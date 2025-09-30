La gran reacción de Shakira al regreso de Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl

Shakira felicita a Bad Bunny por su próximo show en el medio tiempo del Super Bowl

Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny durante el icónico show del Super Bowl en 2020, celebró la noticia de su próxima participación. La colombiana aplaudió el logro del artista y destacó el papel clave que ha jugado en llevar la música latina a escenarios globales.

“¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡Arriba mi gente latina!”, posteó en Instagram Stories.

Shakira aplaude el regreso de Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl 2026. (Instagram)

Su mensaje no pasó desapercibido entre los fans, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre una posible participación de la barranquillera como invitada en la próxima edición del evento, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Cabe destacar que la reacción de Shakira no es casual: ambos artistas ya compartieron escenario en una edición anterior del espectáculo deportivo más visto del mundo.

En 2020, el show de medio tiempo del Super Bowl LIV fue encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, Bad Bunny fue uno de los invitados especiales. Juntos interpretaron temas como I Like It, Chantaje y Callaíta, en una presentación que marcó un antes y un después para la representación latina y se consolidó como uno de los shows de medio tiempo más vistos a nivel global.

Shakira y Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2020. (Elsa/Getty Images)

JLo aplaude el regreso de Bad Bunny al Super Bowl

Jennifer Lopez fue otra de las celebridades que se unió a las felicitaciones tras el anuncio oficial de que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La cantante y actriz compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece junto al puertorriqueño, ambos vestidos con looks plateados frente a una bandera de Puerto Rico durante el medio tiempo del evento deportivo en 2020.

La foto, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por un mensaje lleno de entusiasmo: “¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”.