Christian Nodal se presentó ante un Domo Care completamente lleno la noche del 26 de octubre. El cantante estuvo presente alrededor de 4 horas en compañía de invitados especiales, entre los que destacó su esposa Ángela Aguilar, con quienes interpretó diferentes éxitos de su autoría y covers. Durante el show lanzó, además, indirectas a su expareja, la cantante argentina Cazzu, en medio de la polémica por la manutención de Inti, su hija.
Christian Nodal manda mensaje a su suegro, Pepe Aguilar: ‘Al final me quedé con su hija’
Christian Nodal manda indirectas a Cazzu
El intérprete de "Adiós Amor" tuvo un muy exitoso concierto en el Domo Care de Nuevo León. Al rededor de 6,000 personas se dieron cita por casi cuatro horas para escucharlo cantar sus mayores éxitos.
En un punto del concierto, le hizo saber su amor a los asistentes: "Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, por eso... los amo", dijo.
Las palabras que desataron rumores de indirectas a Cazzu
En uno de sus discursos, hizo público el agradecimiento a sus fans por el apoyo continuo a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto. Expresó: "Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, lo que están hablando afuera no importa, importa lo que hay dentro. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra".
El público rápidamente relacionó este momento con la actual disputa entre Nodal y su ex-pareja, Cazzu , por la manutención de su hija Inti. A lo largo de estos días, se han hecho públicas sus posturas ante esta situación, por lo que este comentario viene en el momento ideal para ser catalogado como un comentario hacia la madre de su hija.
La rapera argentina no ha reaccionado ante esta declaración de Nodal. Pero Cazzu no es la única de la que se espera una respuesta, pues su suegro, Pepe Aguilar, también fue mencionado durante el concierto de Nodal.
Nodal manda mensaje a su suegro, Pepe Aguilar
En medio de risas, Nodal envió un saludo a su suegro, Pepe Aguilar.
Durante su interpretación de "Por mujeres como tú", Christian pidió a sus fans "un grito que llegue hasta mi suegro, que como quiera al final me quedé con su hija".