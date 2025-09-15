¿Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy?

Owen Cooper, el actor de 15 años que ganó un Emmy

¿Quién es Owen Cooper?

El actor nació en Warrington, Inglaterra el 5 de diciembre de 2009 en una familia de clase media. Su madre trabaja como cuidadora y su padre como experto en informática. Es el menor de la familia y tiene dos hermanos. En un inicio quería ser futbolista y perteneció al equipo sub-15 Warrington Rylands hasta que comenzó a tomar clases de actuación en The Drama MOB, una escuela de actuación en Manchester.

Owen Cooper hace historia como el actor masculino más joven en ganar un Emmy. (Kevin Winter/Getty Images)

Algunos datos curiosos del actor son que detesta los dulces americanos ya que prefiere los británicos y sus favoritos son los Maltesers, Monster Munch y Fruit Pastilles. Su actor favorito es Tom Holland y la película que lo inspiró a actuar fue Lo imposible, donde Holland hizo su debut actoral. Su serie preferida es Stranger Things.

La actuación de Owen Cooper en Adolescencia

La serie fue grabada en un plano secuencia, por lo que no hay cortes de cámara entre escenas y cada capítulo fue grabado de forma continua. Cooper ha mencionado que cuando los actores se equivocaban al final de la grabación de un capítulo, después de 50 minutos de corrido, debían volver a grabar desde el comienzo.