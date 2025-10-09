Emiliano Aguilar , hijo mayor de Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotos de su hija en redes sociales, desatando una ola de comentarios sobre su parecido con su tía, Ángela Aguilar.
¿Mini Ángela Aguilar? Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas de su hija y sorprende el parecido con su tía
Emiliano Aguilar presenta a su hija por primera vez y la comparan con Ángela Aguilar
Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar , suele mantener un perfil bajo en redes sociales, especialmente cuando se trata de su vida familiar y de sus hijas. Sin embargo, recientemente publicó una serie de fotos junto a una de ellas, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.
En la publicación, el rapero compartió imágenes que muestran momentos cotidianos en compañía de su hija y su mamá, Carmen Treviño, abuela de la pequeña. Las fotos estuvieron acompañadas de un mensaje breve en el que agradeció el apoyo del público:
“MÁS PROTEGIDAS QUE EL PAPA. HASTA LA MUERTE MI GENTE. MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO”, escribió.
Lo que más llamó la atención de los usuarios en redes fue el notable parecido físico entre la niña y su tía, Ángela Aguilar. Varios comentarios señalaron las similitudes entre ambas, comparando rasgos faciales y hasta gestos.
Esta publicación de Emiliano se da en un momento en el que la familia Aguilar ha estado bajo la mira del ojo público por diversas polémicas, por lo que el gesto no pasó desapercibido y generó aún más interés por parte del público.
¿Quién es Emiliano Aguilar, el polémico hijo mayor de Pepe Aguilar?
José Emiliano Aguilar Treviño, mejor conocido como Emiliano Aguilar, es el hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar y de la también cantante Carmen Treviño. Nació el 25 de octubre de 1992 en Tijuana, Baja California.
A su corta edad, Emiliano Aguilar vivió la separación de sus padres. Según contó Pepe Aguilar en una entrevista con Paty Chapoy, fue su ex pareja quien tomó la decisión de marcharse a Tijuana: “Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien y un día ella optó por irse”, relató el cantante.
A pesar de la separación, Pepe Aguilar ha dejado claro que nunca se desentendió de su hijo. Según contó en la misma entrevista, desde el primer momento intentó mantener el contacto con Emiliano.
“Lo traté de buscar inmediatamente. Viajaba solo de México a Tijuana para verlo", dijo.
A medida que crecía, Emiliano convivió con sus hermanos Ángela, Leonardo y Aneliz, hijos de la segunda esposa de Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez Alcalá. Sin embargo, al cumplir 18 años se mudó con su padre, lo que complicó la relación entre ambos.
“No habíamos vivido juntos más de tres meses. Él no conocía las reglas de la casa, y yo no lo conocía a él ni sabía con qué bagaje venía cargando”, señaló el patriarca de los Aguilar.
A diferencia de sus hermanos menores (Ángela, Leonardo y Aneliz), quienes han estado bajo el ojo público bajo el cobijo del legado musical de su padre, Emiliano eligió alejarse tanto del género regional como de la esfera familiar. Optó por el rap y la música urbana, enfocado en una narrativa marcada por sus vivencias personales y sociales.