Mexicanos nominados a los Premios Emmy Internacionales 2025

Las Azules, drama de Apple TV+ con sello mexicano

La serie Las Azules, producida por Estudios Lemon para Apple TV+, compite en la categoría de Mejor Serie Dramática. La producción, que narra la historia de las primeras mujeres en la policía mexicana, ha sido celebrada por su calidad narrativa y visual.

Fotograma de la serie Las Azules. (Cortesía AppleTV. )

¿Quién es la Máscara?, fenómeno de entretenimiento

El popular reality show ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6, producido por TelevisaUnivisión y Endemol Shine Boomdog, fue nominado en la categoría de Entretenimiento sin guion. El programa, que ha cautivado a millones con sus espectaculares disfraces y presentaciones musicales, confirma el impacto global de los formatos televisivos originados en México.

Carlos Rivera, Masrtha Higareda, Omar Chaparro, Anahí y Juan Pablo Zurita del programa ¿Quié es la máscara? (Cortesía. )

México en la gala internacional

Los ganadores se darán a conocer el próximo 24 de noviembre de 2025 en Nueva York, durante la 53ª Gala Internacional de los Emmy. Antes, todos los nominados se reunirán en el Festival Internacional de Televisión Emmy, del 21 al 23 de noviembre .

Con estos cuatro proyectos y el reconocimiento a Carolina Miranda, México confirma su lugar en el mapa mundial de la televisión y refuerza la fuerza creativa de la industria nacional.

