¿Mini Ángela Aguilar? Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas de su hija y sorprende el parecido con su tía

Emiliano Aguilar presenta a su hija por primera vez y la comparan con Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar , suele mantener un perfil bajo en redes sociales, especialmente cuando se trata de su vida familiar y de sus hijas. Sin embargo, recientemente publicó una serie de fotos junto a una de ellas, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

En la publicación, el rapero compartió imágenes que muestran momentos cotidianos en compañía de su hija y su mamá, Carmen Treviño, abuela de la pequeña. Las fotos estuvieron acompañadas de un mensaje breve en el que agradeció el apoyo del público:

“MÁS PROTEGIDAS QUE EL PAPA. HASTA LA MUERTE MI GENTE. MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO”, escribió.

Hija de Emiliano Aguilar junto a su abuela Carmen Treviño. (Instagram)

Lo que más llamó la atención de los usuarios en redes fue el notable parecido físico entre la niña y su tía, Ángela Aguilar. Varios comentarios señalaron las similitudes entre ambas, comparando rasgos faciales y hasta gestos.

Hija de Emiliano Aguilar (Instagram)

Esta publicación de Emiliano se da en un momento en el que la familia Aguilar ha estado bajo la mira del ojo público por diversas polémicas, por lo que el gesto no pasó desapercibido y generó aún más interés por parte del público.