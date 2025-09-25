Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Mexicanos nominados a los Premios Emmy Internacionales 2025

Carolina Miranda, Y Llegaron de Noche, Las Azules y ¿Quién es la Máscara? entre el talento mexicano que brilla en la lista de nominados a los Emmy Internacional.
jue 25 septiembre 2025 03:34 PM
Eugenio Derbez dirige la series de Y llegaron de noche.JPG
Eugenio Derbez dirige la series de Y llegaron de noche. (Cortesía Vix.)

El talento mexicano brilla en la lista de nominados a los Emmy Internacionales 2025, con producciones y artistas que compiten en las categorías más importantes.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció las nominaciones para los Premios Emmy Internacionales 2025, y México figura de manera destacada entre los 64 nominados provenientes de 26 países .

Publicidad

Carolina Miranda, nominada a Mejor Actriz

La actriz Carolina Miranda, reconocida por su versatilidad en la televisión, está nominada a Mejor Interpretación de una Actriz por su papel en la serie Mujeres Asesinas – Temporada 2 (ViX) . Este reconocimiento la coloca junto a figuras internacionales y la confirma como uno de los rostros mexicanos con mayor proyección global.

MA_CarolinaMiranda_FotoFija_004.jpg
Carolina Miranda en el set de Mujeres Asesinas. (Cortesía Vix. )

Y Llegaron de Noche, en la categoría de Comedia

Otra nominación mexicana llega con la producción Y Llegaron de Noche, realizada por 3Pas, Visceral y ViX, que se abre camino en la categoría de Comedia. Su inclusión subraya la capacidad del humor mexicano para conectar con audiencias internacionales.

Eugenio Derbez.jpg
Eugenio Derbez como protagonista de Y llegaron de noche. (Cortesía Vix. )

Publicidad

Las Azules, drama de Apple TV+ con sello mexicano

La serie Las Azules, producida por Estudios Lemon para Apple TV+, compite en la categoría de Mejor Serie Dramática. La producción, que narra la historia de las primeras mujeres en la policía mexicana, ha sido celebrada por su calidad narrativa y visual.

Women_In_Blue_Las_Azules_Photo_010902.jpg.photo_modal_show_home_large.jpg
Fotograma de la serie Las Azules. (Cortesía AppleTV. )

¿Quién es la Máscara?, fenómeno de entretenimiento

El popular reality show ¿Quién es la Máscara? – Temporada 6, producido por TelevisaUnivisión y Endemol Shine Boomdog, fue nominado en la categoría de Entretenimiento sin guion. El programa, que ha cautivado a millones con sus espectaculares disfraces y presentaciones musicales, confirma el impacto global de los formatos televisivos originados en México.

LA MÁSCARA.jpg
Carlos Rivera, Masrtha Higareda, Omar Chaparro, Anahí y Juan Pablo Zurita del programa ¿Quié es la máscara? (Cortesía. )

México en la gala internacional

Los ganadores se darán a conocer el próximo 24 de noviembre de 2025 en Nueva York, durante la 53ª Gala Internacional de los Emmy. Antes, todos los nominados se reunirán en el Festival Internacional de Televisión Emmy, del 21 al 23 de noviembre .

Con estos cuatro proyectos y el reconocimiento a Carolina Miranda, México confirma su lugar en el mapa mundial de la televisión y refuerza la fuerza creativa de la industria nacional.

Publicidad

Tags

Premios Emmy

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad