos detalles sobre su futura boda con Travis Kelce, aunque sin dar fechas concretas. La cantante explicó que, por ahora, está completamente enfocada en el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, un proyecto con el que busca explorar una faceta más teatral y visual de su carrera.
Cuando el presentador Graham Norton le preguntó directamente cuándo sería la boda, Swift respondió con una sonrisa ambigua: “Lo sabrás cuando pase”, lo que desató risas entre los invitados y el público. Su respuesta alimentó aún más la curiosidad de los fans, quienes llevan meses especulando sobre planes de matrimonio tras la confirmación pública del noviazgo en 2023.
Aunque no reveló una fecha exacta, algunos medios especulan que la ceremonia podría celebrarse a mediados de 2026, una vez termine la promoción del nuevo disco y posiblemente después de una próxima gira mundial, aún no anunciada oficialmente.
La artista también mencionó que quiere “hacer las cosas bien y sin prisas”, lo que sugiere que el enfoque actual está en su música y en disfrutar del compromiso sin presiones externas.