Emiliano Aguilar habla del rechazo que ha sufrido por parte de Pepe Aguilar, entre polémicas y problemas de salud mental

Emiliano Aguilar hace polémica revelación al aclarar supuestos maltratos durante los Premios Billboard

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, volvió a encender la polémica tras publicar un video en redes sociales donde se defiende de quienes lo acusan de haber inventado su supuesta humillación en los Latin Billboard.

El joven mostró el boleto que, según él, acreditaba su invitación a la entrega de premios, y respondió con estas supuestas evidencias contra quienes pusieron en duda su versión de los hechos. “Ahí están las pruebas… aún así me están diciendo que es falsificado”, expresó el rapero de 33 años, consciente de que sus palabras siguen en entredicho.

Emiliano asegura que vivió una situación incómoda en los Premios Billboard a la música latina (Instagram)

Las críticas no se hicieron esperar y muchos usuarios insinuaron que Emiliano Aguilar pudo haber comprado el boleto para asistir a los Premios Billboard de la música latina y que la actitud que mostraba en el video se debía a que debió haber tomado alcohol al momento de grabarlo.

Usuarios de redes señalaban que Emiliano Aguilar pudo comprar su boleto para asistir a los Billboard (Instagram)

En contraste, el hijo de Pepe Aguilar y su ex pareja, Carmen Treviño, fue brutalmente honesto con sus detractores e hizo una polémica revelación.

“No tomo, yo nomás fumo mota; no pisteo. Entonces, para todos los que dicen que me puse bien pedo, están bien pendejos, la neta”, aseguró Emiliano, dejando claro que su molestia era genuina.