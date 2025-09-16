¿Quién será el próximo EGOT? Esta es la lista de famosos que están a un premio de hacer historia

Estos son los artistas con posibilidad de ser EGOT

Lady Gaga (EGO)

Lady Gaga está a un Tony de estar en esta codiciada lista de artistas. Ganó el Óscar a “Mejor canción original” por Shallow de la película A Star Is Born, de la cual también fue nominada como “Mejor actriz”. Fue acreedora a dos Emmys por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI y en total tiene 14 Grammys.

Lady Gaga durante la ceremonia de los VMA'S 2025. (Getty Images)

Cynthia Erivo (EGT)

La intérprete de Elphaba en Wicked, ganó un Grammy en 2017 por tener el “Mejor álbum de teatro musical” y el Tony en 2016 por ser la “Mejor actriz principal en un musical”, ambos premios fueron por la obra musical The Color Purple. Consiguió el Emmy en 2020 por la “Mejor interpretación musical en un programa diurno” y ha sido nominada a tres premios Óscar, pero no ha logrado ganar.

Cynthia Erivo durante los Tony Awards 2025. (Getty Images)

Adele (EGO)

El Emmy lo ganó en 2022 por su programa Adele: One Night Only que ganó en cinco categorías, una de ellas “Mejor especial de variedades pregrabado”. A lo largo de su carrera ha ganado 16 Grammys y obtuvo el Óscar por su canción Skyfall, que grabó para la película homónima de James Bond.

Adele durante uno de los partidos de Los Angeles Lakers. (Getty Images)

Hugh Jackman (EGT)

Wolverine ya ha sido nominado en las cuatro ceremonias, pero perdió el Óscar en 2013 ante Daniel Day Lewis. Obtuvo el Grammy por la “Mejor recopilación de banda sonora para medio visual” por The Greatest Showman y el Tony por ser el “Mejor actor principal en un musical” en The Boy From Oz. Aunque ha sido nominado 5 veces al Emmy, únicamente lo ganó en 2005 por tener el “Mejor performance individual en un programa musical o de variedades”.

Hugh Jackman asisitió al US Open de este año. (Getty Images)

Eminem (EGO)

El rapero y productor ganó el Óscar a “Mejor Canción Original” por Lose Yourself y cuenta con 15 Grammys. Al igual que Lady Gaga, fue su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LVI el que le permitió ganar un Emmy por ser el “Mejor especial de variedades en vivo”.