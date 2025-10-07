Taylor Swift le responde a los 'haters' que critican su nuevo álbum: "No soy la policía del arte"

Taylor Swift responde a quienes no les gustó su nuevo álbum

Durante una entrevista reciente en The Zane Lowe Show de Apple Music, Taylor Swift abordó las opiniones negativas que algunos fans y usuarios de redes sociales han expresado sobre The Life of a Showgirl. En vez de ponerse a la defensiva, la cantante tomó las críticas con calma.

"Si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título del álbum, me estás ayudando", explicó.

"Y el arte... tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte. No soy la policía del arte. Es decir, todos tienen derecho a sentir exactamente lo que quieran. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo", señaló la cantante y compositora de 35 años.

Críticas al nuevo disco de Taylor Swift dan visibilidad al proyecto, sean buenas o malas

La intérprete de "Opalite" dejó claro que cualquier tipo de conversación (positiva o negativa) contribuye a la visibilidad de su proyecto y que, como artista, prefiere abrazar esa exposición en vez de resistirse a ella.

Por otro lado, Taylor Swift también reflexionó sobre cómo las experiencias personales influyen en la forma en que sus fans se conectan con su música.

"Muchas veces, un álbum es una forma muy intensa de mirarte a ti mismo. Lo que estés viviendo en tu vida va a influir en si te identificas o no con la música que estoy lanzando en ese momento", dijo.

"Algo que me encanta ver que dicen mis fans es: ‘Antes no conectaba con Reputation, y ahora que he pasado por otras cosas en mi vida, ese es mi álbum favorito'", se defendió.