Bad Bunny hace historia como el primer artista latino masculino en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

La estrella del reguetón compartió la emocionante noticia con un video en el que aparece sentado en uno de los postes en una playa con un colorido atardecer de fondo, mientras de fondo se escucha "Callaíta", tema que hizo famoso con su disco Un verano sin tí.

"Super Bowl LX. Área de la Bahía. Febrero de 2026" escribió en su publicación.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia” aseguró Bad Bunny a través de un comunicado de la NFL. “Ve y dile a tu abuela que seremos el Halftime show del Super Bowl”, agregó.

Bad Bunny también se pronunció sobre su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX a través de una publicación en su cuenta de X, donde escribió: "Lo he estado pensando estos días, y después de discutirlo con mi equipo, creo que haré solo una fecha en los Estados Unidos", esto como referencia a que no se presentaría en ese país con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, por miedo a que ICE acuda a detener migrantes.

Bad Bunny (Monica Schipper/Getty Images)

Fuentes cercanas a Roc Nation han sugerido que el artista podría incluir elementos culturales puertorriqueños, coreografías urbanas y una mezcla de reguetón, trap y pop latino. También se especula sobre posibles invitados como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin o Post Malone.