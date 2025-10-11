Las 5 mejores series inspiradas en libros de terror y dónde verlas

Las páginas más terroríficas de la literatura se han transformado en imágenes que nos quitan el sueño, y octubre es la época perfecta para sumergirnos en esas historias que nos hacen temblar de miedo.
Estas series inspiradas en libros de terror te harán voltear a ver dos veces atrás de ti, y lo mejor es que puedes verlas en tus plataformas de streaming favoritas.
La caída de la casa Usher
La serie gira alrededor de las muertes de los seis hijos de Roderick Usher, un magnate farmacéutico corrupto, y su relación con una mujer misteriosa que quiere destapar todos los secretos de la familia Usher.
Roderick y su hermana gemela Madeline tendrán que ver cómo su legado se derrumba a pedazos, a menos que encuentren la forma de detener el desastre.
Cada capítulo de esta serie es un homenaje a una obra distinta de Edgar Allan Poe, desde "El Cuervo" hasta "El Corazón Delator", ambientadas en 2023. Está disponible en Netflix.
Entrevista con el vampiro
Un vampiro decide abrirse a un periodista para contarle la historia de su vida humana, muerte y vida como vampiro.
La serie se mueve entre el presente (2022) y el pasado (1910) gracias a Louis de Pointe du Lac y sus relatos de vida en la Nueva Orleans de 1910, entre los que destaca su relación con Lestat de Lioncourt, el vampiro francés que lo convirtió.
Es una magnífica adaptación a la novela del mismo nombre, de Anne Rice, la obra inaugural de su serie de 13 libros, "Crónicas vampíricas". Puedes ver la serie en Amazon Prime Video.
Hannibal
La adaptación televisiva de Hannibal se ha convertido en un clásico que no envejece. La famosa serie relata los pasos de un asesino serial al que Jack Crawford, Jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI y Will Graham, detective, buscan detener.
El estrés provocado por el caso lleva a Will a un punto de quiebre así que reclutan al Dr. Hannibal Lecter, un gran psiquiatra, para ayudarlo a manejar sus emociones; lo que ellos no saben, es que Hannibal lleva una doble vida secreta como caníbal y asesino.
Es una adaptación de El dragón rojo de Thomas Harris, el primer libro de la saga de Hannibal, seguido por El silencio de los inocentes, Hannibal, y Hannibal: el origen del mal. Puedes disfrutar de esta serie en Amazon Prime Video y Netflix.
La Maldición de Hill House
Esta serie es la perfecta combinación entre drama familiar y terror sobrenatural, pues sigue a los hermanos Crain y su experiencia viviendo en Hill House, una casa maldita que los marcó para toda la vida.
A pesar de que la familia huyó de la casa, aterrorizada por la muerte de su mamá, la tragedia los vuelve a golpear y se ven obligados a revivir los sucesos traumáticos que Hill House esconde entre sus paredes.
El libro original de Shirley Jackson es una obra maestra de terror gótico de 1959, y a pesar de estar situadas en diferentes épocas, la serie encuentra la forma de narrar el mismo terror que vivieron los personajes originales en un contexto más contemporáneo. Puedes verla en Netflix.
El visitante
El asesinato de un niño que parece haber sido orquestrado por un entrenador de beisbol infantil es el detonante del caos en Flint City.
Todo apunta a la culpabilidad de Terry como el asesino, hasta que comienzan a aparecer nuevas pruebas que se contraponen al caso y obligan al detective Ralph Anderson y la investigadora privada Holly Gibney a abrir sus ojos ante lo desconocido e inexplicable.
El rey del terror Stephen King escribió el libro del mismo nombre en 2018 y fue adaptado en 2020 con un elenco espectacular encabezado por Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo. La serie está disponible en Max.
Estas adaptaciones de libros de terror en formato de serie de televisión demuestran que el miedo toma muchas formas, pero siempre logrará sacarte un grito o dos.
Déjate envolver por las palabras de los grandes de la literatura terrorífica que cobraron vida en la pantalla chica. Después de todo, no hay mejor plan para una noche de octubre que dejarte asustar.