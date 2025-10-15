Kylie Jenner sorprendió al mundo con el lanzamiento de su primer sencillo musical, "Fourth Strike", una colaboración con el dúo pop Terror Jr. Aunque el debut marcó un nuevo capítulo en su multifacética carrera, el salto a la música no fue bien recibido. En lugar de aplausos, Jenner enfrentó una ola de críticas en redes sociales, donde se cuestionó su calidad vocal y el uso excesivo de autotune.
Llueven críticas a Kylie Jenner por su lanzamiento como cantante; así se escucha
Llueven críticas a Kylie Jenner por su lanzamiento como cantante
Más allá del revuelo mediático que causó el debut de Kylie Jenner como cantante con el tema “Fourth Strike”, el tema fue recibido con una ola de críticas, especialmente en redes sociales, donde los comentarios negativos se hicieron presentes después del lanzamiento.
Uno de los puntos más cuestionados ha sido el uso excesivo de autotune en la voz de Kylie, lo que llevó a muchos a calificar el tema como “sobrecargado” y “horrible”. En plataformas como Reddit y X, los usuarios señalaron que la producción hacía que la voz sonara “demasiado falsa” y que el resultado final parecía “viejo” o “sacado de 2015”. Algunas opiniones fueron particularmente duras, tanto que hubo quienes pidieron que simplemente eliminara la canción.
🚨KYLIE JENNER JUST DROPPED HER FIRST SONG - AND THE INTERNET IS LOSING IT.— HustleBitch (@HustleBitch_) October 14, 2025
The billionaire reality star launches a pop career with her debut single “Fourth Strike.”
But fans aren’t buying it, calling her the “King of Auto-Tune.”
Is Kylie chasing clout, or actually chasing… pic.twitter.com/QeKtjB7AJz
Por otro lado, también hubo quienes salieron en defensa de la empresaria, destacando su disposición a explorar nuevas facetas creativas y arriesgarse en terrenos desconocidos. Algunos seguidores de Terror Jr. incluso reconocieron que la colaboración superó sus expectativas.
De hecho, este lanzamiento no es completamente nuevo en su historia con la música. Hace 10 años, muchos especularon que Kylie era la voz detrás de “3 Strikes”, una canción de Terror Jr. que fue lanzada en 2016.
Aunque en su momento ella lo negó, ahora parece haber retomado esa narrativa con humor y complicidad. En redes sociales, explicó: “Hace 10 años hubo un pequeño rumor de que yo era quien realmente cantaba en ‘3 Strikes’. No era yo (ojalá lo hubiera sido). Así que tuve la idea de unirnos para ‘Fourth Strike’... ¡que esta vez sí fuera yo la artista invitada!”.
Kylie Jenner appears to be singing on new Terror Jr song in Kylie Cosmetics Snapchat ad. pic.twitter.com/HzKmxGCuAx— Pop Crave (@PopCrave) October 12, 2025
La historia detrás de la colaboración de Kylie Jenner y Terror Jr
Años antes de que se llevara a cabo el lanzamiento de su primer sencillo musical "Fourth Strike", Kylie Jenner ya había trabajado con el dueto pop Terror Jr, pero en un contexto completamente diferente: una campaña publicitaria.
La colaboración entre la empresaria y el dúo se remonta a 2016, cuando Terror Jr apareció por primera vez como parte de la banda sonora de una campaña para Kylie Cosmetics, la línea de maquillaje de Jenner. En aquel momento, el tema "3 Strikes" se utilizó en un video promocional de uno de sus kits de labios, generando un gran misterio en redes sociales, ya que muchos especularon que la voz principal de la canción era de la propia Kylie.