La cartelera de cine en 2026: estas son las películas que todos estamos esperando

Las películas más esperadas de 2026

28 Years Later: The Bone Temple

Fecha de estreno: 16 de enero de 2026

28 Years Later: The Bone Temple (IMDb)

La cuarta película de la icónica saga Exterminio está más cerca de lo que crees. Hemos sido testigos de la transformación de un mundo infectado por un virus en las anteriores entregas: 28 días después, 28 semanas después y 28 años después.

Ahora, la historia continúa con 28 Years Later: The Bone Temple, una nueva trama dentro de este universo que se convierte en una pesadilla de la que no podrás escapar.

Esta vez, los infectados ya no son la mayor amenaza: el verdadero peligro está en los sobrevivientes. Porque a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos… y esta película promete ser la prueba más inhumana y aterradora de este dicho.

Cumbres Borrascosas

Fecha de estreno: 14 de febrero de 2026

Cumbres Borrascosas (IMDb)

Margot Robbie y Jacob Elordi brillan en la nueva película de romance gótico Cumbres Borrascosas. El clásico de la escritora Emily Brontë regresa, pero esta vez con un giro completamente inesperado.

En esta nueva versión, el romance se siente más salvaje que nunca, más moderno y más provocador.

Bajo la dirección de Emerald Fennel, esta dupla de actores nos promete una de las historias de amor y obsesión más intensas que hayamos visto en la pantalla grande en años recientes.

The Bride!

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026

The Bride! (IMDb)

Maggie Gyllenhaal dirige y readapta la historia clásica de los años 30, donde Frankestein, con la ayuda del Dr. Euphronius, resucita a una mujer asesinada para convertirla en la novia del monstruo.

Con un reparto de ensueño, Jessie Buckley interpreta a la novia, Christian Bale da vida al icónico Frankenstein, y los acompañan Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Annette Bening y Peter Sarsgaard.

Una combinación de talentos que desde ya ha convertido a esta película en una de las más esperadas de 2026.