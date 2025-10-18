Todos los detalles de la temporada 3 de 'Euphoria': cuándo se estrena, quiénes actuarán y más

¿Cuándo y dónde se estrenará la tercera temporada de 'Euphoria'?

Si bien aún no existe una fecha exacta para el estreno de Euphoria 3, gracias a una publicación hecha en la cuenta oficial de Instagram de la serie ( @euphoria ), se sabe que será en la primavera de 2026, cuando por fin regrese la aclamada serie producida por Sam Levinson y Zendaya, quien además es la estrella de la misma.

Al igual que las anteriores dos entregas, al ser una serie original de HBO, estará disponible en esa plataforma de streaming de manera simultánea y tendrá estrenos de capítulos de forma semanal.

Aún no existe una fecha exacta para el lanzamiento de la tercera temporada de Euphoria. (Instagram - @euphoria)

¿Cuál será la trama de 'Euphoria' temporada 3

?

La tercera temporada de Euphoria se dividirá en nueve capítulos y tendrá un salto temporal de cinco años después del final que vimos en 2022.

En aquella ocasión, la historia terminó con el arresto de Fez (Angus Cloud) antes de que pudiera ir a la obra de teatro de Lexi (Maude Apatow). A su vez, Rue ( Zendaya ) logró mantenerse limpia y recuperó su amistad con Jules (Hunter Schafer).

Finalmente, Nate (Jacob Elordi) entregó un USB a su papá (Eric Dane) para hacerle ver que conoce todos sus oscuros secretos.

En el último capítulo de la segunda temporada de Euphoria, pudimos ver cómo Rue recuperó su amistad con Jules. (Instagram - @euphoria)

Aunque no se ha confirmado cuál será la trama, se sabe que el personaje principal de la serie seguirá siendo Rue, a quien veremos en una faceta más adulta y madura, pero aun trabajando en sus problemas de adicción.

También se espera que se resuelvan incógnitas como qué pasó con la deuda que Rue tiene con la dealer Laurie o qué fue de la relación entre Lexie y Fez.

Aún existe la incógnita de qué pasará con la relación entre Fez y Lexie. (Instagram - @euphoria)

¿Qué actores participarán en la tercera temporada de 'Euphoria'?

Los actores de Euphoria que retomarán sus papeles son Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexie) y Dominic Fike (Elliot).

Mientras que los actores que dejarán de participar son Barbie Ferreira (Kat), Austin Abrams (Ethan), Storm Reid (la hermana menor de Rue) y Angus Cloud (Fez), después de que falleciera en julio de 2023.