Taylor Swift habla su compromiso con Travis Kelce y la cara de aburrimiento de Cillian Murphy se vuelve viral

Cillian Murphy y su "cara de aburrido" mientras Taylor Swift hablaba de su anillo de compromiso

Durante el episodio del pasado 3 de octubre, Taylor Swift habló sobre su compromiso con Travis Kelce. Taylor enseñó a la cámara su anillo de compromiso y compartió detalles del momento en el que Travis Kelce decoró el jardín trasero de su casa para hacer la propuesta. “Fue perfecto”, dijo Swift, calificando la pedida como un “10 de 10”.

La cantante también bromeó con el presentador al referirse a su anillo como un "hardware upgrade", desatando risas tanto entre los demás invitados como entre el público en el estudio.



Cillian Murphy's reactions attracted attention when Taylor Swift showed off her wedding ring on the program she attended. pic.twitter.com/r9cDbWNNhv — Scorpweb 🦂 (@Scorpwebb) October 5, 2025

Sin embargo, fue la reacción de Cillian Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, la que se robó la atención en redes sociales. Mientras Taylor Swift hablaba emocionada de su relación y mostraba el anillo, Murphy permanecía en silencio, con su ya característica expresión seria, que los fans bautizaron como su clásica "cara de aburrido".

Junto a ellos también estaban las actrices Greta Lee y Jodie Turner-Smith, quienes sí mostraron entusiasmo al inclinarse para ver el anillo de cerca. En contraste, Murphy solo aplaudió con discreción, manteniéndose firme en su actitud reservada y sonriendo forzadamente.

Taylor Swift se comprometió coin Travis Kelce (Instagram)

Las redes sociales estallaron con memes y comentarios irónicos. En X, usuarios publicaron frases como:

"Cillian Murphy parece estar preguntándose por qué está ahí", "La batería social de Murphy está al 10%", entre otros.

Aunque para algunos fue gracioso, para otros simplemente fue una muestra más del estilo discreto que caracteriza a Murphy, quien rara vez se deja llevar por el espectáculo mediático.

