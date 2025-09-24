Las mejores miniseries en streaming para maratonear en una tarde

5 miniseries para maratonear en un día que ya deberían de estar en tu 'watchlist'

Adolescence (Netflix)

Duración: 4 episodios

Adolescence la nueva sensación de Netflix. (Instagram @adolescence.netflix)

Adolescence dejó a todos boquiabiertos por la actuación de Owen Cooper. Es un proyecto grabado en planos de secuencia reales, o sea sin cortes y en una sola toma por episodio.

La miniserie muestra de la manera más cruda a Jamie Miller, un niño de 13 años que es acusado por asesinar a una compañera de la escuela (un hecho que nos recuerda la tragedia que conmocionó a la CDMX estos días¡). Una historia intrigante que vale la pena ver y que arrasó en la entrega de los Emmys.

Chernobyl (Max)

Duración: 5 episodios

Chernobyl es una de las mejores series de la historia según IMDb. (IMDb)

Si no has visto esta miniserie, esta es la señal que necesitabas para quedarte todo el día en casa y maratonear este show.

Chernobyl no sólo trata sobre el peor accidente causado por el hombre en la historia, sino que también revela secretos nunca antes contados sobre el desastre de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986.

Considerada como una de las mejores miniseries de la historia, actualmente ocupa el puesto número cinco en el ranking de IMDb con 9.3 estrellas de diez.

The Penguin (Max)

Duración: 8 episodios

Colin Farrell le da vida a El Pingüino. (IMDb)

No es coincidencia que esta serie sea ganadora de nueve premios Emmy, The Penguin dejó a todos hablando sobre ella, siendo una de las miniseries más reconocidas de 2024.

Este spin-off de la película The Batman nos demuestra que no todo el universo del Hombre Murciélago debe de girar en torno a él: The Penguin le robó el spotlight al llevarnos por lo más oscuro del mundo criminal de Gotham.

Esta es la historia de Oz Cobb (interpretado por Colin Farrell) y cómo logró convertirse en uno de los criminales y villanos más poderosos del universo de The Batman.