Mandy Moore: todas las películas y series por las que nos encanta como actriz

Películas y series en las que no sabías que salía Mandy Moore

El diario de la princesa

Mandy Moore como Lana Thomas en El diario de la princesa (IMDb)

Cómo olvidar a Lana Thomas, la chica popular y lowkey insoportable que buscaba cualquier excusa para hacerle la vida imposible a Mia Thermopolis. El diario de la princesa, marcó el inicio de la carrera profesional de Mandy Moore, al darnos una versión divertida y sarcástica de la actriz a sus 16 años. Este papel fue solo el comienzo de las propias historias románticas de Mandy.

¿Dónde verla?

Disney+

Enredados

Mandy Moore es la voz de Rapunzel en la versión en inglés de Enredados. (IMDb)

Mandy Moore es la voz de la Princesa Rapunzel en uno de los clásicos atemporales de Disney, Enredados. Además de darle vida al personaje, trabajó con la banda sonora de la película, interpretando “I See the Light”, nominada al Oscar y a los Golden Globes como Mejor Canción Original. Interpretar a la princesa no solo reforzó su carrera como cantante, sino que también marcó uno de los momentos más icónicos de carrera.

¿Dónde verla?

Disney+

¡Porque lo digo yo!

Mandy Moore interpretó a Milly Wilder en la comedia romántica ¡Porque lo digo yo! (IMDb)

Tras el reciente fallecimiento de la actriz Diane Keaton, no podemos olvidar la película que protagoniza junto con Mandy Moore. Daphne (Diane Keaton), una mamá sobreprotectora que definitivamente no conoce los límites, crió sola a sus tres hijas- Maggie, Mae y Milly (Mandy Moore)- con el propósito de que se conviertan en la clase de mujeres que cualquier madre mataría por tener. Después de que dos de sus tres hijas ya están casadas, Daphne se propone encontrar al hombre perfecto para Milly. ¿Cuál era su plan para encontrar al candidato ideal? Nada más y nada menos que con un anuncio en internet y todo a las espaldas de su hija menor.

¿Dónde verla?

Amazon Prime