La impactante historia detrás de 'Adolescence',la serie que arrasó en los Emmys

Conoce la historia detrás de Adolescence de Netflix, la serie que arrasó en los Emmys

Para entender el contexto de Adolescence, es importante conocer a la mente detrás: Stephen Graham, un actor británico nacido en 1973 en Kirkby, Lancashire, conocido por interpretar personajes complejos y por retratar realidades sociales crudas (como en This Is England, Boiling Point o Line of Duty).

Erin Doherty en Adolescence (IMDb)

Ha contado que sintió una urgente necesidad de explorar un problema que veía repetirse en las noticias: jóvenes varones cometiendo crímenes violentos contra niñas, lo que le hizo preguntarse “¿por qué está pasando esto?”.

Con Adolescence Graham quiso no solo narrar un crimen, sino diseccionar las causas: el papel de la masculinidad tóxica, las redes sociales, la presión y las influencias que moldean a los adolescentes. Además, quiso mostrar una historia que no se quede en los clichés (padres alcohólicos, hogares rotos, etc.), sino familias comunes, padres que aman, hogares estables que de repente enfrentan algo que parece inexplicable.

La serie fue co-creada por Graham, que además es uno de los protagonistas de la serie, y Philip Barantini. El reparto incluye a Owen Cooper como Jamie, el niño envuelto en el crimen, y Erin Doherty como su psicóloga.