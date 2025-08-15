En 2019, al estrenarse Euphoria, la actriz Hunter Schafer no sólo robó cámara por su impactante papel como Jules en la serie protagonizada por Zendaya, sino por los rumores que comenzaron a circular sobre un romance con la cantante Rosalía, quien finalmente habló de la relación que tuvo con Hunter en aquella época.
Rosalía habla por primera vez de su relación con Hunter Schafer
A seis años de que Rosalía y Hunter Schafer acapararon titulares debido a que la cercanía que había entre ellas dio pie a que se hablara de una relación de pareja —situación que fue confirmada más tarde por la actriz y modelo estadounidense—, por primera vez la cantante española se pronunció sobre estas versiones, luego de que la propia Hunter confirmara que sí estuvieron juntas en 2019.
Al aparecer en la portada de la edición estadounidense de la revista Elle, La Rosalía no pudo evitar las preguntas acerca de sus noviazgos (recordemos que C. Tangana, Rauw Alejandro y Jeremy Allen White ocuparon algún tiempo su corazón) y con ello reaccionar a la cuestión de si había sido o no pareja de Hunter Schafer.
Rosalía confirma que fue novia de Hunter Schafer
Al hacer un repaso sobre sus relaciones sentimentales y ser cuestionada sobre la versión de que fue novia de Hunter Schafer (situación que fue confirmada en 2021 por la propia actriz de Euphoria), Rosalía admitió de forma muy natural pero escueta dicho romance, ya que a la intérprete de “Motomami” no le quedó más remedio que dar una respuesta abierta sobre el asunto, pero sin desmentir la versión de su ex.
“Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia (ser pareja de Hunter Schafer) la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, (la cantante) niega con la cabeza”, escribe la periodista Suzy Exposito, quien entrevistó a la española para Elle.
Ante este cuestionamiento, Rosalía se limitó a decir: “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, con lo que sin dar más detalles, aclaró que sí hubo algo más que una simple amistad con Hunter, con quien se le vio en distintos lugares en aquella época, como de paseo por Los Ángeles o en la entrega de los Premios Billboard de 2019, según destaca El País.
Hunter Schafer confirmó que fue novia de Rosalía
En 2024, en una entrevista que dio a la revista GQ, la actriz Hunter Schafer admitió que había tenido una relación sentimental con Rosalía (que duró cinco meses en 2019), con lo que los rumores sobre ellas quedaron despejados.
“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice: ‘¡Pero, por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, aseguró la actriz de Euphoria a la publicación estadounidense, lo que dejó a Rosalía con “la pelota en su cancha” para abordar el tema, como lo hizo ahora en esta oportunidad.
¿Rosalía le dedicó la canción ‘Tuya’ a Hunter Schafer?
En 2021, cuando el romance con Hunter Schafer era cosa del pasado, Rosalía estrenó la canción “Tuya”, cuya letra habla de una mujer, por lo que surgieron versiones de que el tema estaba dedicado a la actriz estadounidense.
En la canción, La Rosalía canta: “Sólo esta noche soy tuya, tuya. Sólo esta noche eres mía, mía”, y aunque ahora ambas partes han confirmado que sí hubo un romance entre ellas, la dedicación de la canción sigue siendo un misterio.