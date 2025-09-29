Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Este no será el primer Super Bowl de Bad Bunny, así se vivió su primer medio tiempo

Aunque Bad Bunny será el encargado del show del Super Bowl 2026, el puertorriqueño ya ha participado en un show de medio tiempo.
lun 29 septiembre 2025 04:12 PM
Shakira-Bad-Bunny-Super-Bowl-2020.jpg
Bad Bunny fue invitado de Shakira en el Super Bowl de 2020. (Getty Images)

Se confirmó que el encargado de ambientar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 , organizado por Apple Music, será el cantante de reggaetón Bad Bunny . Sin embargo, esta no será la primera vez que el puertorriqueño participe en uno de estos intermedios ya que fue invitado en una edición pasada.

Publicidad

Bad Bunny fue invitado durante el Super Bowl de 2020

Shakira y Jennifer López fueron las cantantes que ambientaron el medio tiempo del Super Bowl LIV donde Bad Bunny y J Balvin fueron artistas invitados para tomar el escenario y acompañar a Shakira y Jlo.

(Obligatorio)
Shakira y Bad Bunny compartieron escenario durante el Medio Tiempo de 2020. (Getty Images)

En el caso de Bad Bunny, fue el compañero de Shakira e interpretó las canciones I like it y Callaita, la cual cantó en un mash up junto a la versión salsa de Chantaje, canción de Shakira y Maluma.

Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show
Durante su presentación, Bad Bunny lució un atiendo plateado. (Getty Images)

Durante su presentación, Shakira y Bad Bunny mostraron una gran química y sinergia en el escenario. El “conejo malo” no fue el único invitado de esa edición, J Balvin también cantó junto a Jennifer López.

2019 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3
J Balvin ha compartido escenario con Bad Bunny en más de una ocasión. (Getty Images)

Publicidad

¿Qué otros artistas han repetido en el Super Bowl?

Bad Bunny no es el único artista en la lista de cantantes que se han presentado en más de una ocasión en un Halftime Show. La primera en inaugurar la lista fue Gloria Estefan, quien se presentó en 1992, 1995 y 1999.

Gloria Estefan
Gloria Estefan durante su último Super Bowl en 1999. (Getty Images)

Todavía durante la década de los 90’s, Stevie Wonder estuvo en las ediciones de 1994 y 1999. Ya en los 2000’s, Justin Timberlake se unió al listado con su presentación en 2001 como miembro de N’Sync, en 2004 junto a Janet Jackson, con quien pasó un bochornoso momento por una falla de vestuario y, finalmente en 2018 como estrella de su propio Super Bowl.

Pepsi Super Bowl LII Halftime Show
Justin Timberlake durante su Super Bowl de 2018. (Getty Images)

Bruno Mars también compartió espectáculo junto a los Red Hot Chili Peppers en 2014 y regresó en 2016 para cantar con Coldplay y Beyoncé, quien también tuvo su propio medio tiempo en 2013.

Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show
Beyoncé, Chris Martin (Coldplay) y Bruno Mars en el Super Bowl de 2016. (Getty Images)

Otros artistas que han estado en dos shows de Super Bowl han sido Nelly (2001 y 2004), Mary J. Blige (2001 y 2022), Usher (2011 y 2024), Will.i.am (2011 y 2024) y Kendrick Lamar (2022 y 2025).

Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show
Kendrick Lamar durante el Súper Bowl de 2025. (Getty Images)

El espectáculo de Bad Bunny genera mucha expectativa ya que sucede en tiempos políticos complicados dentro de Estados Unidos. Por lo que es controversial que un artista latino sea quien lleve la batuta de uno de los eventos televisivos más importantes no solo en EUA, sino en el mundo.

Publicidad

Tags

Bad Bunny Super Bowl

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad