El misterioso collar de Rosalía en el video de 'Berghain': cuál es su verdadero significado

Una vez más Rosalía sorprende al mundo con su música y lo hizo con su nueva canción "Berghain", incluida en su esperado álbum LUX.
Sin embargo, hay un detalle en el videoclip oficial que no pasó desapercibido: la cantante catalana lleva un collar que ha llamado la atención de sus seguidores.
Con forma de corazón, detalles en oro y una gema roja, este colgante no es solo un accesorio, sino que parece esconder un significado más profundo.
El significado detrás del collar que lleva Rosalía en el video de 'Berghain'
En su nuevo videoclip oficial de "Berghain", Rosalía llamó la atención no sólo con la música y la estética visual, sino también con un detalle cargado de significado: un collar que lleva colgado al cuello.
Esta pieza conocida como "guardapelo" tiene una rica historia que se remonta a la época victoriana, cuando se utilizaba para guardar fotos o mechones de cabello de seres queridos, convirtiéndose en un símbolo de recuerdo y luto.
En el video, el collar tiene un significado muy especial: simboliza el deseo de guardar un recuerdo de un amor que ya terminó, pero que Rosalía da a entender que quiere mantener vivo.
En una escena, la cantante española mira el collar con nostalgia, como si fuera lo último que le queda de alguien importante.
Rosalía lanza 'Berghain': un viaje sonoro hacia lo espiritual y experimental
El día de ayer, Rosalía presentó “Berghain”, el primer sencillo de su esperado cuarto álbum, LUX, que se lanzará el 7 de noviembre.
Esta canción marca una evolución en su estilo musical, fusionando electrónica, música orquestal y referencias religiosas.
En “Berghain”, la cantante española colabora con la artista islandesa Björk y el músico experimental estadounidense Yves Tumor. El tema está interpretado en español, inglés y alemán, y se caracteriza por su atmósfera onírica y su enfoque lírico y experimental.
El videoclip, dirigido por la productora CANADA, presenta a Rosalía en una atmósfera con referencias religiosas y estéticas barrocas, además de escenas cotidianas que se transforman en metáforas visuales.
El título de la canción hace alusión Berghain, la discoteca legendaria de Berlín, lo que añade un símbolo más amplio a la pieza: el espacio como ritual, la noche como revelación.
'LUX' el esperado nuevo álbum de Rosalía
“Berghain” da inicio al segundo bloque del álbum LUX, que explora temas como la mística femenina, la transformación y la trascendencia.
El álbum incluye colaboraciones con artistas como Carminho, Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente y el trío estadounidense Yahritza y Su Esencia.
La producción cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Daníel Bjarnason, y fue ejecutada por la propia Rosalía.