Owen Cooper saltó a la fama por su papel como Jamie Miller en la serie Adolescencia, donde interpreta a un adolescente de 13 años que es acusado de asesinar a su compañera de clase. La serie se ha convertido en una de las miniseries más vistas de Netflix con más de 142 millones de visualizaciones.
¿Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy?
El actor nació en Warrington, Inglaterra el 5 de diciembre de 2009 en una familia de clase media. Su madre trabaja como cuidadora y su padre como experto en informática. Es el menor de la familia y tiene dos hermanos. En un inicio quería ser futbolista y perteneció al equipo sub-15 Warrington Rylands hasta que comenzó a tomar clases de actuación en The Drama MOB, una escuela de actuación en Manchester.
Algunos datos curiosos del actor son que detesta los dulces americanos ya que prefiere los británicos y sus favoritos son los Maltesers, Monster Munch y Fruit Pastilles. Su actor favorito es Tom Holland y la película que lo inspiró a actuar fue Lo imposible, donde Holland hizo su debut actoral. Su serie preferida es Stranger Things.
La actuación de Owen Cooper en Adolescencia
La serie fue grabada en un plano secuencia, por lo que no hay cortes de cámara entre escenas y cada capítulo fue grabado de forma continua. Cooper ha mencionado que cuando los actores se equivocaban al final de la grabación de un capítulo, después de 50 minutos de corrido, debían volver a grabar desde el comienzo.
Uno de los momentos más impactantes de la actuación de Owen fue la escena que grabó con Erin Doherty , quien actúa de su psicóloga infantil. La secuencia tuvo una duración de 52 minutos y ambos actores nos llevaron al límite debido a la intensidad de sus actuaciones.
El premio Emmy como “Mejor actor de reparto en una miniserie o telefilme” es una muestra del reconocimiento que la crítica ha dado al actor por su interpretación en Adolescence. El mismo Leonardo DiCaprio felicitó a Owen mediante un video que su compañero de serie, Stephen Graham, le envío por mensaje.
El futuro de la carrera de Owen Cooper
El siguiente proyecto de Cooper es la película Cumbres Borrascosas , basada en la novela de Emily Brontë y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. El filme será estrenado el 14 de febrero de 2026 y el actor de 15 años interpretó el personaje de Heathcliff en su versión joven.
No cabe duda de que la carrera de este actor va comenzando y promete ser uno de los siguientes talentos jóvenes en el mundo actoral. Owen ya ha hecho historia con su triunfo en los Emmys, que lo ha posicionado como el actor masculino más joven en recibir uno de estos premios.