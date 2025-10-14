Todos conocemos a Mandy Moore por su papel en This is Us y, obvio, por la icónica película A Walk to Remember, pero su carrera como actriz y cantante va mucho más allá. Desde rom coms que marcaron nuestra adolescencia hasta su papel como una de las mean girls más icónicas de los 2000, Mandy ha demostrado que su talento no tiene límites.
Mandy Moore: todas las películas y series por las que nos encanta como actriz
Películas y series en las que no sabías que salía Mandy Moore
El diario de la princesa
Cómo olvidar a Lana Thomas, la chica popular y lowkey insoportable que buscaba cualquier excusa para hacerle la vida imposible a Mia Thermopolis. El diario de la princesa, marcó el inicio de la carrera profesional de Mandy Moore, al darnos una versión divertida y sarcástica de la actriz a sus 16 años. Este papel fue solo el comienzo de las propias historias románticas de Mandy.
¿Dónde verla?
Disney+
Enredados
Mandy Moore es la voz de la Princesa Rapunzel en uno de los clásicos atemporales de Disney, Enredados. Además de darle vida al personaje, trabajó con la banda sonora de la película, interpretando “I See the Light”, nominada al Oscar y a los Golden Globes como Mejor Canción Original. Interpretar a la princesa no solo reforzó su carrera como cantante, sino que también marcó uno de los momentos más icónicos de carrera.
¿Dónde verla?
Disney+
¡Porque lo digo yo!
Tras el reciente fallecimiento de la actriz Diane Keaton, no podemos olvidar la película que protagoniza junto con Mandy Moore. Daphne (Diane Keaton), una mamá sobreprotectora que definitivamente no conoce los límites, crió sola a sus tres hijas- Maggie, Mae y Milly (Mandy Moore)- con el propósito de que se conviertan en la clase de mujeres que cualquier madre mataría por tener. Después de que dos de sus tres hijas ya están casadas, Daphne se propone encontrar al hombre perfecto para Milly. ¿Cuál era su plan para encontrar al candidato ideal? Nada más y nada menos que con un anuncio en internet y todo a las espaldas de su hija menor.
¿Dónde verla?
Amazon Prime
Licencia para casarse
Protagonizada por Robin Williams, John Krasinski y Mandy Moore, Licencia para casarse cuenta la historia de Ben y Sadie que no pueden esperar más para empezar una vida juntos, pero la iglesia en la que quieren casarse es dirigida por el reverendo Frank, que se niega a bendecir su unión si no cumplen con una sola condición: aprobar el curso de preparación matrimonial que da para ver si realmente están destinados uno para el otro.
¿Dónde verla?
Amazon Prime
Grey’s Anatomy
Grey 's Anatomy ha reunido una lista impresionante de celebs invitadas, entre ellas está Mandy Moore. La actriz le da vida a Mary Portman, paciente de Miranda Bailey, en los episodios finales de la sexta temporada de la serie, donde un tirador hirió y mató a varios médicos de Seattle.
Su personaje forma parte de una historia intensa al vivir el tiroteo y ser testigo de una de las muertes más impactantes de la serie. Mary regresa a Grey ‘s Anatomy en la séptima temporada para ser entrevistada para un documental sobre el tiroteo, sin embargo su la serie tenía otros planes para su personaje.
¿Dónde verla?
Disney+
How I Met Your Mother
Mandy Moore fue uno de las primeras celebs en hacer un cameo en la serie How I Met Your Mother. Mandy le dio un giro 360 a su imagen de niña buena que solía hacer en las rom coms que todos conocemos con el papel de Amy. En el episodio “Wait for It” de la temporada 3, Ted conoce a una chica cool, rebelde y llena de tatuajes (algo totalmente fuera de su estilo). Todo esto pasa después de un breakup muy importante para él y decide quedar con Amy para cobrar venganza.
Este episodio salió durante uno de los años más importantes de la actriz, apareciendo en películas como Licencia para casarse y ¡Porque lo digo yo!. Su aparición en How I Met Your Mother la convirtió en uno de los personajes más memorables de la serie, a pesar de haber aparecido en solo un episodio. Esta actuación es la prueba de que Mandy Moore es mucho más que una actriz con papeles de romance, algo que también ha dejado claro con su trabajo en This is Us.
¿Dónde verla?
Disney +