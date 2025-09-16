Los artistas EGOT son aquellos actores, cantantes o artistas que ganan los cuatro premios más importantes de las artes escénicas en Estados Unidos: Emmy , para el ámbito televisivo, Grammy, para la música, Oscar, para el cine y Tony, para el teatro. Cada temporada de premios algunos artistas se consagran o acercan aún más a convertirse en ganadores EGOT.
¿Quién será el próximo EGOT? Esta es la lista de famosos que están a un premio de hacer historia
Estos son los artistas con posibilidad de ser EGOT
Lady Gaga (EGO)
Lady Gaga está a un Tony de estar en esta codiciada lista de artistas. Ganó el Óscar a “Mejor canción original” por Shallow de la película A Star Is Born, de la cual también fue nominada como “Mejor actriz”. Fue acreedora a dos Emmys por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI y en total tiene 14 Grammys.
Cynthia Erivo (EGT)
La intérprete de Elphaba en Wicked, ganó un Grammy en 2017 por tener el “Mejor álbum de teatro musical” y el Tony en 2016 por ser la “Mejor actriz principal en un musical”, ambos premios fueron por la obra musical The Color Purple. Consiguió el Emmy en 2020 por la “Mejor interpretación musical en un programa diurno” y ha sido nominada a tres premios Óscar, pero no ha logrado ganar.
Adele (EGO)
El Emmy lo ganó en 2022 por su programa Adele: One Night Only que ganó en cinco categorías, una de ellas “Mejor especial de variedades pregrabado”. A lo largo de su carrera ha ganado 16 Grammys y obtuvo el Óscar por su canción Skyfall, que grabó para la película homónima de James Bond.
Hugh Jackman (EGT)
Wolverine ya ha sido nominado en las cuatro ceremonias, pero perdió el Óscar en 2013 ante Daniel Day Lewis. Obtuvo el Grammy por la “Mejor recopilación de banda sonora para medio visual” por The Greatest Showman y el Tony por ser el “Mejor actor principal en un musical” en The Boy From Oz. Aunque ha sido nominado 5 veces al Emmy, únicamente lo ganó en 2005 por tener el “Mejor performance individual en un programa musical o de variedades”.
Eminem (EGO)
El rapero y productor ganó el Óscar a “Mejor Canción Original” por Lose Yourself y cuenta con 15 Grammys. Al igual que Lady Gaga, fue su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LVI el que le permitió ganar un Emmy por ser el “Mejor especial de variedades en vivo”.
Kate Winslet (EGO)
La talentosa actriz que nos regaló el papel de Rose en Titanic, ganó el Óscar por su actuación en The Reader, aunque ha sido nominada un total de siete veces. El Emmy se lo ha llevado en dos ocasiones y el Grammy lo consiguió en el 2000 en la categoría de “Mejor álbum hablado para niños”.
Martin Scorsese (EGO)
De 16 nominaciones al Óscar, ha ganado en una ocasión como "Mejor Director" por The Departed en 2007. El Grammy lo consiguió en 2006 por tener el "Mejor video musical de formato largo" por No Direction Home y ha ganado dos Emmys.
Al Pacino (EOT)
El actor de El Padrino ganó el Óscar por su actuación en Perfume de Mujer y cuenta con dos Tonys por su actuación en Does a Tiger Wear a Necktie y The Basic Training of Pavlo Hummel y dos Emmys por Angels in America y You Don't Know Jack.
Lin-Manuel Miranda (EGT)
A Lin-Manuel solo le falta el Óscar para ser EGOT. En su lista de premios cuenta con cinco Grammys, dos Emmys y tres Tonys. Ha sido nominado a dos Premios de la Academia por “Mejor canción original”, pero no ha logrado ganar.
Cyndi Lauper (EGT)
La cantante y compositora conocida por su canción Girls Just Want To Have Fun, tiene 2 Grammys, uno de ellos como “Mejor artista nueva” en 1985 y un Emmy como “Mejor actriz invitada en una serie de comedia”. El Tony lo ganó por tener la “Mejor banda sonora original” por su trabajo en Kinky Boots.
Jessica Lange (EOT)
A sus 71 años, la actriz está a un Grammy de ser EGOT. En la década de los 80’s ganó dos premios Óscar, mientras que el Tony lo adquirió por ser la “Mejor actriz principal en una obra de teatro” por su trabajo en Largo viaje hacia la noche. A lo largo de su carrera ha ganado 3 Emmys, dos de ellos por su actuación en American Horror Story Murder House y Coven.
Beyoncé (EG)
Después de ganar un Emmy en la categoría de “Mejor vestuario para un programa de variedad, documental o reality” este año y sumando los 35 premios Grammy que ha ganado, la cantante estadounidense está a un Oscar y un Tony de ser EGOT.
Después de esta temporada de premios, Beyoncé es la nueva integrante en esta lista de artistas que pueden lograr uno de los mayores méritos en el mundo de las artes escénicas. Solo nos queda esperar a la siguiente temporada de premios para conocer si alguno de estos actores y cantantes logra consagrarse como un EGOT.