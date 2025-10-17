Taylor Swift y Blake Lively dejaron de ser amigas: la cantante da una pista en su nueva canción

La amistad de Taylor Swift y Blake Lively acabó

Durante años, la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively fue una de las más visibles (y queridas) del mundo del espectáculo. Apoyos públicos, vacaciones juntas y dedicatorias en redes consolidaron su imagen como mejores amigas. Sin embargo, según nuevos reportes, esa relación podría haber llegado a su fin en silencio y sin vuelta atrás.

De acuerdo con una fuente citada por Page Six, Taylor Swift y Blake Lively “no han tenido ningún contacto” desde que estalló la disputa legal entre Lively y el actor y director Justin Baldoni. La misma fuente negó categóricamente los rumores de una supuesta reunión privada entre ambas, descartando por completo cualquier intento reciente de reconciliación.

Taylor Swift (Getty Images)

El distanciamiento habría comenzado cuando el nombre de Taylor Swift apareció en documentos legales relacionados con el pleito legal de la actriz con Justin Baldoni. En ellos, se alegaba que la actriz de Gossip Girl usó su vínculo con la cantante como “herramienta” para influir en el caso, una situación que, según allegados, Swift prefería evitar completamente.

Por si fuera poco, el lanzamiento del más reciente álbum de Taylor, The Life of a Showgirl intensificó las especulaciones: la canción “Cancelled!” llamó la atención de fans y medios por una línea que algunos interpretaron como un dardo directo a su antigua amiga:

"Menos mal que me gustan mis amigos cancelados. Me gustan vestidos de Gucci y en escándalo".

Aunque Swift no ha confirmado que el tema esté inspirado en Lively, las referencias y el momento del lanzamiento no han pasado desapercibidos. La frase ha sido interpretada por algunos seguidores como una crítica, no solo a una figura pública, sino a alguien cercano que hoy ya no forma parte de su círculo.