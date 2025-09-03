Cazzu narra uno de los peores momentos de su vida: Abogado de Nodal le afirmó que tienen el control sobre ella y su hija

Finalmente recalcó que Julieta, nombre real de la artista, puede optar por la paciencia en el escenario y en su arte seguirá luchando hasta el final.

“A mí ya no me define el rencor ni el odio, la última persona que intentó hacerme sentir inferior, que intentó aleccionarme y recordarme que la igual con la que sueño, no es que eso, un sueño, no obtuvo de mí más que lástima. Cómo explicarle a una roca lo que una roca es. Julieta no siempre toma decisiones combativas, a veces elige la paciencia pero Cazzu luchará hasta el final”, puntualizó.

Cazzu (Medios y Media/Getty Images)

El peor momento de su vida

Durante su plática en Se Regalan Dudas, Cazzu confesó que enfrenta una batalla legal con Christian Nodal para obtener el permiso que le permita viajar con su hija, Inti, durante sus compromisos profesionales.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación con mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante... éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo', ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, explicó.

Cazzu (Instagram)

Además, la artista relató que la mediadora propuso una solución: "Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los cinco". Sin embargo, el defensor de Nodal fue tajante al decir: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Entonces vino uno momento que fue devastador en la vida de Cazzu: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí... las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, agregó.