Selena Gomez revela nuevo diagnóstico: ahora enfrenta artritis como consecuencia del lupus

Selena Gomez padece artritis como consecuencia del lupus

Selena Gomez recordó que antes de lanzar su marca Rare Beauty, acciones tan sencillas como abrir una botella le provocaban fuertes dolores, preocupada por quienes enfrentan su misma condición, fue que creo productos fáciles de abrir.

Selena Gomez (Getty Images)

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus", confesó la empresaria. "Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado", confesó.

"Y, de alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así", explicó. "Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza".



La protagonista de Only Murders in the Building lanzó su marca Rare Beauty en septiembre de 2020, que fue valorada en 2 mil millones de dólares en 2024. Preocupada por que sus productos puedan ser utilizados por cualquier persona, la cantante se ha esforzado por ofrecer diseños fáciles de utilizar, como el de su nuevo perfume que dispensa el aroma presionando la parte superior del envase sin necesidad de quitar un tapón.

"Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad", dijo la actriz. "Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido", reconoció.