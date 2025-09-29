Se confirmó que el encargado de ambientar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 , organizado por Apple Music, será el cantante de reggaetón Bad Bunny . Sin embargo, esta no será la primera vez que el puertorriqueño participe en uno de estos intermedios ya que fue invitado en una edición pasada.
Este no será el primer Super Bowl de Bad Bunny, así se vivió su primer medio tiempo
Bad Bunny fue invitado durante el Super Bowl de 2020
Shakira y Jennifer López fueron las cantantes que ambientaron el medio tiempo del Super Bowl LIV donde Bad Bunny y J Balvin fueron artistas invitados para tomar el escenario y acompañar a Shakira y Jlo.
En el caso de Bad Bunny, fue el compañero de Shakira e interpretó las canciones I like it y Callaita, la cual cantó en un mash up junto a la versión salsa de Chantaje, canción de Shakira y Maluma.
Durante su presentación, Shakira y Bad Bunny mostraron una gran química y sinergia en el escenario. El “conejo malo” no fue el único invitado de esa edición, J Balvin también cantó junto a Jennifer López.
¿Qué otros artistas han repetido en el Super Bowl?
Bad Bunny no es el único artista en la lista de cantantes que se han presentado en más de una ocasión en un Halftime Show. La primera en inaugurar la lista fue Gloria Estefan, quien se presentó en 1992, 1995 y 1999.
Todavía durante la década de los 90’s, Stevie Wonder estuvo en las ediciones de 1994 y 1999. Ya en los 2000’s, Justin Timberlake se unió al listado con su presentación en 2001 como miembro de N’Sync, en 2004 junto a Janet Jackson, con quien pasó un bochornoso momento por una falla de vestuario y, finalmente en 2018 como estrella de su propio Super Bowl.
Bruno Mars también compartió espectáculo junto a los Red Hot Chili Peppers en 2014 y regresó en 2016 para cantar con Coldplay y Beyoncé, quien también tuvo su propio medio tiempo en 2013.
Otros artistas que han estado en dos shows de Super Bowl han sido Nelly (2001 y 2004), Mary J. Blige (2001 y 2022), Usher (2011 y 2024), Will.i.am (2011 y 2024) y Kendrick Lamar (2022 y 2025).
El espectáculo de Bad Bunny genera mucha expectativa ya que sucede en tiempos políticos complicados dentro de Estados Unidos. Por lo que es controversial que un artista latino sea quien lleve la batuta de uno de los eventos televisivos más importantes no solo en EUA, sino en el mundo.