Los documentales imperdibles para saber TODO sobre tus artistas favoritos: Desde Taylor Swift hasta Juan Gabriel

Amy: La mujer detrás del nombre (Apple TV)

Amy: La mujer detrás del nombre (IMDb)

El documental Amy, dirigido por Asif Kapadia, presenta un retrato íntimo de la vida y carrera de Amy Winehouse, la talentosa cantante británica cuya voz y autenticidad marcaron a una generación. A través de videos caseros inéditos y testimonios cercanos, la cinta muestra su ascenso al estrellato mundial, su lucha con las adicciones y las presiones de la fama que finalmente la condujeron a su muerte en 2011.

La cinta, que ganó el Oscar al Mejor Largometraje Documental en 2016, está disponible en Apple TV.

The Beatles: Get Back (Disney+)

The Beatles: Get Back (IMDb)

Este documental te lleva en un viaje por la grabación del icónico disco Let It Be de The Beatles. Peter Jackson, tres veces ganador del Oscar y director del documental, tuvo acceso a archivos privados inéditos y los restauró, obteniendo más de 60 horas de videos que dan un vistazo a la vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en esa época. El documental revela el proceso creativo, las emociones profundas de cada miembro de The Beatles, así como las perspectivas de sus familiares, amigos y colaboradores. Se vuelve impresionante ver cómo nacieron éxitos que hoy en día cantamos a todo pulmón y que nos muestran la realidad detrás de lo que realmente significaba ser un Beatle.

Homecoming: una película de Beyoncé (Netflix)

Homecoming: una película de Beyoncé (IMDb)

Beyoncé saltó a la fama como líder de Destiny’s Child antes de consolidarse como una de las artistas más influyentes del mundo. Con 35 premios Grammy, es la cantante más galardonada de la historia. Su disco Lemonade (2016) marcó un antes y un después por su mensaje de empoderamiento femenino y racial, mientras que su Renaissance World Tour (2023) rompió récords de taquilla globales. Más allá de la música, Beyoncé se ha convertido en un ícono cultural que redefine el poder, la representación y el arte en la industria del entretenimiento.

Homecoming es un documental que adentra al televidente en el camino emocional que la convirtió en un movimiento cultural más que uno musical y su relevancia al ser la primera mujer afroamericana en liderar el cartel del importante festival Coachella. En el trabajo se muestran los dos fines de semana en los que la cantante le rindió tributo a líderes de los Derechos Humanos, a las universidades HBCU (Historically Black Colleges and Universities) y la cultura negra.