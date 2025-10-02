Cazzu agradece a Bad Bunny y J Balvin por apoyarla al inicio de su carrera

“¡Wow!, qué buena pregunta. Yo he tenido muchos momentos donde la gente fue generosa conmigo. En el primer momento cuando empezó mi música a sonar, yo creo que el equipo de Benito y Benito, Bad Bunny, me han dado unos espacios bien importantes. Yo canté por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico con él, todos los chicos en Puerto Rico”, recordó la artista.

La rapera destacó que el respaldo no solo se dio de forma pública, sino también en lo personal. “A veces es desde el escenario y a veces es en lo interno, ¿no? Creo que, bueno, Balvin ha sido otra persona que muchas veces ha estado bien atento y bien generoso en algunos aspectos de la música y de la carrera”.

Bad Bunny. (Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

La intérprete de “Nena Trampa” también explicó que J Balvin fue fundamental al presentarle a su primer mánager, lo que le permitió impulsar un momento importante de su carrera.

“Sí. Bueno, él estuvo, como yo te diría, un poco involucrado con un momento de mi carrera. Y eso fue un buen momento, fue un momento donde yo tenía un disco que a la gente le gustaba y pude mostrarlo. Y sí, tuve un momento de mucha cercanía con él que siempre fue muy cool”, aseguró.

