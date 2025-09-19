Emiliano Aguilar confiesa que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar, y de su familia pero ve difícil una reconciliación

A pesar de que las polémicas familiares han sido una constante desde el origen de la Dinastía Aguilar, resulta más que evidente que no todos los integrantes del clan han logrado sobrellevar la fama y el escrutinio constante de los medios y la opinión pública.
Tal es el caso de Emiliano Aguilar, quien en una reciente entrevista se mostró quizá más honesto y vulnerable de lo que lo habíamos visto hasta ahora y confesó que busca el amor de su papá, Pepe Aguilar, y que siente tristeza por vivir alejado de su familia; aunque sin importar las críticas que ha enfrentado, se mantiene firme en su intención de centrarse en su carrera musical.