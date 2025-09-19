Publicidad

Espectáculos

Emiliano Aguilar confiesa que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar, y de su familia pero ve difícil una reconciliación

En una clara muestra de honestidad y vulnerabilidad, Emiliano Aguilar reveló la tristeza que siente por el alejamiento de Pepe Aguilar y su familia.
vie 19 septiembre 2025 08:33 PM
Foto armada con imágenes de Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano Aguilar
Emiliano Aguilar reconoce que busca el amor de su papá pero ve difícil una reconciliación con su familia

A pesar de que las polémicas familiares han sido una constante desde el origen de la Dinastía Aguilar, resulta más que evidente que no todos los integrantes del clan han logrado sobrellevar la fama y el escrutinio constante de los medios y la opinión pública.

Tal es el caso de Emiliano Aguilar, quien en una reciente entrevista se mostró quizá más honesto y vulnerable de lo que lo habíamos visto hasta ahora y confesó que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar, y que siente tristeza por vivir alejado de su familia; aunque sin importar las críticas que ha enfrentado, se mantiene firme en su intención de centrarse en su carrera musical.

Emiliano Aguilar confiesa que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar

Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, negó en entrevista con el programa El Gordo y La Flaca que su cada vez más constante exposición pública tenga fines económicos y, por el contrario, habló de cómo le afecta el distanciamiento que lo separa de Pepe y sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar.

“Sí, sí, da tristeza”, confesó el rapero. “Por más tatuado, por más acá, por más felón que uno quiera ser, por más bravo que uno se quiera poner o que quiera enseñarle al mundo que es, pues obviamente siempre quiere, pues el amor de su padre y de la familia”, reveló Emiliano al programa de espectáculos.

“Y ahorita, pues sí, da tristeza. (Ser) yo contra todos, ¿no?”, añadió.

pepe-aguilar-emiliano-aguilar.jpg
Pepe y Emiliano Aguilar hace algunos ayeres

Así es la difícil situación económica de Emiliano Aguilar

Al hablar de la difícil situación que enfrenta en la actualidad, Emiliano Aguilar aseguró que no sólo está mal en cuestiones familiares, sino también económicas, al explicar el origen de sus ingresos.

“Yo no tengo dinero. Todo esto que ven, me lo regalaron. El único ingreso que yo tengo es en TikTok… me dan como 2 mil dólares”, dijo. “Pero yo no veo nada, todo ese dinero va para la mamá de mis dos hijas”, explicó.

La ex pareja y las hijas de Emiliano Aguilar viven en Tijuana, mientras que él reside en Guadalajara, y según ha dicho, ninguno de los integrantes de la Dinastía Aguilar conoce aún a su segunda hija.

Emiliano Aguilar hijo mayor de Pepe Aguilar
Emiliano asegura que vive una complicada situación económica

En la entrevista, Emiliano dejó ver que está atravesando un momento emocional muy complicado.

“Yo nunca realmente estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste. No me importa lo que la gente diga, es mi sentimiento. Yo me siento solo a veces”, confesó el rapero, quien está distanciado de los Aguilar desde hace más de tres años.

Emiliano Aguilar habla de su paso por la cárcel y de su relación con Ángela Aguilar y Nodal

Emiliano Aguilar recordó el episodio que lo llevó a la cárcel hace siete años tras ser acusado de tráfico de personas; una situación que asegura que marcó un antes y un después en el vínculo con su papá y el resto de sus familiares.

“Conmigo nadie salió a defenderme… nadie. Yo me la aventé toda. Hasta el día de hoy me siguen diciendo ‘pollero’”, lamentó.

El distanciamiento que tiene con su familia también lo dejó fuera de la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, aunque asegura que no tiene clara la razón.

quien-es-emiliano-aguilar.jpg
Emiliano Aguilar descarta un acercamiento con su familia, al menos en el corto plazo

“No tengo la menor idea. Hasta el día de hoy me sigo preguntando eso. No estábamos en una relación mala. Yo me acuerdo que estaba en el Instagram de mi hermana (y dije:) “¡A la madre! Se casó mi hermana”, recordó Emiliano, quien afirmó que esta situación le dolió en aquel momento.

Sobre el estado actual de la relación con su hermana y su cuñado, Emiliano Aguilar negó haberle pedido dinero a Ángela Aguilar y también descartó haber tenido interacciones en redes sociales con Cazzu, ex pareja de Nodal.

Emiliano Aguilar hermano de Ángela Aguilar
Emiliano Aguilar dio detalles de su relación con Ángela y Nodal

Lo que sí tiene claro es la presión mediática que enfrentan Ángela y Nodal y, ante esta situación, Emiliano les envió un consejo.

“Ya no digan nada. Cada vez que abren la boca algo mal pasa. Váyanse a Suiza o a Irlanda como por un mes y dejen que las cosas se pasen y luego ya regresen”, señaló.

Emiliano Aguilar descarta que haya una reconciliación con Pepe Aguilar... al menos en el corto plazo

Sin importar el momento triste que atraviesa ante la difícil situación que vive con su familia, Emiliano Aguilar parece haber cerrado —al menos por ahora— la oportunidad a una reconciliación con su papá y el resto del clan.

Emiliano Aguilar hijo mayor de Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar

“Ahorita no (hay reconciliación). De mi parte no. Es que sí da tristeza. (Están) todos contra mí”, señaló el rapero, quien también fue tajante y negó la posibilidad de recibir una llamada de Pepe Aguilar. “Para nada. No contesto. Ahorita no (tengo deseo de reconciliación). Primero quiero hacer yo y llegar hasta donde yo quiero estar y ya después”, concluyó.

Con información de Agencia México

