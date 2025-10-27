Se revela la fecha de liberación de Sean ‘Diddy’ Combs tras una condena de 4 años

Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 50 meses en prisión

Esta estimación considera los 13 meses que el productor musical ha pasado encarcelado desde su arresto el 16 de septiembre de 2024 en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, así como posibles reducciones de hasta un 54% de la condena por buena conducta y participación en programas como el Residential Drug Abuse Program (RDAP).

Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Arun Subramanian reconoció los delitos cometidos por “Diddy”: “Esta condena reconoce el impacto masivo del daño causado por Combs, incluyendo videos de golpizas y testimonios de víctimas que describen un control manipulador y violento.”

Sean "Diddy" Combs (jemal countess/Getty Images for Congressional Black Caucus Annual Legislative Conference)

El 3 de octubre, el juez condenó a Sean “Diddy” Combs a cuatro años y dos meses en prisión.El juez también ordenó al músico, quien está sujeto a cinco años de libertad supervisada, pagar una multa de 500,000 dólares.

Los abogados de Combs solicitaron su traslado al FCI Fort Dix, un centro de baja seguridad en Nueva Jersey con más de 4.100 reclusos y programas intensivos de tratamiento contra adicciones. El juez Subramanian aprobó la recomendación para facilitar visitas familiares, pero la decisión final recae en la BOP, que prioriza seguridad y rehabilitación.