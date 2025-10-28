Christian Nodal manda mensaje a su suegro, Pepe Aguilar: ‘Al final me quedé con su hija’

Christian Nodal manda indirectas a Cazzu

El intérprete de "Adiós Amor" tuvo un muy exitoso concierto en el Domo Care de Nuevo León. Al rededor de 6,000 personas se dieron cita por casi cuatro horas para escucharlo cantar sus mayores éxitos.

En un punto del concierto, le hizo saber su amor a los asistentes: "Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, por eso... los amo", dijo.

Los fans del cantante están preocupados por sus hábitos con el alcohol. (Getty Images) (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

Las palabras que desataron rumores de indirectas a Cazzu

En uno de sus discursos, hizo público el agradecimiento a sus fans por el apoyo continuo a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto. Expresó: "Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, lo que están hablando afuera no importa, importa lo que hay dentro. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra".

El público rápidamente relacionó este momento con la actual disputa entre Nodal y su ex-pareja, Cazzu , por la manutención de su hija Inti. A lo largo de estos días, se han hecho públicas sus posturas ante esta situación, por lo que este comentario viene en el momento ideal para ser catalogado como un comentario hacia la madre de su hija.

Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

La rapera argentina no ha reaccionado ante esta declaración de Nodal. Pero Cazzu no es la única de la que se espera una respuesta, pues su suegro, Pepe Aguilar, también fue mencionado durante el concierto de Nodal.