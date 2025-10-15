Ellos serán Jesús y María Magdalena en la secuela de Mel Gibson: 'La Resurrección de Cristo'

Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga interpretarán a Jesús y María Magdalena

Después de que se optara por elegir nuevos actores para evitar el trabajo de postproducción para rejuvenecer a los que tuvieron interpretaciones en la primera entrega, La Pasión de Cristo, se eligió a Jaakko Ohtonen como el reemplazo de Jim Caviezel para interpretar a Jesús.

Jaakko Ohtonen es un actor finlandés que ha aparecido en la serie The Last Kingdom de Netflix, así como en Vikings: Valhalla. Tiene 36 años y sus inicios en el mundo de la actuación fueron en la televisión de Finlandia en las series All the sins y Syke. Estudió la carrera de Actuación en Cine y tiene una maestría en Artes Teatrales.

Jaakko Ohtonen es el actor finlandés que encarnará a Jesús en la siguiente película de Mel Gibson. (Instagram - @jaakkoohtonen)

La encargada de reemplazar a Monica Bellucci como María Magadalena es Mariela Garriga, quien también tiene 36 años y nació en La Habana, Cuba. A diferencia de Jaakko, su carrera como actriz es más conocida ya que participó en dos películas de la saga de Misión Imposible: Sentencia Final (2025) y Sentencia Mortal (2023). Mariela también ha hecho muchas películas italianas y es protagonista de la serie Cuando nadie nos ve de Max.

Mariela Garriga es la nueva María Magdalena y reemplazará a Monica Bellucci. (Getty Images)

Otros actores que participarán en “La resurrección de Cristo”

Además de Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, Kasia Smutniak será la nueva María, madre de Jesús, quien en la primera entrega fue interpretada por Maia Morgenstern. El personaje de Pedro será del actor Pier Luigi Pasino, un actor italiano que aparece en la serie La ley de Lidia Poët de Netflix Italia. Finalmente, Poncio Pilato será encarnado por Riccardo Scamarcio, actor también italiano que tuvo un papel en John Wick 2: un nuevo día para matar de 2017.