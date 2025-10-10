'Tron Ares', el regreso de una leyenda digital a 40 años del inicio de la saga

'Tron': cuando los humanos entraron a las máquinas

En 1982, Tron cambió la forma de entender la ciencia ficción con Jeff Bridges como Kevin Flynn, un programador atrapado dentro del mundo que él mismo creó.

La película adelantó el lenguaje digital mucho antes de que internet existiera. No fue un éxito inmediato pero con los años se convirtió en una joya de culto que inspiró a una generación entera de cineastas y soñadores tecnológicos.

El momento en que Daft Punk salvó la red en 'Tron Legacy'

Casi treinta años después llegó Tron Legacy, una secuela que volvió a poner en marcha el universo con una estética moderna, incluidas motos de luz, trajes brillantes y una banda sonora legendaria de Daft Punk.

El actor Jeff Bridges regresó junto a Garrett Hedlund y Olivia Wilde para darle nueva vida al legado digital y, aunque no revolucionó la taquilla, sí dejó una huella visual y sonora inconfundible.