Así celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti: Todos los detalles

Cazzu se encargó de que su hija Inti disfrutara un cumpleaños inolvidable, celebrando sus dos años con una fiesta llena de juegos y detalles pensados especialmente para ella.
lun 15 septiembre 2025 10:08 AM
Cazzu
Cazzu e Inti

Luego de que hace unos días Cazzu reveló que enfrenta una batalla legal con Christian Nodal para obtener el permiso que le permita viajar con su hija, Inti, durante sus compromisos profesionales, tal parece que la cantante está dispuesta a enfocarse cien por ciento en su maternidad.

Prueba de ello fue que el 14 de septiembre, celebró en Argentina el segundo cumpleaños de la niña, con una fiesta llena de colores inspirada en el bosque.

Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti

Cazzu se aseguró de que Inti viviera un día inolvidable, y para eso le celebró su segundo cumpleaños rodeada de juegos y detalles pensados especialmente para ella.

Cazzu
Cazzu y su hija Inti

A través de una serie de fotografías e historias que compartió en sus redes sociales la intérprete mostró parte de la celebración, en la que recreó un mundo de fantasía decorado con figuras de ranas, animales del bosque, flores y banderines de colores que llenaron el lugar de vida y alegría.

Inti
Fiesta de cumpleaños de Inti

Además, se puede ver a la cantante con su hija compartiendo algunos momentos de diversión, ambas con atuendos coordinados y que combinaban con la decoración del lugar.

El nacimiento de Inti

Fue en abril de 2023 cuando Cazzu sorprendió al público al revelar en pleno concierto en el Movistar Arena, en Argentina, que estaba embarazada, apenas un año después de comenzar su relación con Christian Nodal.

En septiembre de ese mismo año, los cantantes anunciaron el nacimiento de su primera hija a la que llamaron Inti, nombre elegido por Nodal en alusión al Dios del Sol en la cultura inca. Según contaron los papás, esta elección estuvo motivada por una experiencia espiritual que vivieron durante una visita a una zona arqueológica.

Durante los primeros meses de vida de la niña, era común ver fotos de la pareja junto a su hija donde compartían parte de su experiencia como papás primerizos. Sin embargo, ocho meses después de su nacimiento, el mexicano anunció el final de su relación.

Cazzu y Christian Nodal
Cazzu y Christian Nodal

Pese al rompimiento, Nodal estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija. Aunque él no compartió fotos en redes sociales, Cazzu publicó una imagen en la que se puede ver la mano tatuada del cantante mientras la feliz mamá cargaba a la niña.

Esto es lo que Cazzu desea para el futuro de su hija

Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, Cazzu expresó que lo que más desea para su hija es que crezca con la aceptación, recalcando que, a pesar de los retos que enfrenten, siempre contará con su apoyo incondicional para aprender y crecer juntas.

Cazzu-Inti.jpeg
Cazzu y su hija Inti

“Yo creo que lo que más le deseo a mi hija es aceptación. Que acepte su realidad, que acepte lo que nos tocó, nuestra historia, que vea que entre todo eso mamá trata de hacer que el amor salga por sobretodo, el cariño, la calidez, la alegría y que la puedo acompañar a aceptar su realidad”, comentó la cantante argentina.

“Que ella me regale sus dudas para que yo le regala las mías, que a veces lleguemos a una conclusión y que ella entienda que el mundo y la vida es así”, puntualizó.

