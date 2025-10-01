Cazzu espera que su hija Inti se sienta orgullosa de su mamá y sea una persona respetuosa: “que le importen los otros”

Tras su separación de Christian Nodal, Cazzu ha estado enfocada en sus proyectos profesionales, con lanzamientos musicales y un libro, pero también al cuidado de su hija Inti.
En medio de esta nueva etapa, la cantante argentina compartió reflexiones sobre la maternidad, sus ideales y el tipo de persona que desea ser como madre, así como los valores que le gustaría que su hija tenga en el futuro.
Lo que espera Cazzu de su hija Inti en el futuro
“Me cuesta imaginarme a Inti tan grande porque yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía y que lo único que me interesa es preservar sus valores”, expresó Cazzu con honestidad en una reciente entrevista.
En la conversación, la artista argentina dejó ver lo que espera de su hija en el futuro y los valores que ella le está inculcando.
“Que sea quien quiera ser, pero que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad o que las injusticias no la derroten tampoco”.
Cazzu quiere que Inti se sienta orgullosa de la mamá que tiene
En una reciente entrevista, Cazzu reconoció que su hija Inti crecerá enfrentando otro tipo de desafíos, especialmente por ser hija de figuras públicas, y que ese camino será construido poco a poco.
“No me quiero adelantar, pero yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, dijo con emoción.
La intérprete de “Nena trampa” también habló de cómo ha cambiado su visión de la vida desde que se convirtió en mamá. “Mis nuevas flores son la concepción de la maternidad. Soy la mamá de Inti, orgullosamente la mamá de Inti, pero también soy Cazzu como mamá y para mí eso es una responsabilidad muy grande”, afirmó.
“Mantengo mis ideales siendo mamá, y para mí es una posición política comunicarle a las mujeres el tipo de mamá que soy y que no hay límites para nosotras por ser mamás”, señaló.
Cazzu habla de la presión que reciben las mujeres al convertirse en mamás y cómo ella la supera con el amor de su círculo más cercano
Ante la presión social que enfrentan las mujeres al convertirse en madres, Cazzu se mostró firme en su postura de romper con estereotipos.
“Siento que algo de lo que estamos expuestas nosotras, cuando nos convertimos en mamás, es que tenemos que opacar muchas cosas de nuestra vida para encajar en lo que a la gente le gusta que seamos como madres. Y yo quiero ser y me importa llevar otra opinión”.
En este proceso, Cazzu ha encontrado refugio en su círculo más cercano. “Yo creo que en mi vida hay personas que son un gran soporte. Mi familia, mi mamá y mi hermana, la gente que me quiere mucho. Tengo amigos que son, wow, que digo: ‘¡Mierda!, yo algo bien debo haber hecho en la vida para tener este tipo de amigos’. Gente que lo da todo porque vos estés bien”.
Finalmente, reconoció que, aunque se considera una mujer fuerte, el amor que recibe ha sido esencial para salir adelante. “La verdad que yo no sé qué sería de mí sin todas esas personas que me sostienen. Soy fuerte, pero el amor que recibo es, la verdad, que algo tan gratificante”.
La separación de Cazzu y Christian Nodal se confirmó pocos meses después del nacimiento de Inti. El anuncio del fin de la relación fue seguido por una serie de eventos que captaron la atención mediática, incluyendo el inicio de un romance entre Nodal y Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio semanas después.
Aunque Cazzu ha optado por mantener la discreción en torno a su vida privada, sus declaraciones recientes reflejan introspección, fortaleza y una clara decisión de enfocarse en su maternidad, su carrera y el amor propio, pese a la controversia que ha desatado en redes sociales su separación del cantautor sonorense. Los próximos 14 y 15 de octubre, Cazzu se presentará en el Auditorio Nacional con la gira Latinaje En Vivo.