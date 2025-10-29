Publicidad

Espectáculos

Emiliano Aguilar habla del rechazo que ha sufrido por parte de Pepe Aguilar, entre polémicas y problemas de salud mental

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, asegura que ha ido en tres ocasiones a buscar a su papá y que en todas fue rechazado.
mié 29 octubre 2025 02:27 PM
Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar (Instagram)

Tras protagonizar una nueva polémica al denunciar supuestos maltratos y humillaciones durante la entrega de los Premios Billboard a la música latina y buscar aclarar este asunto, Emiliano Aguilar hizo una dura revelación al asegurar que ha sufrido rechazo por parte de Pepe Aguilar.

De acuerdo con un video que publicó en sus redes sociales, Emiliano habría ido a buscar en distintas ocasiones a su papá con la intención de hablar con él y, según dijo, en ninguna lo recibió. Situación que dejaría ver lo gravemente fracturado que está el vínculo entre padre e hijo.

Emiliano Aguilar hace polémica revelación al aclarar supuestos maltratos durante los Premios Billboard

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, volvió a encender la polémica tras publicar un video en redes sociales donde se defiende de quienes lo acusan de haber inventado su supuesta humillación en los Latin Billboard.

El joven mostró el boleto que, según él, acreditaba su invitación a la entrega de premios, y respondió con estas supuestas evidencias contra quienes pusieron en duda su versión de los hechos. “Ahí están las pruebas… aún así me están diciendo que es falsificado”, expresó el rapero de 33 años, consciente de que sus palabras siguen en entredicho.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Emiliano asegura que vivió una situación incómoda en los Premios Billboard a la música latina (Instagram)

Las críticas no se hicieron esperar y muchos usuarios insinuaron que Emiliano Aguilar pudo haber comprado el boleto para asistir a los Premios Billboard de la música latina y que la actitud que mostraba en el video se debía a que debió haber tomado alcohol al momento de grabarlo.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Usuarios de redes señalaban que Emiliano Aguilar pudo comprar su boleto para asistir a los Billboard (Instagram)

En contraste, el hijo de Pepe Aguilar y su ex pareja, Carmen Treviño, fue brutalmente honesto con sus detractores e hizo una polémica revelación.

“No tomo, yo nomás fumo mota; no pisteo. Entonces, para todos los que dicen que me puse bien pedo, están bien pendejos, la neta”, aseguró Emiliano, dejando claro que su molestia era genuina.

Más allá del incidente relacionado con su posible intoxicación y la polémica en torno a la mala experiencia que vivió en los Premios Billboard, Emiliano Aguilar aprovechó para hablar del profundo distanciamiento que mantiene con su papá, Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar (Instagram)

El hermano mayor de Ángela Aguilar reveló intentó acercarse en tres ocasiones a su papá durante conciertos, sin previo aviso, con la simple intención de platicar con él.

“Fui nomás para hablar con él, para ver qué está pasando… y esas tres veces me mandaron mucho para ya saben dónde”, confesó Emiliano.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar dice que ha ido a buscar a su papá a sus conciertos (Instagram)

Emiliano Aguilar habla del 'hate' que han recibido Ángela Aguilar y Christian Nodal

Posteriormente, Emiliano Aguilar también habló sobre el 'hate' que ha generado su hermana Ángela Aguilar y las polémicas que ha generado su matrimonio con Christian Nodal.

“Es culpa de ellos. Así de simple”, dijo tajante Emiliano, señalando que el rechazo del público no es gratuito.

Además, reveló que Nodal lo insultó por mensaje durante una madrugada, en un tono que él atribuye al alcohol. “Yo me reí… le mandé una foto de un chaparrito con la cara de…”, relató con sarcasmo.

Así surgió la ruptura entre Emiliano Aguilar y la Dinastía Aguilar

Emiliano Aguilar también explicó cuál fue el punto de quiebre que dio origen al distanciamiento que tiene con la familia de su papá, Pepe Aguilar.

Según el rapero, esto ocurrió cuando sintió que Pepe realizó comentarios negativos hacia su mamá, Carmen Treviño.

“Si alguien habla mal de ti, ¿no quisieras que te defendiera tu propio hijo? Pues ahí está. Porque habló mal de mi mamá. Que mi mamá es la número uno”, señaló, manifestando que su lealtad está con ella y que ese fue el punto de no retorno con su papá.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Pepe Aguilar y su familia han estado distanciados de Emiliano Aguilar durante años (Instagram)

Ante sus problemas de salud mental, Emiliano Aguilar sólo ha contado con el apoyo de su mamá, Carmen Treviño

Sin embargo, entre tantas polémicas, Emiliano Aguilar dejó ver su lado más vulnerable al hablar de su salud mental y señaló que fue su mamá, quien siempre estuvo a su lado para apoyarlo, cuando ni su papá ni sus hermanos han estado cerca de él.

“Ella me aguantó mi infierno, cosas que ustedes ni se imaginan. (Sufro) macizo y (tengo) depresión y tal. Diagnosticado y todo”, confesó Emiliano.

Emiliano Aguilar asegura que ha sido rechazado en distintas ocasiones por su papá Pepe Aguilar
Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar y su mayor apoyo en las épocas difíciles que ha enfrentado (Instagram)

Con esto deja ver con mayor apertura el contexto mental y emocional detrás de las decisiones que ha tomado y las declaraciones que lo han puesto bajo los reflectores en los últimos años.

Con información de Agencia México

