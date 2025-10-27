Publicidad

Espectáculos

Se revela la fecha de liberación de Sean ‘Diddy’ Combs tras una condena de 4 años

Autoridades fijaron la fecha en la que el productor musical será liberado, tras recibir una condena de 50 meses por el delito de transportar personas para ejercer la prostitución.
lun 27 octubre 2025 03:24 PM
Sean-Diddy-Combs.jpg
Sean 'Diddy' Combs (AFP)

Sean “Diddy” Combs podría quedar en libertad el 8 de mayo de 2028, según la proyección de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

Desde su arresto en septiembre de 2024, El rapero está preso en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde cumple una condena de poc más de 4 años acusado de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para cometer asociación ilícita, pero podría ser trasladado a otra prisión para cumplir el resto de su condena.

Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 50 meses en prisión

Esta estimación considera los 13 meses que el productor musical ha pasado encarcelado desde su arresto el 16 de septiembre de 2024 en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, así como posibles reducciones de hasta un 54% de la condena por buena conducta y participación en programas como el Residential Drug Abuse Program (RDAP).

Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Arun Subramanian reconoció los delitos cometidos por “Diddy”: “Esta condena reconoce el impacto masivo del daño causado por Combs, incluyendo videos de golpizas y testimonios de víctimas que describen un control manipulador y violento.”

Sean Combs
Sean "Diddy" Combs (jemal countess/Getty Images for Congressional Black Caucus Annual Legislative Conference)

El 3 de octubre, el juez condenó a Sean “Diddy” Combs a cuatro años y dos meses en prisión.El juez también ordenó al músico, quien está sujeto a cinco años de libertad supervisada, pagar una multa de 500,000 dólares.

Los abogados de Combs solicitaron su traslado al FCI Fort Dix, un centro de baja seguridad en Nueva Jersey con más de 4.100 reclusos y programas intensivos de tratamiento contra adicciones. El juez Subramanian aprobó la recomendación para facilitar visitas familiares, pero la decisión final recae en la BOP, que prioriza seguridad y rehabilitación.

Abogados de Sean “Diddy” Combs buscan reducir su condena

La abogada Nicole Westmoreland calificó a Sean “Diddy” Combs como una "inspiración" para la comunidad negra y un defensor de la justicia social. "Es solo un ser humano. Ha cometido errores", pero "está arrepentido" y "no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión", señaló.

The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" - Arrivals
Sean 'Diddy' Combs (Getty Images)

Por su parte, Combs pidió "misericordia" al juez antes de conocer su sentencia y escribió al tribunal: “Lo más difícil del juicio fue no poder expresar cuán arrepentido estoy por mis acciones enfermizas. El viejo yo murió en la cárcel; una nueva versión renació.” Su abogado Brian Steel criticó la pena como “antiestadounidense”, alegando: “La gente es sentenciada por conducta que el jurado no halló culpable”.

El 20 de octubre de 2025, el equipo legal de Combs, liderado por Alexandra A.E. Shapiro, presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, argumentando que los cargos de la Ley Mann no aplican a “actividades consensuales entre adultos” y que el juez actuó como un “13º jurado”. Marc Agnifilo, defensor principal, afirmó: “Creemos tener bases sólidas para apelar.” La apelación podría tardar meses o años, mientras Combs cumple su condena.

