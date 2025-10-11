Las 5 mejores series inspiradas en libros de terror y dónde verlas

La caída de la casa Usher

La serie gira alrededor de las muertes de los seis hijos de Roderick Usher, un magnate farmacéutico corrupto, y su relación con una mujer misteriosa que quiere destapar todos los secretos de la familia Usher.

Roderick y su hermana gemela Madeline tendrán que ver cómo su legado se derrumba a pedazos, a menos que encuentren la forma de detener el desastre.

Cada capítulo de esta serie es un homenaje a una obra distinta de Edgar Allan Poe, desde "El Cuervo" hasta "El Corazón Delator", ambientadas en 2023. Está disponible en Netflix.

Entrevista con el vampiro

Un vampiro decide abrirse a un periodista para contarle la historia de su vida humana, muerte y vida como vampiro.

La serie se mueve entre el presente (2022) y el pasado (1910) gracias a Louis de Pointe du Lac y sus relatos de vida en la Nueva Orleans de 1910, entre los que destaca su relación con Lestat de Lioncourt, el vampiro francés que lo convirtió.

Es una magnífica adaptación a la novela del mismo nombre, de Anne Rice, la obra inaugural de su serie de 13 libros, "Crónicas vampíricas". Puedes ver la serie en Amazon Prime Video.

Hannibal

La adaptación televisiva de Hannibal se ha convertido en un clásico que no envejece. La famosa serie relata los pasos de un asesino serial al que Jack Crawford, Jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI y Will Graham, detective, buscan detener.

El estrés provocado por el caso lleva a Will a un punto de quiebre así que reclutan al Dr. Hannibal Lecter, un gran psiquiatra, para ayudarlo a manejar sus emociones; lo que ellos no saben, es que Hannibal lleva una doble vida secreta como caníbal y asesino.

Es una adaptación de El dragón rojo de Thomas Harris, el primer libro de la saga de Hannibal, seguido por El silencio de los inocentes, Hannibal, y Hannibal: el origen del mal. Puedes disfrutar de esta serie en Amazon Prime Video y Netflix.