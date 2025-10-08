“Eres mi mayor orgullo”: Pepe Aguilar celebra el cumpleaños 22 de Ángela con un mensaje lleno de significado

Este 8 de octubre, Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 22 rodeada de muestras de cariño por parte de sus seguidores, colegas y familiares.
Sin embargo, entre las felicitaciones más conmovedoras destacó la de su papá, Pepe Aguilar, quien compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de amor, orgullo y sensibilidad, que nos recuerda al gesto que la propia Ángela tuvo con él hace unos meses.
Pepe Aguilar dedica la felicitación más emotiva a Ángela Aguilar, quien cumple 22 años
Tal y como su hija abrió su corazón hace unos meses para celebrar su vida y expresar con agradecimiento lo que significa el vínculo que los une, hoy que Ángela Aguilar cumple 22 años tocó el turno a Pepe Aguilar de felicitarla con un mensaje lleno de amor, pero sobre todo de significado.
Y es que en unas cuantas líneas resume cómo ha visto desarrollarse la historia de la cantante a lo largo de los años y cómo reconoce su crecimiento en lo personal y en lo profesional.
“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo”, señala Pepe el texto.
El emotivo mensaje de cumpleaños que Pepe Aguilar le dedicó a Ángela: “Nunca nadie podrá apagar tu luz"
Pepe Aguilar es enfático en la felicitación que dedicó este día a Ángela Aguilar al cumplir 22 años. “Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida”, se lee en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a un video que recorre distintas épocas en la vida de papá e hija, tanto en los escenarios como en escenas familiares.
Con estas palabras, el intérprete reafirmó el profundo vínculo que lo une a su hija menor, quien ha logrado consolidarse como una de las voces más queridas y respetadas del regional mexicano, además de una de las figuras públicas más mediáticas en México y entre la comunidad latina de Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.
Aneliz, mamá de Ángela Aguilar, celebra el cumpleaños de su hija
Aneliz, mamá de Ángela Aguilar, también dedicó un emotivo mensaje a su hija en su cumpleaños 22.
“Que tu paz, tu sonrisa y tu voz nada ni nadie lo detenga. Sigue haciendo historia, sigue tus grandes sueños. Tu fuerza, tu talento y carácter nos inspiran. Te amo siempre, mi niña”, escribió la esposa de Pepe Aguilar.
La familia de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, y desde temprana edad ha estado inmersa en el mundo de la música, herencia que le viene desde sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.
A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes como Primero Soy Mexicana (2018), que le valió nominaciones a los Latin Grammy.
Junto a su papá, Pepe Aguilar, Ángela participó en proyectos familiares como Nueva Tradición (2012), grabado junto a su hermano Leonardo a los nueve años. Su voz poderosa y su conexión con el ranchero y el mariachi la han posicionado como heredera natural de la “Dinastía Aguilar”, con más de 10 millones de oyentes mensuales en las plataformas de música.
Pepe Aguilar es papá de cuatro hijos: Emiliano Aguilar (nacido en 1992), Aneliz Aguilar (1998), Leonardo Aguilar (1999) y Ángela Aguilar (2003). Los tres menores son fruto de su matrimonio con Aneliz Álvarez Alcalá, mientras que Emiliano es hijo de una relación anterior con la cantante Carmen Treviño.