La cantante argentina Cazzu abrió su corazón en el podcast Se Regalan Dudas y confesó que atraviesa una batalla legal con Christian Nodal, papá de su hija Inti, para poder obtener el permiso de viaje que le permita trasladarse con la pequeña a sus compromisos profesionales.
Cazzu señala a Christian Nodal de no permitirle viajar con su hija Inti
“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación. Mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante, y éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Ya van a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó en podcast conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie.
Durante la charla, la artista relató que la mediadora propuso una solución temporal: ‘Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5’. Sin embargo, el defensor legal de Nodal fue tajante: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”. Según Cazzu, ese momento fue devastador, pues sintió que le estaban arrebatando el control sobre su vida y la de su hija.
“Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí, y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto, no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.
La intérprete describió la experiencia como uno de los capítulos más duros que ha enfrentado, al grado de sentirse “una criminal” cada vez que debe explicar en migración por qué el padre no autoriza los viajes de su hija.
Cazzu reconoce la lucha de las madres solteras
La cantautora también reconoció que, gracias a sus recursos, puede acudir a un juez y contratar abogados para obtener un permiso legal, pero lamentó que muchas madres solteras no cuenten con ese privilegio.
“Ahí no existe la jefa, ahí no existe caso, ahí no existe las personas a las que la gente le pide fotos y le pide un autógrafo. Ahí yo soy un número. Pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija. En cambio, toda esa lista de mujeres que hace meses y años no pueden pagar un litigio, que no pueden mantener a sus hijos. (…) Y yo me doy cuenta de que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado”.
La rapera aseguró que, pese a la tristeza que le provoca esta delicada situación personal, ha decidido enfocarse en su carrera y delegar el proceso a sus representantes: “Elijo no pelear la batalla, me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a lo que hago”.
Cabe señalar que este conflicto podría ser la razón por la cual la última vez que Cazzu visitó la Ciudad de México lo hizo sin la compañía de la menor, generando especulaciones entre sus seguidores sobre la ausencia de la pequeña Inti.