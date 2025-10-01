Cazzu espera que su hija Inti se sienta orgullosa de su mamá y sea una persona respetuosa: “que le importen los otros”

Cazzu habla de la presión que reciben las mujeres al convertirse en mamás y cómo ella la supera con el amor de su círculo más cercano

Ante la presión social que enfrentan las mujeres al convertirse en madres, Cazzu se mostró firme en su postura de romper con estereotipos.

“Siento que algo de lo que estamos expuestas nosotras, cuando nos convertimos en mamás, es que tenemos que opacar muchas cosas de nuestra vida para encajar en lo que a la gente le gusta que seamos como madres. Y yo quiero ser y me importa llevar otra opinión”.

En este proceso, Cazzu ha encontrado refugio en su círculo más cercano. “Yo creo que en mi vida hay personas que son un gran soporte. Mi familia, mi mamá y mi hermana, la gente que me quiere mucho. Tengo amigos que son, wow, que digo: ‘¡Mierda!, yo algo bien debo haber hecho en la vida para tener este tipo de amigos’. Gente que lo da todo porque vos estés bien”.

Cazzu habló de la presión que reciben las mujeres cuando se convierten en mamás (Cortesía)

Finalmente, reconoció que, aunque se considera una mujer fuerte, el amor que recibe ha sido esencial para salir adelante. “La verdad que yo no sé qué sería de mí sin todas esas personas que me sostienen. Soy fuerte, pero el amor que recibo es, la verdad, que algo tan gratificante”.

Cazzu y su hija Inti (Instagram / Cazzu)

La separación de Cazzu y Christian Nodal se confirmó pocos meses después del nacimiento de Inti. El anuncio del fin de la relación fue seguido por una serie de eventos que captaron la atención mediática, incluyendo el inicio de un romance entre Nodal y Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio semanas después.

Aunque Cazzu ha optado por mantener la discreción en torno a su vida privada, sus declaraciones recientes reflejan introspección, fortaleza y una clara decisión de enfocarse en su maternidad, su carrera y el amor propio, pese a la controversia que ha desatado en redes sociales su separación del cantautor sonorense. Los próximos 14 y 15 de octubre, Cazzu se presentará en el Auditorio Nacional con la gira Latinaje En Vivo.

Con información de Agencia México