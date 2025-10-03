Fans de Bad Bunny ¿a salvo?: la Casa Blanca descarta redadas anti-inmigrantes del ICE durante el Super Bowl LX

Bad Bunny: música y activismo

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en un espacio donde el entretenimiento y un mensaje político (aunque sea velado) suelen cruzarse. En 2020, Shakira y Jennifer Lopez enviaron mensajes sobre identidad latina y migración con una coreografía que incluyó niños en jaulas, evocando las políticas migratorias de la era Trump.

En 2016, Beyoncé generó controversia al aludir al movimiento Black Lives Matter. Ahora, en 2026, la participación de Bad Bunny reaviva el debate sobre cultura, inmigración y política en un escenario global.

Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX en febrero de 2026 (David Becker/Getty Images)

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Conejo Malo, ha sido una de las voces más críticas frente al trato a los migrantes y el abandono histórico de Puerto Rico. En 2024 respaldó a Kamala Harris en su campaña presidencial, al compartir en Instagram un video donde la demócrata cuestionaba la respuesta de Trump a los huracanes en la isla.

El artista de 31 años también adoptó una postura radical en su gira mundial Debí tirar más fotos World Tour, que inicia en noviembre de 2025, al excluir deliberadamente a Estados Unidos de los territorios a los que llevará su espectáculo. “No estoy haciendo fechas en Estados Unidos porque temo que agentes del ICE aparezcan en mis conciertos”, explicó a i-D Magazine.

Bad Bunny en el Super Bowl: un momento histórico para la música latina

Con su presentación en el Super Bowl LX, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino masculino en actuar en solitario en el espectáculo de medio tiempo, un logro que él mismo describió como algo que trasciende su carrera.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, señaló el intérprete.

Bad Bunny se ha convertido en una voz crítica contra la administración Trump (Edgardo Medina/NurPhoto/Shutterstock/Edgardo Medina/NurPhoto/Shutterstock)

La NFL anunció y celebró la elección del músico boricua como un reflejo de la diversidad cultural del país, mientras que millones de fans en todo el mundo lo ven como un reconocimiento al impacto global de la música latina.

Sin embargo, las críticas de sectores conservadores que cuestionan su activismo político y su rechazo a presentarse en escenarios estadounidenses han dado paso a una conversación más amplia sobre cómo el Super Bowl refleja las tensiones sociales de nuestro tiempo.

Con información de Agencia México