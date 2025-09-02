Cazzu señala a Christian Nodal de no permitirle viajar con su hija Inti

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación. Mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante, y éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Ya van a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó en podcast conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie.

Durante la charla, la artista relató que la mediadora propuso una solución temporal: ‘Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5’. Sin embargo, el defensor legal de Nodal fue tajante: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”. Según Cazzu, ese momento fue devastador, pues sintió que le estaban arrebatando el control sobre su vida y la de su hija.



“Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí, y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto, no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.

Cazzu junto a su hija Inti y Nodal. (Instagram)

La intérprete describió la experiencia como uno de los capítulos más duros que ha enfrentado, al grado de sentirse “una criminal” cada vez que debe explicar en migración por qué el padre no autoriza los viajes de su hija.