Ocho libros clásicos a los que debes perderle el miedo

Ocho libros que te harán perderle el miedo a los clásicos

Orgullo y prejuicio de Jane Austen

¿Quién no se enamoró perdidamente de Mr. Darcy en la película del 2005? Este libro se publicó en 1813 como una obra anónima y hoy no falta en las listas de libros y películas de amor que tienes que ver (o leer) sí o sí. Orgullo y prejuicio sigue la historia de Elizabeth Bennet, una joven inteligente y perspicaz que vive en la campiña inglesa junto a sus cuatro hermanas. Cuando el rico y reservado señor Darcy llega a la región, surge entre ambos una relación marcada por malentendidos, prejuicios y orgullos que nos da la trama de enemies to lovers perfecta.

Estás justo a tiempo de leer el libro, ya que próximamente saldrá una nueva adaptación de Netflix en formato de serie limitada con 6 episodios, donde Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman son el elenco principal.

Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, $208 (Sanborns)

Ana Karenina de León Tolstói

Publicada en 1877, Ana Karenina cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad rusa que, atrapada en un matrimonio sin amor con Alexei Karenin, se enamora apasionadamente del conde Vronski. Su decisión de seguir este romance la enfrenta al rechazo social, la pérdida de su reputación y un creciente conflicto interno que la conduce a la desesperación. Paralelamente, la novela presenta la vida de Levin, un terrateniente que busca sentido en el trabajo, la familia y la espiritualidad, funcionando como contrapunto al destino trágico de Ana. Es una historia de amor combinada con un poco de chisme que te enseña sobre conflictos internos y normas sociales que siguen siendo relevantes al día de hoy. Cuando lo termines, puedes ver la película de John Wright del 2012 (protagonizada por Keira Knightley, igual que la de Pride and Prejudice del 2005).