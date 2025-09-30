Tras el anuncio oficial de que Bad Bunny será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más destacadas fue la de Shakira, quien felicitó públicamente al puertorriqueño por este gran logro.
La gran reacción de Shakira al regreso de Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl
Shakira felicita a Bad Bunny por su próximo show en el medio tiempo del Super Bowl
Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny durante el icónico show del Super Bowl en 2020, celebró la noticia de su próxima participación. La colombiana aplaudió el logro del artista y destacó el papel clave que ha jugado en llevar la música latina a escenarios globales.
“¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡Arriba mi gente latina!”, posteó en Instagram Stories.
Su mensaje no pasó desapercibido entre los fans, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre una posible participación de la barranquillera como invitada en la próxima edición del evento, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Cabe destacar que la reacción de Shakira no es casual: ambos artistas ya compartieron escenario en una edición anterior del espectáculo deportivo más visto del mundo.
En 2020, el show de medio tiempo del Super Bowl LIV fue encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, Bad Bunny fue uno de los invitados especiales. Juntos interpretaron temas como I Like It, Chantaje y Callaíta, en una presentación que marcó un antes y un después para la representación latina y se consolidó como uno de los shows de medio tiempo más vistos a nivel global.
JLo aplaude el regreso de Bad Bunny al Super Bowl
Jennifer Lopez fue otra de las celebridades que se unió a las felicitaciones tras el anuncio oficial de que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La cantante y actriz compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece junto al puertorriqueño, ambos vestidos con looks plateados frente a una bandera de Puerto Rico durante el medio tiempo del evento deportivo en 2020.
La foto, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por un mensaje lleno de entusiasmo: “¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”.
Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC— jlo (@JLo) September 29, 2025
Bad Bunny es el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX
La noticia sacudió los titulares: Bad Bunny ha sido confirmado oficialmente como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este anuncio fue hecho público durante un partido de Sunday Night Football en una transmisión compartida entre la NFL, Apple Music y Roc Nation.
Horas después, el cantante puertorriqueño compartió un video en su cuenta de Instagram para confirmar su participación en el próximo show del evento deportivo. En el clip, el cantante aparece sentado en un goalpost (portería del futbol americano) mientras se escucha de fondo parte de la canción Callaíta.
Este momento toma una relevancia especial porque marca su debut como cabeza solista del halftime show. En 2020, Bad Bunny participó como artista invitado durante el espectáculo encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, pero esta será la primera vez que lidera el show. Además, es la primera vez que un artista puertorriqueño en solitario encabeza el evento deportivo.