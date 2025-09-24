Trump llama “sin talento” a Jimmy Kimmel tras su regreso y advierte que va a poner a prueba a ABC

Donald Trump reacciona al regreso de Jimmy Kimmel y advierte a ABC

El regreso del programa Jimmy Kimmel Live! a la pantalla de ABC no pasó desapercibido para Donald Trump. Fiel a su estilo frontal, el presidente reaccionó con dureza en Truth Social, donde no solo cuestionó la decisión de la cadena, sino que acusó al conductor de representar un riesgo político y financiero para el canal.

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel su trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa había sido cancelado!”, dijo en sus redes.

Jimmy Kimmel estará en los premios Oscar 2023. (Jon Kopaloff/Getty Images)

Además, en su mensaje, Trump también sugirió que el contenido del programa podría constituir una violación a las leyes electorales, al favorecer de forma desproporcionada a los demócratas: “Su contenido es 99% en favor de los demócratas, lo cual probablemente debería considerarse una contribución ilegal de campaña”, afirmó.

Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos externó su molestia e insinuó que algo irregular podría haber sucedido entre el anuncio de cancelación y el posterior regreso del show. Según su publicación, el cambio de postura de ABC solo se explica por presiones internas o decisiones editoriales dudosas:

“Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia SE FUE, y su ‘talento’ nunca estuvo allí”, sentenció.

Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel (LEON NEAL/Getty Images)

Donald Trump amenaza con poner a prueba a ABC tras regreso de Jimmy Kimmel

Donald Trump también aprovechó para recordar enfrentamientos pasados con la cadena, asegurando que en una ocasión anterior ABC le había pagado 16 millones de dólares como compensación tras un conflicto legal, aunque no ofreció más detalles al respecto.

“La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esta vez parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malas audiencias”, sentenció.

El miércoles durante el programa Jimmy Kimmel Live, el guardespaldas del comediante dedicó una canción a Donald Trump acompañado de mariachis. (Getty images)

Continuó: "¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro la cadena al representar una basura demócrata 99% positiva? Es otro brazo del DNC y, hasta donde yo sé, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña".