Llueven críticas a Kylie Jenner por su lanzamiento como cantante; así se escucha

Llueven críticas a Kylie Jenner por su lanzamiento como cantante

Más allá del revuelo mediático que causó el debut de Kylie Jenner como cantante con el tema “Fourth Strike”, el tema fue recibido con una ola de críticas, especialmente en redes sociales, donde los comentarios negativos se hicieron presentes después del lanzamiento.

Kylie Jenner es criticada tras su debut como cantante. (Instagram)

Uno de los puntos más cuestionados ha sido el uso excesivo de autotune en la voz de Kylie, lo que llevó a muchos a calificar el tema como “sobrecargado” y “horrible”. En plataformas como Reddit y X, los usuarios señalaron que la producción hacía que la voz sonara “demasiado falsa” y que el resultado final parecía “viejo” o “sacado de 2015”. Algunas opiniones fueron particularmente duras, tanto que hubo quienes pidieron que simplemente eliminara la canción.

🚨KYLIE JENNER JUST DROPPED HER FIRST SONG - AND THE INTERNET IS LOSING IT.



The billionaire reality star launches a pop career with her debut single “Fourth Strike.”



But fans aren’t buying it, calling her the “King of Auto-Tune.”



Is Kylie chasing clout, or actually chasing… pic.twitter.com/QeKtjB7AJz — HustleBitch (@HustleBitch_) October 14, 2025

Por otro lado, también hubo quienes salieron en defensa de la empresaria, destacando su disposición a explorar nuevas facetas creativas y arriesgarse en terrenos desconocidos. Algunos seguidores de Terror Jr. incluso reconocieron que la colaboración superó sus expectativas.

Kylie Jenner recibió críticas en 'X' tras su debut como cantante. (X)

De hecho, este lanzamiento no es completamente nuevo en su historia con la música. Hace 10 años, muchos especularon que Kylie era la voz detrás de “3 Strikes”, una canción de Terror Jr. que fue lanzada en 2016.

Aunque en su momento ella lo negó, ahora parece haber retomado esa narrativa con humor y complicidad. En redes sociales, explicó: “Hace 10 años hubo un pequeño rumor de que yo era quien realmente cantaba en ‘3 Strikes’. No era yo (ojalá lo hubiera sido). Así que tuve la idea de unirnos para ‘Fourth Strike’... ¡que esta vez sí fuera yo la artista invitada!”.