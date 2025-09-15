Así celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti: Todos los detalles

Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti

Cazzu se aseguró de que Inti viviera un día inolvidable, y para eso le celebró su segundo cumpleaños rodeada de juegos y detalles pensados especialmente para ella.

Cazzu y su hija Inti (Instagram)

A través de una serie de fotografías e historias que compartió en sus redes sociales la intérprete mostró parte de la celebración, en la que recreó un mundo de fantasía decorado con figuras de ranas, animales del bosque, flores y banderines de colores que llenaron el lugar de vida y alegría.

Fiesta de cumpleaños de Inti (Instagram)

Además, se puede ver a la cantante con su hija compartiendo algunos momentos de diversión, ambas con atuendos coordinados y que combinaban con la decoración del lugar.

El nacimiento de Inti

Fue en abril de 2023 cuando Cazzu sorprendió al público al revelar en pleno concierto en el Movistar Arena, en Argentina, que estaba embarazada, apenas un año después de comenzar su relación con Christian Nodal.

En septiembre de ese mismo año, los cantantes anunciaron el nacimiento de su primera hija a la que llamaron Inti, nombre elegido por Nodal en alusión al Dios del Sol en la cultura inca. Según contaron los papás, esta elección estuvo motivada por una experiencia espiritual que vivieron durante una visita a una zona arqueológica.