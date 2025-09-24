Tras el regreso de Jimmy Kimmel a su programa en la cadena ABC, luego de haber sido suspendido por sus comentarios polémicos contra Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión y acusó al programa de estar "a favor de los demócratas" en un mensaje publicado este miércoles en su red social Truth Social.
Trump llama “sin talento” a Jimmy Kimmel tras su regreso y advierte que va a poner a prueba a ABC
Donald Trump reacciona al regreso de Jimmy Kimmel y advierte a ABC
El regreso del programa Jimmy Kimmel Live! a la pantalla de ABC no pasó desapercibido para Donald Trump. Fiel a su estilo frontal, el presidente reaccionó con dureza en Truth Social, donde no solo cuestionó la decisión de la cadena, sino que acusó al conductor de representar un riesgo político y financiero para el canal.
“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel su trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa había sido cancelado!”, dijo en sus redes.
Además, en su mensaje, Trump también sugirió que el contenido del programa podría constituir una violación a las leyes electorales, al favorecer de forma desproporcionada a los demócratas: “Su contenido es 99% en favor de los demócratas, lo cual probablemente debería considerarse una contribución ilegal de campaña”, afirmó.
Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos externó su molestia e insinuó que algo irregular podría haber sucedido entre el anuncio de cancelación y el posterior regreso del show. Según su publicación, el cambio de postura de ABC solo se explica por presiones internas o decisiones editoriales dudosas:
“Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia SE FUE, y su ‘talento’ nunca estuvo allí”, sentenció.
Donald Trump amenaza con poner a prueba a ABC tras regreso de Jimmy Kimmel
Donald Trump también aprovechó para recordar enfrentamientos pasados con la cadena, asegurando que en una ocasión anterior ABC le había pagado 16 millones de dólares como compensación tras un conflicto legal, aunque no ofreció más detalles al respecto.
“La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esta vez parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malas audiencias”, sentenció.
Continuó: "¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro la cadena al representar una basura demócrata 99% positiva? Es otro brazo del DNC y, hasta donde yo sé, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña".
¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?
La controversia comenzó el pasado 15 de septiembre, cuando Jimmy Kimmel, durante su monólogo habitual, hizo referencias al caso de Tyler Robinson, el asesino del activista Charlie Kirk. En tono satírico, el conductor señaló que algunos sectores conservadores estaban intentando minimizar la conexión del atacante con el movimiento MAGA (Make America Great Again), acusándolos de manipular el discurso público por conveniencia política.
Aunque para muchos fue solo un comentario más dentro del estilo irónico que caracteriza al comediante, para otros, incluidos ejecutivos de estaciones afiliadas y figuras del gobierno, fue considerado "inoportuno" y "desafortunado", especialmente por la sensibilidad nacional en torno al crimen del activista de ultraderecha, quien era una figura importante para el ala conservadora del país.
Pocas horas después de la emisión del programa, varias estaciones afiliadas a ABC, como Nexstar y Sinclair, anunciaron que dejarían de transmitir Jimmy Kimmel Live! de manera indefinida. La presión aumentó cuando el comisionado de la FCC, Brendan Carr, criticó públicamente a la cadena y sugirió posibles consecuencias regulatorias.