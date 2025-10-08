“Eres mi mayor orgullo”: Pepe Aguilar celebra el cumpleaños 22 de Ángela con un mensaje lleno de significado

El emotivo mensaje de cumpleaños que Pepe Aguilar le dedicó a Ángela: “Nunca nadie podrá apagar tu luz"

Pepe Aguilar es enfático en la felicitación que dedicó este día a Ángela Aguilar al cumplir 22 años. “Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida”, se lee en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a un video que recorre distintas épocas en la vida de papá e hija, tanto en los escenarios como en escenas familiares.

Con estas palabras, el intérprete reafirmó el profundo vínculo que lo une a su hija menor, quien ha logrado consolidarse como una de las voces más queridas y respetadas del regional mexicano, además de una de las figuras públicas más mediáticas en México y entre la comunidad latina de Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

Aneliz, mamá de Ángela Aguilar, celebra el cumpleaños de su hija

Aneliz, mamá de Ángela Aguilar, también dedicó un emotivo mensaje a su hija en su cumpleaños 22.

“Que tu paz, tu sonrisa y tu voz nada ni nadie lo detenga. Sigue haciendo historia, sigue tus grandes sueños. Tu fuerza, tu talento y carácter nos inspiran. Te amo siempre, mi niña”, escribió la esposa de Pepe Aguilar.