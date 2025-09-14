Misterio resuelto: Bad Bunny le revela a Penélope Cruz quién es ‘Tití’

¿Cómo surgió ‘Turista’, tema del álbum ‘

DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ de

Bad Bunny?

Sobre "Turista", uno de los temas más destacados de su álbum, Bad Bunny aseguró: “Tengo el recuerdo tan presente. Hay muchas canciones de las que yo me acuerdo de cuando las escribí, hay otras que no, y está es una que nunca lo voy a olvidar".

Bad Bunny durante uno de sus conciertos de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí. (Instagram @frescolns)

"Yo salía de una reunión y me dirigía hacia la casa donde me estaba quedando y habían bloqueado la calle, habían bloqueado la carretera. Entonces tuve que desviarme y en ese desvío me fui a dar vueltas como que alrededor de la playa, por la costa. Y veía a las personas, vi muchos turistas aprendiendo a bailar, disfrutando de la playa, haciendo dinámicas. Parejitas tirándose fotos en el atardecer y yo específicamente en ese momento no me sentía muy bien, me preocupaban muchas cosas de mi vida personal, como también me estaban preocupando muchas cosas de la situación de Puerto Rico en ese momento".

Fue justamente en ese momento cuando encontró la inspiración necesaria, lo que dio origen a uno de los temas incluidos en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzado este año.



"Todo se mezcló y ahí mismo Mac me envía una base, que eran las guitarras primero antes de que se convirtiera en el bolero completo, y yo empecé a escribir y a cantar la canción. Seguí dando vueltas escribiendo la canción y después me paré con vista al mar al frente, y terminé de escribirla", platicó.

Y artista puertorriqueño coincidió con Penélope Cruz y confesó que también es una de sus canciones favoritas: "Es también una de las canciones que he escrito, es de mis favoritas, o sea, de mis composiciones favoritas".

A mediados de agosto, Penélope Cruz y Javier Bardem , viajaron a Puerto Rico y asistieron a uno de los 30 conciertos que Bad Bunny ofreció en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli".

Aquella noche, la actriz española se robó el show cuando se unió al artista puertorriqueño para cantar “Voy a Llevarte a PR”, para luego gritar: "¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!", provocando la ovación y el aplauso de la gente que se encontraba en el lugar.