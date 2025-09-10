Selena Gomez revela nuevo diagnóstico: ahora enfrenta artritis como consecuencia del lupus

Selena Gomez reveló que padece artritis como consecuencia del lupus, enfermedad que le diagnosticaron en 2013, pero no hizo pública hasta 2015 después de explicar que su retiro temporal se debió al tratamiento que recibió.
La empresaria de 33 años compartió en el podcast Good Hang with Amy Poehler que su nuevo diagnóstico influyó en la forma en la que diseño los empaques de sus productos de belleza de su marca Rare Beauty.
Selena Gomez padece artritis como consecuencia del lupus
Selena Gomez recordó que antes de lanzar su marca Rare Beauty, acciones tan sencillas como abrir una botella le provocaban fuertes dolores, preocupada por quienes enfrentan su misma condición, fue que creo productos fáciles de abrir.
“Tengo artritis en los dedos debido al lupus", confesó la empresaria. "Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado", confesó.
"Y, de alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así", explicó. "Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza".
La protagonista de Only Murders in the Building lanzó su marca Rare Beauty en septiembre de 2020, que fue valorada en 2 mil millones de dólares en 2024. Preocupada por que sus productos puedan ser utilizados por cualquier persona, la cantante se ha esforzado por ofrecer diseños fáciles de utilizar, como el de su nuevo perfume que dispensa el aroma presionando la parte superior del envase sin necesidad de quitar un tapón.
"Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad", dijo la actriz. "Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido", reconoció.
Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus
En 2013, Selena Gomezfue diagnosticada con lupus, pero no fue hasta dos años después que la cantante reveló que su retiro temporal de la vida pública se debió al tratamiento al que se sometió.
"Me diagnosticaron lupus y he estado en quimioterapia. De eso se trató realmente mi descanso. Podría haber sufrido un derrame cerebral", declaró para la revista Billboard. "Tenía muchas ganas de decir: 'No tienen ni idea. Estoy en quimioterapia... Me encerré hasta que recuperé la confianza y la tranquilidad'".
La actriz ha hablado abiertamente sobre los retos que representa vivir con la enfermedad. En su documental My Mind & Me relató que sus dolores se presentan al despertar: “Ahora solo me duele por la mañana. Cuando me despierto, inmediatamente me pongo a llorar porque me duele”, compartió.
En 2023, en medio de una ola de críticas debido a su cambio físico, la estrella de Los Hechiceros de Waverly Place reveló en sus redes sociales que tomar el medicamento la hace aumentar de peso.
"Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa", dijo la cantante y actriz de 30 años a sus seguidores de TikTok. “Y sí, tenemos días en los que nos sentimos fatal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que, sí, no soy modelo, nunca lo seré”.