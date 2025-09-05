Emiliano Aguilar revela la 'verdad' detrás de su distanciamiento con Pepe Aguilar y sus hermanos

Además, Emiliano recalcó que pese a los problemas del pasado, no se opone a que Pepe tenga una relación con su hija Ángela, a quien todavía no conoce.
Emiliano Aguilar no se opone a que Pepe Aguilar conozca a su nieta
En entrevista para el programa Hoy, Emiliano Aguilar habló sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, de quien está distanciado desde hace años. Esta separación ha sido tan profunda que, hasta la fecha, Pepe no conoce a su nieta Ángela, quien nació en 2022. Sin embargo y pese a las tensiones familiares, Emiliano dejó claro que no se opone a que su padre establezca un vínculo con la pequeña, siempre y cuando sea el patriarca de los Aguilar quien tome la iniciativa.
"Mira, por más enojados que estemos, si mi papá me habla y me dice: '¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?', con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. No te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Pero que salga de él, pues", expresó.
Cabe destacar que, en una reciente entrevista con Paty Chapoy, Pepe Aguilar explicó la razón por la que no ha conocido a su nieta: "No conozco a la niña porque no me habla el güey", confesó el cantante.
Emiliano Aguilar se sincera sobre su relación con Ángela y Leonardo Aguilar
Asimismo, el rapero habló sobre su escasa relación con sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar. Aunque reconoció tener rasgos heredados de su familia, dejó claro que su camino y su forma de ver la vida son completamente distintos:
“Sí, tengo su carácter (de mi papá), sí tengo su esencia, de mi abuelo, pero no somos lo mismo yo y mi papá. No somos, ni somos lo mismo yo y mis hermanos. Para nada. Somos 180 grados diferentes, completamente a la vuelta. No somos iguales", señaló.
¿Por qué Emiliano Aguilar está distanciado de Pepe Aguilar?
El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, ha sido tema de conversación en medios y redes sociales en los últimos años. Aunque ambos pertenecen a la famosa dinastía Aguilar, su relación ha sido compleja y ha estado marcada por ausencias, diferencias personales y falta de comunicación.
Uno de los principales motivos detrás del distanciamiento familiar es que Emiliano fue criado por su mamá, Carmen Treviño, y no tuvo una convivencia constante con su papá durante su infancia. Desde pequeño, mamá e hijo se mudaron a Tijuana, lo que marcó la distancia física y emocional con Pepe Aguilar.
En entrevista con Paty Chapoy, el intérprete mexicano explicó cómo se dio esta separación: “Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien y un día ella optó por irse”, reveló el cantante, refiriéndose a su ex pareja y madre de Emiliano.
A pesar de que ambos vivían en ciudades diferentes, Pepe ha dejado claro que nunca se desentendió de su hijo. Según contó en la misma entrevista, desde el primer momento intentó mantener el contacto con Emiliano: “Traté de buscarlo inmediatamente. Viajaba solo de México a Tijuana para verlo", dijo.
En la misma entrevista, el intérprete de Ni contigo, ni sin ti dijo que, aunque intentó recuperar el tiempo perdido más adelante, no fue fácil reconstruir una relación que ya venía con una base fracturada: “Me di cuenta de que le hice mucha falta en todos esos años… traté de compensar, pero no se puede,” apuntó.
Otra situación que aumentó el distanciamiento entre Pepe y su hijo Emiliano fue la detención, en 2017, del rapero por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos por presunto tráfico de personas. Aunque el cantante aclaró que fue declarado inocente, señaló que "cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma”.
En una entrevista, Aguilar aseguró que siempre ha procurado actuar dentro del marco de la ley, aunque reconoció que no puede responder por las acciones de sus hijos. "Si mis hijos cometen errores, ellos ya son mayores de edad. Cada quien debe aprender de las decisiones que toma", expresó.