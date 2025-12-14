Lindsay Lohan sorprende al convertirse en la voz de Maggie Simpson

Lindsay Lohan entra al mundo de

Los Simpson

como la voz de Maggie

Los Simpson vuelven a dar de qué hablar. Esta vez, la sorpresa viene con Lindsay Lohan , quien prestará su voz a Maggie Simpson en un episodio especial. Sí, la bebé más famosa de la televisión, y que casi siempre está callada, hablará, y lo hará con la voz de una de las actrices más reconocidas de Disney, en un momento que ya promete ser histórico para la serie.

Lindsay Lohan (Getty Images )

La actriz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó que participará en el episodio de la temporada 37 de Los Simpson titulado “Parahormonal Activity”, el cual se transmitirá este domingo por Fox.

“¡No se pierdan mi episodio de #LosSimpson este domingo en FOX! Es un sueño hecho realidad formar parte de esta familia tan icónica”, escribió Lindsay Lohan en Instagram, junto a un video en el que aparece grabando diálogos para Maggie Simpson.

En el adelanto del episodio, se observa a la familia Simpson reunida en la cocina mientras la conversación avanza a toda velocidad. Justo cuando Maggie está a punto de hablar, Marge la interrumpe con tono alarmado: “¡Maggie, Maggie, descansa la voz! ¡Aún te estás recuperando de esa laringitis!”.

A pesar de la advertencia de Marge, la pequeña no tarda en romper el silencio y alzar la voz para lanzar una crítica directa contra su hermano mayor: “¡Por favor, no dejen que Bart conduzca! ¡Da muchísimo miedo! Maneja de forma tan insegura que todos nos tocan el claxon, nos gritan groserías y hasta nos hacen señas”, reclama Maggie en la escena.