Este no será el primer Super Bowl de Bad Bunny, así se vivió su primer medio tiempo

Bad Bunny fue invitado durante el Super Bowl de 2020

Shakira y Jennifer López fueron las cantantes que ambientaron el medio tiempo del Super Bowl LIV donde Bad Bunny y J Balvin fueron artistas invitados para tomar el escenario y acompañar a Shakira y Jlo.

Shakira y Bad Bunny compartieron escenario durante el Medio Tiempo de 2020. (Getty Images)

En el caso de Bad Bunny, fue el compañero de Shakira e interpretó las canciones I like it y Callaita, la cual cantó en un mash up junto a la versión salsa de Chantaje, canción de Shakira y Maluma.

Durante su presentación, Bad Bunny lució un atiendo plateado. (Getty Images)

Durante su presentación, Shakira y Bad Bunny mostraron una gran química y sinergia en el escenario. El “conejo malo” no fue el único invitado de esa edición, J Balvin también cantó junto a Jennifer López.