Emiliano Aguilar revela la 'verdad' detrás de su distanciamiento con Pepe Aguilar y sus hermanos

Emiliano Aguilar no se opone a que Pepe Aguilar conozca a su nieta

En entrevista para el programa Hoy, Emiliano Aguilar habló sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, de quien está distanciado desde hace años. Esta separación ha sido tan profunda que, hasta la fecha, Pepe no conoce a su nieta Ángela, quien nació en 2022. Sin embargo y pese a las tensiones familiares, Emiliano dejó claro que no se opone a que su padre establezca un vínculo con la pequeña, siempre y cuando sea el patriarca de los Aguilar quien tome la iniciativa.

"Mira, por más enojados que estemos, si mi papá me habla y me dice: '¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?', con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. No te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Pero que salga de él, pues", expresó.

Cabe destacar que, en una reciente entrevista con Paty Chapoy, Pepe Aguilar explicó la razón por la que no ha conocido a su nieta: "No conozco a la niña porque no me habla el güey", confesó el cantante.

Emiliano Aguilar y su hija Ángela (Instagram)

Emiliano Aguilar se sincera sobre su relación con Ángela y Leonardo Aguilar

Asimismo, el rapero habló sobre su escasa relación con sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar. Aunque reconoció tener rasgos heredados de su familia, dejó claro que su camino y su forma de ver la vida son completamente distintos:

“Sí, tengo su carácter (de mi papá), sí tengo su esencia, de mi abuelo, pero no somos lo mismo yo y mi papá. No somos, ni somos lo mismo yo y mis hermanos. Para nada. Somos 180 grados diferentes, completamente a la vuelta. No somos iguales", señaló.