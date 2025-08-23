Cazzu regresa a OnlyFans

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, ya había explorado OnlyFans en noviembre de 2020, cuando sorprendió a sus seguidores con un anuncio en Instagram sobre su perfil en la plataforma. En esa primera etapa, compartió material sensual y exclusivo, alcanzando más de 21,000 “me gusta” y generando ingresos estimados de 21,000 dólares mensuales, con una tarifa que oscilaba entre 10 y 20 dólares.

Cazzu (Instagram)

Tras un periodo fuera, en julio de 2025 confirmó su regreso mediante una publicación en Instagram. Este retorno se da en un momento donde enfrenta retos económicos derivados de su separación del cantante Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti en septiembre de 2023.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Cazzu compartió la liga que redirige a su perfil de Instagram con la sugerente frase "I'm back bitches" ("Estoy de regreso, perras"), escrita sobre una foto en la que la trapera se ve reflejada en el espejo de un tocador, lo que sugiere que realizó probablemente una sesión de fotos de "budoir".