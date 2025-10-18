Cada vez estamos más cerca del estreno de la tercera temporada de Euphoria, la aclamada y controversial serie de HBO, la cual nos presentará las historias de nuevos personajes, además de contarnos qué ha pasado con aquéllos que ya conocíamos como Rue, interpretada por Zendaya o Maddy, a quien da vida Alexa Demie.
Todos los detalles de la temporada 3 de 'Euphoria': cuándo se estrena, quiénes actuarán y más
¿Cuándo y dónde se estrenará la tercera temporada de 'Euphoria'?
Si bien aún no existe una fecha exacta para el estreno de Euphoria 3, gracias a una publicación hecha en la cuenta oficial de Instagram de la serie ( @euphoria ), se sabe que será en la primavera de 2026, cuando por fin regrese la aclamada serie producida por Sam Levinson y Zendaya, quien además es la estrella de la misma.
Al igual que las anteriores dos entregas, al ser una serie original de HBO, estará disponible en esa plataforma de streaming de manera simultánea y tendrá estrenos de capítulos de forma semanal.
¿Cuál será la trama de 'Euphoria' temporada 3
?
La tercera temporada de Euphoria se dividirá en nueve capítulos y tendrá un salto temporal de cinco años después del final que vimos en 2022.
En aquella ocasión, la historia terminó con el arresto de Fez (Angus Cloud) antes de que pudiera ir a la obra de teatro de Lexi (Maude Apatow). A su vez, Rue ( Zendaya ) logró mantenerse limpia y recuperó su amistad con Jules (Hunter Schafer).
Finalmente, Nate (Jacob Elordi) entregó un USB a su papá (Eric Dane) para hacerle ver que conoce todos sus oscuros secretos.
Aunque no se ha confirmado cuál será la trama, se sabe que el personaje principal de la serie seguirá siendo Rue, a quien veremos en una faceta más adulta y madura, pero aun trabajando en sus problemas de adicción.
También se espera que se resuelvan incógnitas como qué pasó con la deuda que Rue tiene con la dealer Laurie o qué fue de la relación entre Lexie y Fez.
¿Qué actores participarán en la tercera temporada de 'Euphoria'?
Los actores de Euphoria que retomarán sus papeles son Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexie) y Dominic Fike (Elliot).
Mientras que los actores que dejarán de participar son Barbie Ferreira (Kat), Austin Abrams (Ethan), Storm Reid (la hermana menor de Rue) y Angus Cloud (Fez), después de que falleciera en julio de 2023.
Los nuevos actores que se sumarán al elenco de la serie son Trisha Paytas, Natasaha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.
La cantante Rosalía también entrará al universo de Euphoria en esta tercera temporada, al igual que la actriz nominada al Oscar, Sharon Stone; sin duda, sus actuaciones son las más esperadas por los fans de la historia.
En cuanto a la música, un aspecto muy admirado de la serie, será hecha de nuevo por Labrinth junto al aclamado compositor de bandas sonoras, Hans Zimmer, quien podría convertirse en un futuro EGOT, si sus composiciones para el programa son nominados al Emmy y logra llevarse el premio.
Zendaya y Sam Levinson regresan como productores
El 14 de febrero de este 2025 se anunció que Sam Levinson fue el encargado de crear, escribir y dirigir esta tercera temporada al igual que lo hizo con las anteriores.
Igualmente, Zendaya regresa no solo como actriz, también como productora ejecutiva junto a A24. La producción de la serie comenzó en enero de 2025 y se realizó en Los Ángeles.
A pesar de los rumores sobre una posible cancelación de la serie debido a los conflictos que el director Sam Levinson llegó a tener con miembros del reparto, principalmente con Barbie Ferreira, así como por ser acusado de sobre-sexualizar a sus personajes y actores tanto en The Idol como en Euphoria, la icónica serie regresará a nuestras pantallas a inicios de 2026.