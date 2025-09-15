Cuatro momentos clave que marcaron la edición 2025 de los Premios Emmy

Esto son algunos de los momentos más notables que se vivieron en el Teatro Peacock en Los Ángeles:

Cuenta atrás

El anfitrión, Nate Bargatze, encontró una forma de controlar los interminables "gracias a" en los discursos de los ganadores: al comienzo de la noche anunció que donaría 100.000 dólares al Boys and Girls Club of America, pero que descontaría 1.000 dólares por cada segundo adicional a los 45 asignados para cada intervención.

"Sé que es difícil. Es duro", dijo el presentador. "Es un juego que inventé, y estas son las reglas".

Sin embargo, aclaró que volvería a añadir 1.000 por cada segundo ahorrado en los discursos de los ganadores.

Host Nate Bargatze presentador de los Emmy en su edición 2025. (Getty Images)

Con un contador en pantalla, la cifra disminuía implacablemente cuando actores y directores daban las gracias a colegas, familiares o agentes.

Aunque algunos ganadores respetaron su tiempo, al final de la noche la donación prácticamente se había esfumado.

Afortunadamente para la organización sin fines de lucro, que organiza programas extracurriculares para jóvenes, Bargatze dijo que él y la cadena CBS donarían un total de 350.000 dólares.

Nate Bargatze vowed to keep politics out of his Emmy hosting gig — and he stuck to it on Sunday night.



He also had a clever gimmick in his pocket: a running bit about keeping acceptance speeches to their 45-second limit. https://t.co/Y4phvHKXHi pic.twitter.com/gehOXIC4Dv — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) September 15, 2025

Rey Colbert

El humorista Stephen Colbert fue uno de los héroes de la noche y cuando entró en el escenario recibió una larga ovación de pie.

CBS anunció en julio que cancelaría su programa "The Late Show with Stephen Colbert", días después de que el comediante criticara el acuerdo de 16 millones de dólares al que llegó Paramount (empresa matriz de CBS), con el presidente Donald Trump para poner fin un proceso judicial en su contra. "Un enorme soborno", según Colbert.

‘The Late Show with Stephen Colbert’ wins the #Emmy for Outstanding Talk Series. The crowd chants his name as he takes the stage as a winner for the first time since 2014. pic.twitter.com/b7zqiaGW1b — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

Trump celebró la cancelación pero la industria del entretenimiento se solidarizó con Colbert, y presentadores de otros programas nocturnos apoyaron su nominación a mejor programa de entrevistas, un premio que ganó.

"A veces solo sabes cuánto amas algo realmente cuando sientes que podrías estar perdiéndolo", dijo Colbert. "En septiembre de 2025, amigos míos, nunca he amado más desesperadamente a mi país. Dios bendiga Estados Unidos".

