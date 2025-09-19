Emiliano Aguilar confiesa que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar, y de su familia pero ve difícil una reconciliación

Emiliano Aguilar habla de su paso por la cárcel y de su relación con Ángela Aguilar y Nodal

Emiliano Aguilar recordó el episodio que lo llevó a la cárcel hace siete años tras ser acusado de tráfico de personas; una situación que asegura que marcó un antes y un después en el vínculo con su papá y el resto de sus familiares.

“Conmigo nadie salió a defenderme… nadie. Yo me la aventé toda. Hasta el día de hoy me siguen diciendo ‘pollero’”, lamentó.

El distanciamiento que tiene con su familia también lo dejó fuera de la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, aunque asegura que no tiene clara la razón.

Emiliano Aguilar descarta un acercamiento con su familia, al menos en el corto plazo (Instagram)

“No tengo la menor idea. Hasta el día de hoy me sigo preguntando eso. No estábamos en una relación mala. Yo me acuerdo que estaba en el Instagram de mi hermana (y dije:) “¡A la madre! Se casó mi hermana”, recordó Emiliano, quien afirmó que esta situación le dolió en aquel momento.

Sobre el estado actual de la relación con su hermana y su cuñado, Emiliano Aguilar negó haberle pedido dinero a Ángela Aguilar y también descartó haber tenido interacciones en redes sociales con Cazzu, ex pareja de Nodal.

Emiliano Aguilar dio detalles de su relación con Ángela y Nodal (Instagram)

Lo que sí tiene claro es la presión mediática que enfrentan Ángela y Nodal y, ante esta situación, Emiliano les envió un consejo.

“Ya no digan nada. Cada vez que abren la boca algo mal pasa. Váyanse a Suiza o a Irlanda como por un mes y dejen que las cosas se pasen y luego ya regresen”, señaló.