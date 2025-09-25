33 datos que no sabías de la Rosalía en su cumpleaños 33

Datos curiosos de Rosalía en su cumpleaños 33

1) Su nombre completo es Rosalía Villa Tobella y nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Sesrovires, muy cerca de Barcelona, España.

2) Heredó el nombre Rosalía de su abuela, quien también solía cantar mientras cocinaba.

3) Sus papás son José Manuel Vila y Pilar Tobella, ambos trabajan en una fábrica familiar de placas de identificación y etiquetas de metal llamada Suprametal.

4) Tiene una hermana mayor, Pilar Vila Tobella, mejor conocida como Daikyri, que es su estilista y directora creativa (por lo que en parte podemos agradecerle a ella el fenómeno motomami).

5) A los cinco años empezó a tomar clases de baile y comenzó a ir a una escuela de música a los 10 años. También aprendió a tocar la guitarra en la Entidad Cultural Flamenca de Sant Esteve.

6) Tuvo un grupo de baile de flamenco junto a dos amigas llamado Triana.

El talento de la Rosalía fue notorio desde que era muy pequeña. (Instagram - @rosalia.vt)

7) A los 17 años fue operada de las cuerdas vocales por haberlas forzado. Estuvo dos años en recuperación.

8) Su trabajo final de carrera en la Escola Superior de Música de Catalunya, fue su disco El mal querer. Se graduó con honores.

9) Además de su hermana, también ha tenido como stylist a Samantha Burkhart, quien también ha colaborado con Billie Eilish.

10) Tiene una gran amistad con Billie Eilish que nació cuando grabaron Lo Vas A Olvidar. Rosalía recuerda con mucho cariño los momentos que pasaron juntas escribiendo el lyrics.

11) Se identifica con su signo zodiacal Libra ya que es indecisa, muy diplomática y coqueta.

12) Su look favorito ha sido el que llevó a la MET Gala de este 2025, donde vistió un vestido blanco de Balmain para simular ser un maniquí.

El vestido que lució la Rosalía en la MET Gala de 2025 fue de Balmain. (Getty Images)

13) Ha asistido a 4 ediciones de la MET Gala: 2021, 2022, 2024 y 2025.

14) Le gustaría colaborar con Kendrick Lamar, Charlie XCX y Patty Smyth.

15) Ha declarado que su próximo álbum será diferente a sus discos anteriores y tendrá un “sonido” distinto y único.

16) Sus canciones favoritas para cantar durante sus conciertos son SAOKO, CUUUUuuuuuute, De plata, Catalina y Nos quedamos solitos, aunque varía de acuerdo a su mood del día.

17) Sus artistas favoritos son Tems, Tego Calderón, Björk, Latin Mafia, Ozuna, Rema y Chappell Roan.

18) Odia que le pregunten quién es su crush, ya que le parece muy incómodo.