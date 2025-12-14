Lindsay Lohan sorprende al convertirse en la voz de Maggie Simpson

Los Simpson vuelven a sorprender a su audiencia con una colaboración inesperada. Lindsay Lohan debutará en la emblemática serie animada al dar voz a Maggie Simpson, el personaje que durante décadas se ha caracterizado por su silencio.
La participación de la actriz promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada y reafirma la capacidad de la serie para reinventarse tras más de 35 años al aire.
Los Simpson vuelven a dar de qué hablar. Esta vez, la sorpresa viene con Lindsay Lohan, quien prestará su voz a Maggie Simpson en un episodio especial. Sí, la bebé más famosa de la televisión, y que casi siempre está callada, hablará, y lo hará con la voz de una de las actrices más reconocidas de Disney, en un momento que ya promete ser histórico para la serie.
La actriz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó que participará en el episodio de la temporada 37 de Los Simpson titulado “Parahormonal Activity”, el cual se transmitirá este domingo por Fox.
“¡No se pierdan mi episodio de #LosSimpson este domingo en FOX! Es un sueño hecho realidad formar parte de esta familia tan icónica”, escribió Lindsay Lohan en Instagram, junto a un video en el que aparece grabando diálogos para Maggie Simpson.
En el adelanto del episodio, se observa a la familia Simpson reunida en la cocina mientras la conversación avanza a toda velocidad. Justo cuando Maggie está a punto de hablar, Marge la interrumpe con tono alarmado: “¡Maggie, Maggie, descansa la voz! ¡Aún te estás recuperando de esa laringitis!”.
A pesar de la advertencia de Marge, la pequeña no tarda en romper el silencio y alzar la voz para lanzar una crítica directa contra su hermano mayor: “¡Por favor, no dejen que Bart conduzca! ¡Da muchísimo miedo! Maneja de forma tan insegura que todos nos tocan el claxon, nos gritan groserías y hasta nos hacen señas”, reclama Maggie en la escena.
¿Quiénes han dado voz a Maggie Simpson?
Aunque el personaje suele comunicarse únicamente a través de su icónico chupon y algunos balbuceos, Los Simpson han aprovechado en distintas ocasiones realidades alternas, secuencias oníricas y saltos al futuro para darle voz y explorar facetas poco habituales del personaje.
En el pasado, cuando Maggie llega a hablar, su voz corre a cargo de Nancy Cartwright, actriz que también da vida a Bart Simpson desde el estreno de Los Simpson en 1989.
Sin embargo, a lo largo de los años, el personaje ha contado con voces invitadas de renombre, entre ellas Elizabeth Taylor, Jodie Foster, James Earl Jones, Viola Davis y Kevin Michael Richardson.
Cartwright, de 68 años, ha expresado recientemente su deseo de que la longeva comedia animada se mantenga al aire durante muchos años más: “Creo que me gustaría llegar a esa meta de los 40”, comentó en noviembre de 2024. “Sería increíble… y que todos sigamos vivos”, añadió con humor.