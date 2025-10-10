Ya sea en la escuela, por cultura general o por alguna película, no cabe duda de que has escuchado todos los títulos de estos libros al menos una vez en la vida. Leer clásicos puede sonar intimidante, pero te aseguramos que si lees cualquiera de estos títulos sólo vas a querer más y quién sabe, quizás empiece tu camino a convertirte en todo un bibliófilo.
Ocho libros clásicos a los que debes perderle el miedo
Ocho libros que te harán perderle el miedo a los clásicos
Orgullo y prejuicio de Jane Austen
¿Quién no se enamoró perdidamente de Mr. Darcy en la película del 2005? Este libro se publicó en 1813 como una obra anónima y hoy no falta en las listas de libros y películas de amor que tienes que ver (o leer) sí o sí. Orgullo y prejuicio sigue la historia de Elizabeth Bennet, una joven inteligente y perspicaz que vive en la campiña inglesa junto a sus cuatro hermanas. Cuando el rico y reservado señor Darcy llega a la región, surge entre ambos una relación marcada por malentendidos, prejuicios y orgullos que nos da la trama de enemies to lovers perfecta.
Estás justo a tiempo de leer el libro, ya que próximamente saldrá una nueva adaptación de Netflix en formato de serie limitada con 6 episodios, donde Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman son el elenco principal.
Ana Karenina de León Tolstói
Publicada en 1877, Ana Karenina cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad rusa que, atrapada en un matrimonio sin amor con Alexei Karenin, se enamora apasionadamente del conde Vronski. Su decisión de seguir este romance la enfrenta al rechazo social, la pérdida de su reputación y un creciente conflicto interno que la conduce a la desesperación. Paralelamente, la novela presenta la vida de Levin, un terrateniente que busca sentido en el trabajo, la familia y la espiritualidad, funcionando como contrapunto al destino trágico de Ana. Es una historia de amor combinada con un poco de chisme que te enseña sobre conflictos internos y normas sociales que siguen siendo relevantes al día de hoy. Cuando lo termines, puedes ver la película de John Wright del 2012 (protagonizada por Keira Knightley, igual que la de Pride and Prejudice del 2005).
El principito de Antoine de Saint-Exupéry
Más que un clásico, este es un libro que sí o sí tienes que leer al menos una vez en la vida. El Principito cuenta la historia de un pequeño príncipe que viaja de un planeta a otro en busca de respuestas sobre la vida, el amor y la amistad. Desde su asteroide B-612, donde dejó a su querida pero complicada rosa, conoce a distintos personajes que representan distintos comportamientos humanos: un rey autoritario, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios obsesionado con las posesiones, entre otros.
Finalmente llega a la Tierra, donde entabla una amistad con un zorro que le enseña que “lo esencial es invisible a los ojos” y que el verdadero valor de las cosas está en los lazos que creamos. La obra, narrada por un aviador que se encuentra con el principito en el desierto, es una reflexión poética y sencilla sobre la inocencia, la importancia de los afectos y la esencia de lo humano que se va a sentir como un abrazo al corazón.
Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll
Es un clásico por una razón: todo el mundo lo conoce. Aunque ya hayas visto las películas de Disney, leerlo es completamente distinto. Esta historia narra la aventura de Alicia, una niña curiosa que, tras seguir a un conejo blanco con reloj, cae por una madriguera y llega a un mundo fantástico lleno de personajes extravagantes y situaciones absurdas. A lo largo de su recorrido se encuentra con seres como el Gato de Cheshire, la Liebre de Marzo, el Sombrerero Loco y la temida Reina de Corazones, quienes la ponen frente a desafíos y diálogos ilógicos que cuestionan las reglas de la realidad.
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez
Este puede ser muy intimidante, pero una vez que agarras el ritmo, te aseguramos que no lo vas a poder soltar. Cien años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el pueblo de Macondo, fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. A través de amores imposibles, guerras, pasiones y tragedias, la novela mezcla lo real con lo fantástico, mostrando cómo los personajes parecen condenados a repetir los mismos errores de sus antepasados. Se podría decir que es un retrato poético y universal de la historia de Latinoamérica que no puede faltar en tu lista.
Matar a un ruiseñor de Harper Lee
Este es un clásico más moderno, ya que fue publicado en 1960, pero que se queda en el corazón para siempre. Narra la infancia de Scout Finch en un pequeño pueblo de Alabama durante la Gran Depresión. A través de sus ojos y los de su hermano Jem, conocemos la historia de su padre, Atticus Finch, un abogado que defiende a Tom Robinson, un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca. Mientras los niños intentan comprender los prejuicios y la hostilidad de la comunidad, también viven la intriga que despierta su misterioso vecino Boo Radley. Es una lección de la injusticia racial y la importancia de la empatía desde los ojos de la inocencia infantil, con el mensaje de que “matar a un ruiseñor” significa destruir la inocencia y la bondad sin motivo.
Cumbres borrascosas de Emily Brönte
Otro clásico que es el favorito de muchos (ideal si te gustan las novelas de amor). Ambientada en Yorkshire, Inglaterra, la trama se centra en la intensa y destructiva relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, quienes crecen juntos en la propiedad Cumbres Borrascosas. Catherine, dividida entre su amor por Heathcliff y su ambición social, se casa con Edgar Linton, desencadenando la furia vengativa de Heathcliff y la tragedia de ambas familias. Con un ritmo rápido y adictivo, no podrás soltarlo.
Pedro Páramo de Juan Rulfo
Esta es una de las obras más importantes de la literatura mexicana y del realismo mágico. Narra la historia de Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo, con la esperanza de reclamar lo que le pertenece. Sin embargo, al llegar descubre un lugar habitado por murmullos, ecos y fantasmas que cuentan la historia de un cacique despiadado, símbolo del poder y la opresión. Cuando lo termines, debes ver la adaptación de Rodrigo Pireto para Netflix que. al igual que el libro, te pondrá los pelos de punta.