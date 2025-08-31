Cazzu presume el talento de su hija Inti para cantar

Cazzu presume el talento de Inti para cantar

Cazzu recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su ambiente de trabajo. La cantante publicó imágenes en las que aparece trabajando en el estudio de grabación, revisando un guión y acompañada por integrantes de su equipo. También compartió fotografías relacionadas con el arte de su próximo álbum, así como una tomada del interior de su libro Perreo, Una Revolución.



Pero lo que más llamó la atención de su publicación fue el video que incluyó al final, en el que aparece a su hija Inti mostrando uno de sus talentos. En las imágenes, la niña aparece sentada mientras toca un pequeño teclado rosa de juguete, colocado sobre otras cajas apiladas.

La niña usaba un conjunto de pantalón y camiseta blancos con un estampado de corazones, además de un chaleco rosa acolchado y calcetines grises con amarillo. Aunque la cantante evitó mostrar la cara de la niña, sí se pudo apreciar su largo pelo.

Cazzu y su hija Inti (Instasgram / Cazzu)

Mientras tocaba el teclado, Inti balbuceó algunas palabras, simulando cantar. Aunque el video duró apenas unos segundos, fue suficiente para mostrar el interés de la niña por la música y evidenciar la influencia de Cazzu en su gusto por la música.