Misterio resuelto: Bad Bunny le revela a Penélope Cruz quién es ‘Tití’

La residencia de Bad Bunnyen Puerto Rico se ha sido todo un éxito, atrayendo no solo a miles de fans de distintas partes del mundo, sino también a celebridades que han disfrutado del espectáculo desde ‘La Casita’, un espacio reservado dentro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Una de ellas fue la actriz Penélope Cruz, quien tras asistir al show decidió ponerse en contacto con el artista para resolver algunas dudas sobre su música.
Bad Bunny le revela a Penélope Cruz la verdadera identidad de 'Tití'
‘Tití’
A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Penélope Cruzse declaró fan de Bad Bunny y reconoció que su canción favorita del álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, es “Turista”.
"Hola Benito, ¿cómo estás? Quería saber dos cosas: ¿En qué pensabas cuando escribiste Turista? Me encanta todo el disco, pero me encanta esa canción", preguntó la actriz, quien se declaró fan de la música del puertorriqueño.
La española, que participó en una dinámica hecha por la revista i-D, agregó: "Y quiero saber quién es Titi. Titi... Titi que dice... Titi me preguntó... 'Ven acá, el muchacho del diablo, búscate una mujer seria para ti, un muchacho del diablo'. ¿Quién es Titi? Yo quiero conocerla", expresó haciendo referencia al famoso tema “Tití Me Preguntó”.
Entre risas, finalmente el cantante le reveló la verdadera identidad de Tití. "Titi es nuestro dispositivo, es como Alexa y Siri; en Puerto Rico es Titi en los teléfonos", dijo para después revelar que no era cierto y que todo se trataba de una broma.
Luego explicó: “Es Tití, nuestras tías. Nosotros a las tías les decimos ‘tití’. Si hablas de una tití en específico, en verdad que no, no tengo una tití específica, tengo un montón de tías. Si voy a decir los nombres aquí, no termino”.
¿Cómo surgió ‘Turista’, tema del álbum ‘
DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ de
Bad Bunny?
Sobre "Turista", uno de los temas más destacados de su álbum, Bad Bunny aseguró: “Tengo el recuerdo tan presente. Hay muchas canciones de las que yo me acuerdo de cuando las escribí, hay otras que no, y está es una que nunca lo voy a olvidar".
"Yo salía de una reunión y me dirigía hacia la casa donde me estaba quedando y habían bloqueado la calle, habían bloqueado la carretera. Entonces tuve que desviarme y en ese desvío me fui a dar vueltas como que alrededor de la playa, por la costa. Y veía a las personas, vi muchos turistas aprendiendo a bailar, disfrutando de la playa, haciendo dinámicas. Parejitas tirándose fotos en el atardecer y yo específicamente en ese momento no me sentía muy bien, me preocupaban muchas cosas de mi vida personal, como también me estaban preocupando muchas cosas de la situación de Puerto Rico en ese momento".
Fue justamente en ese momento cuando encontró la inspiración necesaria, lo que dio origen a uno de los temas incluidos en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzado este año.
"Todo se mezcló y ahí mismo Mac me envía una base, que eran las guitarras primero antes de que se convirtiera en el bolero completo, y yo empecé a escribir y a cantar la canción. Seguí dando vueltas escribiendo la canción y después me paré con vista al mar al frente, y terminé de escribirla", platicó.
Y artista puertorriqueño coincidió con Penélope Cruz y confesó que también es una de sus canciones favoritas: "Es también una de las canciones que he escrito, es de mis favoritas, o sea, de mis composiciones favoritas".
A mediados de agosto,Penélope Cruz y Javier Bardem, viajaron a Puerto Rico y asistieron a uno de los 30 conciertos que Bad Bunny ofreció en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli".
Aquella noche, la actriz española se robó el show cuando se unió al artista puertorriqueño para cantar “Voy a Llevarte a PR”, para luego gritar: "¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!", provocando la ovación y el aplauso de la gente que se encontraba en el lugar.