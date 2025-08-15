Rosalía habla por primera vez de su relación con Hunter Schafer

Rosalía confirma que fue novia de Hunter Schafer

Al hacer un repaso sobre sus relaciones sentimentales y ser cuestionada sobre la versión de que fue novia de Hunter Schafer (situación que fue confirmada en 2021 por la propia actriz de Euphoria), Rosalía admitió de forma muy natural pero escueta dicho romance, ya que a la intérprete de “Motomami” no le quedó más remedio que dar una respuesta abierta sobre el asunto, pero sin desmentir la versión de su ex.

“Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia (ser pareja de Hunter Schafer) la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, (la cantante) niega con la cabeza”, escribe la periodista Suzy Exposito, quien entrevistó a la española para Elle.

Rosalía aseguró en una entrevista que sus relaciones se basan en la libertad (Instagram)

Ante este cuestionamiento, Rosalía se limitó a decir: “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, con lo que sin dar más detalles, aclaró que sí hubo algo más que una simple amistad con Hunter, con quien se le vio en distintos lugares en aquella época, como de paseo por Los Ángeles o en la entrega de los Premios Billboard de 2019, según destaca El País.