Cazzu narra uno de los peores momentos de su vida: Abogado de Nodal le afirmó que tienen el control sobre ella y su hija

Cazzusorprendió al leer de viva voz los últimos párrafos de su libro, Perreo, una revolución, en el que aborda cómo se involucró en el feminismo y cómo este se ha reflejado en su carrera, sin embargo, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia su ex pareja, el cantante Christian Nodal.
La artista argentina se sinceró durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas donde habló de los obstáculos que ha tenido que enfrentar como madre soltera y como artista que buscamos la igualdad de condiciones.
Las múltiples facetas de Cazzu que definen su arte y su personalidad
Con la franqueza que la caracteriza, Cazzureflexionó sobre las múltiples facetas en su personalidad que refleja en su obra. Aseguró que no teme ser etiquetada como agresiva o romántica, pues ambas forman parte de su esencia creativa.
Además, dejó claro que su trayectoria no puede reducirse únicamente a las historias románticas que ha vivido, ya que su arte también ha nacido de momentos de enojo, alegría y tristeza.
“Si me acusan de agresiva, lo fui cuando hizo falta. Si me acusan de saltar, de ser combativa a romántica, también lo soy, porque puedo ser eso y más”, empezó a leer la artista. “Jamás podrán reducir mi arte a la inspiración que me han dado los romances de mi vida porque he escrito enamorada, enojada, aburrida y contenta”, puntualizó.
Cazzu transforma sus experiencias en arte
En su libro, la trapera aclara que, aunque las personas que pasaron por su vida dejaron huellas, su camino no está definido por ellas, sino por su capacidad de transformar cada experiencia en arte.
“Escribí para los traidores en el amor, para los cobardes en el trabajo, para las amigas que sufrieron y para perrear hasta el piso, para perrear hasta el cansancio. Éste [hombre] me dio algo, aquel un poco más, todos dejaron una huella en mi vida pero mi camino no está marcado por los hombres. Yo me sirvo de lo vivido, hago arte que se vende y por ende hago dinero con lo que me dieron, lo que me quitaron y lo que rompieron, la creatividad es mi verdadero súper poder, no necesito más que mi mente”, puntualizó.
Finalmente recalcó que Julieta, nombre real de la artista, puede optar por la paciencia en el escenario y en su arte seguirá luchando hasta el final.
“A mí ya no me define el rencor ni el odio, la última persona que intentó hacerme sentir inferior, que intentó aleccionarme y recordarme que la igual con la que sueño, no es que eso, un sueño, no obtuvo de mí más que lástima. Cómo explicarle a una roca lo que una roca es. Julieta no siempre toma decisiones combativas, a veces elige la paciencia pero Cazzu luchará hasta el final”, puntualizó.
El peor momento de su vida
Durante su plática en Se Regalan Dudas, Cazzu confesó que enfrenta una batalla legal con Christian Nodal para obtener el permiso que le permita viajar con su hija, Inti, durante sus compromisos profesionales.
“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación con mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante... éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo', ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, explicó.
Además, la artista relató que la mediadora propuso una solución: "Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los cinco". Sin embargo, el defensor de Nodal fue tajante al decir: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.
Entonces vino uno momento que fue devastador en la vida de Cazzu: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí... las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.
"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, agregó.
La intérprete describió la experiencia como uno de los peores momentos de su vida, al grado de sentirse como "una criminal” cada vez que debe explicar en migración por qué el padre no autoriza que su hija pueda salir de Argentina.
Sin embargo, reconoció que, gracias a su trabajo puede acudir a un juez y contratar abogados para obtener el permiso, pero lamentó que muchas madres solteras no cuenten con los recursos necesarios.
“Ahí no existe La jefa, ahí no existe Cazzu, ahí no existe la persona a la que la gente le pide fotos y le pide un autógrafo. Ahí yo soy un número. Pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija. En cambio, toda esa lista de mujeres que hace meses y años no pueden pagar un litigio, que no pueden mantener a sus hijos. (…) Yo me doy cuenta de que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado”.
Lo que Cazzu desea para el futuro de Inti
Durante su participación en el podcast, Cazzuseñaló que lo que más desea para su hija es la aceptación, entendiendo que, pese a las dificultades, siempre contará con el apoyo de su mamá para compartir aprendizajes juntas.
“Yo creo que lo que más le deseo a mi hija es aceptación. Que acepte su realidad, que acepte lo que nos tocó, nuestra historia, que vea que entre todo eso mamá trata de hacer que el amor salga por sobretodo, el cariño, la calidez, la alegría y que la puedo acompañar a aceptar su realidad”, comentó. “Que ella me regale sus dudas para que yo le regala las mías, que a veces lleguemos a una conclusión y que ella entienda que el mundo y la vida es así”.