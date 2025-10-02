Cazzu abrió su corazón en el podcast de Marie Claire, donde habló sobre las figuras que la acompañaron en los primeros pasos de su trayectoria musical. Entre los nombres que mencionó destacan Bad Bunny y J Balvin, a quienes reconoció por su generosidad y apoyo en momentos clave.
Cazzu agradece a Bad Bunny y J Balvin por apoyarla al inicio de su carrera
Cazzu agradece a Bad Bunny y J Balvin por apoyarla al inicio de su carrera
“¡Wow!, qué buena pregunta. Yo he tenido muchos momentos donde la gente fue generosa conmigo. En el primer momento cuando empezó mi música a sonar, yo creo que el equipo de Benito y Benito, Bad Bunny, me han dado unos espacios bien importantes. Yo canté por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico con él, todos los chicos en Puerto Rico”, recordó la artista.
La rapera destacó que el respaldo no solo se dio de forma pública, sino también en lo personal. “A veces es desde el escenario y a veces es en lo interno, ¿no? Creo que, bueno, Balvin ha sido otra persona que muchas veces ha estado bien atento y bien generoso en algunos aspectos de la música y de la carrera”.
La intérprete de “Nena Trampa” también explicó que J Balvin fue fundamental al presentarle a su primer mánager, lo que le permitió impulsar un momento importante de su carrera.
“Sí. Bueno, él estuvo, como yo te diría, un poco involucrado con un momento de mi carrera. Y eso fue un buen momento, fue un momento donde yo tenía un disco que a la gente le gustaba y pude mostrarlo. Y sí, tuve un momento de mucha cercanía con él que siempre fue muy cool”, aseguró.
Cazzu confiesa que es fan de Luis Miguel
En medio de la charla, la argentina compartió una anécdota curiosa: su admiración por Luis Miguel. “Me acuerdo que para uno de los conciertos acá pedí de regalo de cumpleaños que me llevaran a ver a Luis Miguel. ‘¿Qué querés de cumpleaños?’ ‘Llévame a ver a Luis Miguel.’ [La experiencia estuvo] increíble”, relató con entusiasmo.
Sobre por qué es seguidora del “Sol de México”, la ex de Christian Nodal confesó: “¿Sabes que igual a LuisMi lo empecé a escuchar un poco después porque hay un beef en mi casa que es una tía fan de Luis Miguel, una tía fan de Alex Sanz? Y era como que: ‘A ver, ¿para quién jugás?’”.
Con estas declaraciones, Cazzu dejó en claro que, pese a los obstáculos y las puertas cerradas en su camino, también hubo artistas que confiaron en su talento y la ayudaron a crecer en la industria musical.