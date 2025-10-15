La última aparición pública de Diane Keaton: celebró el cumpleaños de Jack Nicholson antes de morir

La entrañable amistad de Diane Keaton y Jack Nicholson

Diane Keaton y Jack Nicholson compartieron algo más que una inmensa carrera en el cine: una conexión profunda que trascendió la pantalla y se mantuvo firme durante décadas. Aunque nunca fueron pareja sentimental, su vínculo profesional y personal fue de los más comentados en Hollywood, especialmente tras su trabajo conjunto en la aclamada película Something’s Gotta Give (2003), dirigida por Nancy Meyers. En esa cinta, ambos interpretaron a dos personajes que se enamoran inesperadamente en la madurez.

Según Meyers, directora de la película que selló su conexión artística, la química entre ambos “trascendía el guion” y era algo que se sentía genuinamente en cada escena. El legado de esa relación quedó impreso no solo en la pantalla, sino también en sus vidas personales.

Diane Keaton y Jack Nicholson mantuvieron una relación de amistad bastante cercana. (Amanda Edwards/Getty Images)

La inesperada muerte de Diane Keaton

Diane Keaton, la talentosa actriz que dejó huella en la historia del cine con papeles inolvidables como en Annie Hall, El padrino y Something’s Gotta Give, murió el pasado 11 de octubre en California, a los 79 años. Su muerte fue confirmada por un portavoz de la familia, quien pidió respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento.

Durante los meses previos, su salud sufrió un deterioro repentino, algo que sorprendió incluso a quienes más la conocían. Amigos cercanos han dicho que su disminución fue sorprendente, y que ni siquiera sus allegados más íntimos estaban completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo. En marzo de ese mismo año, su casa en Los Ángeles fue puesta en venta silenciosamente, un gesto que algunos interpretan como parte de una preparación privada a lo que vendría.

A lo largo de su vida, Keaton fue conocida por mantener su vida personal fuera del ojo público. En este caso no fue distinto: la causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada, y la familia ha enfatizado su deseo de mantener el proceso lejos de los reflectores