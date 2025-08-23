Publicidad

Espectáculos

Cazzu causa polémica al regresar a la plataforma de pago 'sólo para fans'

Después de debutar en OnlyFans en 2020, Cazzu sorprendió al regresar a la plataforma donde sus fans tienen que pagar para ver su contenido exclusivo.
sáb 23 agosto 2025 01:28 PM
Cazzu
Cazzu regresa a la plataforma OnlyFans

Cazzu vuelve a dar de qué hablar con su regreso a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde ofrece material íntimo por una suscripción mensual de 10 dólares.

La cantante argentina, ex pareja de Christian Nodal y mamá de su hija Inti, conocida por su versatilidad artística y su postura feminista, retoma este espacio como parte de una estrategia personal y profesional que reafirma su independencia en medio de una etapa de cambios.

Cazzu regresa a OnlyFans

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, ya había explorado OnlyFans en noviembre de 2020, cuando sorprendió a sus seguidores con un anuncio en Instagram sobre su perfil en la plataforma. En esa primera etapa, compartió material sensual y exclusivo, alcanzando más de 21,000 “me gusta” y generando ingresos estimados de 21,000 dólares mensuales, con una tarifa que oscilaba entre 10 y 20 dólares.

Cazzu
Cazzu

Tras un periodo fuera, en julio de 2025 confirmó su regreso mediante una publicación en Instagram. Este retorno se da en un momento donde enfrenta retos económicos derivados de su separación del cantante Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti en septiembre de 2023.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Cazzu compartió la liga que redirige a su perfil de Instagram con la sugerente frase "I'm back bitches" ("Estoy de regreso, perras"), escrita sobre una foto en la que la trapera se ve reflejada en el espejo de un tocador, lo que sugiere que realizó probablemente una sesión de fotos de "budoir".

Cazzu anuncia su regreso a OnlyFans
Cazzu anuncia su regreso a OnlyFans

Nodal influye en el regreso de Cazzu a OnlyFans

En entrevistas recientes, Cazzu ha expresado su inconformidad con la pensión que recibe de Christian Nodal para la manutención de la hija de ambos. Aunque en un inicio solicitó 135,000 dólares mensuales, el acuerdo legal se fijó en 7,000 dólares, cifra que considera insuficiente para cubrir los gastos reales.

“Tengo la capacidad de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, señaló la cantante argentina, aclarando que no iniciará un proceso legal por ahora.

Cazzu
Cazzu asegura que la pensión que recibe de Nodal para la manutención de su hija no es suficiente

Esta situación financiera influyó en su decisión de regresar a OnlyFans como una vía directa de ingresos, sin intermediarios, mientras cría a su hija y proyecta comprar una casa propia.

Cazzu se declara 'libre por la vida y sin peligro'

Más allá de la música, Cazzu también es escritora y defensora del feminismo. Hace unas semanas, presentó en México su libro Perreo, una revolución, una reflexión personal y política sobre el cuerpo, el deseo y la maternidad como formas de resistencia femenina. En sus palabras: “Las transformaciones personales no se construyen ni se destruyen de un día para otro”.

En el ámbito musical, ha lanzado discos como Maldade$, Error 93, Una Niña Inútil (inspirado en Alfonsina Storni) y Nena Trampa, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en América Latina. Ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Myke Towers y Bizarrap, destacando por su habilidad para mezclar géneros como trap, reguetón, R&B y cumbia.

Cazzu sale de fiesta en Argentina con Nicki Nicole
Cazzu vive un gran momento como cantante, compositora, escritora y creadora de contenido

Además de OnlyFans, mantiene gran actividad en redes sociales como Instagram y YouTube, donde supera los siete millones de seguidores y percibe ingresos mensuales estimados entre 21,000 y 28,000 dólares. Su presencia digital le permite cerrar contratos atractivos y mantener contacto directo con sus fanáticos.

Cazzu anuncia su regreso a OnlyFans
Cazzu anuncia su regreso a OnlyFans

Desde su ruptura con Christian Nodal en mayo de 2024, Cazzu ha asumido sola la maternidad de Inti. En entrevistas recientes comentó: “Estoy libre ahora, voy libre por la vida y sin peligro”. Aunque no contrajo matrimonio, su papel como madre ha redefinido su mirada personal y artística.

