Jeremy Allen White hizo una inesperada confesión cuando compartió su admiración por la música española. Durante la alfombra roja del estreno de su nueva película Springsteen: Deliver Me from Nowhere, cinta biográfica de Bruce Springsteen, en Madrid, España, al actor neoyorquino se le preguntó quién era su artista español favorito, algo que tiene muy claro, pues no dudó en responder: "Rosalía"
El inesperado elogio de Jeremy Allen White a Rosalía pese a su ruptura
Jeremy Allen White demuestra su cariño y admiración por Rosalía
En medio de la promoción de su nueva película, la estrella de El Oso aprovechó para expresar su gusto por la música española. Durante una entrevista con LOS40, no titubeó en responder que su artista favorito es nada menos que su exnovia, Rosalia.
"Rosa, Rosalía, la quiero muchísimo, es maravillosa", declaró sin dudarlo.
Jeremy Allen White y Rosalía tuvieron un breve romance entre 2023 y 2024. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la pareja fue vista varias veces en algunos paseos por Los Ángeles y hasta en eventos públicos.
@los40spain Jeremy Allen White ha venido a España a presentar el biopic de Bruce Springsteen y ha dejado muy claro cuál es su artista española favorita 😉❤️ ¿Te esperabas su respuesta? 👇🏼 #Springsteen #rosalia #jeremyallenwhite #ex ♬ sonido original - LOS40 SPAIN
En ese momento la relación acaparó la atención debido a que el actor acaba de divorciarse de la actriz Addison Timlin, y la cantante catalana había roto su compromiso con Rauw Alejandro luego de tres años de noviazgo y una pública pedida de mano a través del video de "Beso" en marzo de 2023.
El breve romance entre Jeremy Allen White y Rosalía
En diciembre de ese mismo año, una fuente confirmó a Us Weekly que Jeremy y Rosalía ya eran oficialmente novios: “Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente. Empezaron siendo sólo amigos, pero recientemente las cosas se han vuelto románticas”, dijo una persona cercana a los famosos al medio después de ambos se dejaron ver tomados de la mano después de una cena en Los Ángeles.
Además, los seguidores de Rosalía y Jeremy notaron que la pareja empezó a seguirse en Instagram y que incluso él le daba “me gusta” a las publicaciones de la cantante. Su última aparición pública fue en julio, en una fiesta de los Juegos Olímpicos de París, donde la cantante fue una de las invitadas.
La noche del 25 de octubre la Motomami organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños número 32 en París, lugar al que asistió para cumplir sus compromisos por la Semana de la moda. Sin embargo, un día después circularon las fotos de Jeremy besándose con la actriz Molly Gordon, quien interpreta a Claire Dunlap, el interés romántico de Carmy Berzatto, su personaje en El Oso, lo que confirmó que la pareja se había separado.
Según US Weekly, el romance entre White y Rosalía se empezó a enfriar durante el verano: “Empezaron a distanciarse en los últimos meses", señaló la fuente, que aseguró que la ruptura se dio de manera amistosa. “La decisión de separarse fue mutua", agregó. “No son amigos, pero no se guardan rencor”.
La misma fuente señaló que, si bien compartían ciertas pasiones como el arte, la música y la cultura, la relación carecía de una conexión más profunda. "Su comunicación no era la adecuada", señalaron. A pesar de la ruptura, los comentarios recientes de White sobre Rosalía sugieren un aprecio duradero y quizás incluso un afecto persistente.