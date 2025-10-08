El inesperado elogio de Jeremy Allen White a Rosalía pese a su ruptura

El breve romance entre Jeremy Allen White y Rosalía

En diciembre de ese mismo año, una fuente confirmó a Us Weekly que Jeremy y Rosalía ya eran oficialmente novios: “Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente. Empezaron siendo sólo amigos, pero recientemente las cosas se han vuelto románticas”, dijo una persona cercana a los famosos al medio después de ambos se dejaron ver tomados de la mano después de una cena en Los Ángeles.

Jeremy Allen White (Getty Images )

Además, los seguidores de Rosalía y Jeremy notaron que la pareja empezó a seguirse en Instagram y que incluso él le daba “me gusta” a las publicaciones de la cantante. Su última aparición pública fue en julio, en una fiesta de los Juegos Olímpicos de París, donde la cantante fue una de las invitadas.

Rosalía (Getty Images)

La noche del 25 de octubre la Motomami organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños número 32 en París, lugar al que asistió para cumplir sus compromisos por la Semana de la moda. Sin embargo, un día después circularon las fotos de Jeremy besándose con la actriz Molly Gordon, quien interpreta a Claire Dunlap, el interés romántico de Carmy Berzatto, su personaje en El Oso, lo que confirmó que la pareja se había separado.

Según US Weekly, el romance entre White y Rosalía se empezó a enfriar durante el verano: “Empezaron a distanciarse en los últimos meses", señaló la fuente, que aseguró que la ruptura se dio de manera amistosa. “La decisión de separarse fue mutua", agregó. “No son amigos, pero no se guardan rencor”.

La misma fuente señaló que, si bien compartían ciertas pasiones como el arte, la música y la cultura, la relación carecía de una conexión más profunda. "Su comunicación no era la adecuada", señalaron. A pesar de la ruptura, los comentarios recientes de White sobre Rosalía sugieren un aprecio duradero y quizás incluso un afecto persistente.