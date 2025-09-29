Bad Bunny hace historia como el primer artista latino masculino en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
La noticia fue confirmada por la liga, Apple Music y Roc Nation, marcando un momento histórico para la música latina en el evento deportivo más visto del planeta.
La estrella del reguetón compartió la emocionante noticia con un video en el que aparece sentado en uno de los postes en una playa con un colorido atardecer de fondo, mientras de fondo se escucha "Callaíta", tema que hizo famoso con su disco Un verano sin tí.
"Super Bowl LX. Área de la Bahía. Febrero de 2026" escribió en su publicación.
"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia” aseguró Bad Bunny a través de un comunicado de la NFL. “Ve y dile a tu abuela que seremos el Halftime show del Super Bowl”, agregó.
Bad Bunny también se pronunció sobre su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX a través de una publicación en su cuenta de X, donde escribió: "Lo he estado pensando estos días, y después de discutirlo con mi equipo, creo que haré solo una fecha en los Estados Unidos", esto como referencia a que no se presentaría en ese país con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, por miedo a que ICE acuda a detener migrantes.
Fuentes cercanas a Roc Nation han sugerido que el artista podría incluir elementos culturales puertorriqueños, coreografías urbanas y una mezcla de reguetón, trap y pop latino. También se especula sobre posibles invitados como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin o Post Malone.
Bad Bunny como figura transformadora en la música global
Bad Bunnyha sido una figura transformadora en la música global. Desde su debut en 2016 con el tema “Soy Peor”, ha acumulado múltiples premios Billboard, Grammy y Latin Grammy. Su álbum Un Verano Sin Ti fue el más reproducido en Spotify en 2022, y su gira World’s Hottest Tour rompió récords de asistencia en estadios de América y Europa.
Además de su impacto musical, ha sido reconocido por su activismo social, su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y su defensa de causas ambientales y humanitarias. Ha colaborado con artistas como Drake, Rosalía, J Balvin, Cardi B y The Weeknd, e incursionó en Hollywood con un papel en Bullet Train.
La elección de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LX representa un giro significativo en el entretenimiento deportivo. Por primera vez, un cantante latino será el protagonista absoluto del halftime show, marcando un precedente como el primer solista masculino latino en encabezar el evento.
Bad Bunny acaba de concluir su residencia, 'No Me Quiero Ir De Aquí', con entradas agotadas en Puerto Rico, que recientemente hizo historia como la transmisión en vivo de Amazon Music más vista de la historia, según Rolling Stone.
El artista puertorriqueño tampoco es ajeno al escenario del Super Bowl. Fue invitado especial de Shakira, cuando junto con Jennifer Lopez encabezaron el espectáculo de medio tiempo de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami.