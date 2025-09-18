¿Quién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre Charlie Kirk para que suspendieran su programa?

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk para que suspendieran su programa?

De acuerdo con una entrevista que The Guardian realizó a uno de los miembros de la audiencia del programa de ayer, el anuncio se realizó cuando el público ya estaba entrando al foro de grabación.

ABC declaró que tomaron esta decisión ya que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (F.C.C.), específicamente su presidente, Brendan Carr, consideraron que los comentarios del presentador sobre el caso de Charlie Kirk no fueron acertados, ni políticamente correctos.

Durante su programa, Jimmy Kimmel dijo que los seguidores de Donald Trump intentaban "ganar puntos políticos" con el asesinato del activista Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel se caracteriza por hacer críticas al gobierno estadounidense a través de bromas o comentarios sarcásticos. (Getty Images)

Horas antes del anuncio, el presidente de la F.C.C., criticó a Kimmel y sugirió que su agencia podría tomar acción contra ABC por los comentarios que hizo el presentador durante su emisión del lunes 15 de septiembre.

Hasta el momento, Jimmy Kimmel no se ha posicionado ante esta noticia; sin embargo, celebridades como Ben Stiller o Jamie Lee Curtis han mostrado su apoyo al presentador. También se han realizado pequeñas manifestaciones criticando a Trump y defendiendo a Kimmel.

Por su parte, el presidente Donald Trump, aseguró durante una conferencia de prensa este jueves: "Despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento".

Trump agregó que el programa de Jimmy Kimmel debió haber sido suspendido "hace mucho tiempo" y que el presentador "dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Además de su talk show, Jimmy también es actor y comediante. Ha sido presentador de los Premios Emmys en tres ocasiones y de los Premios Oscar en cuatro. Después de Johnny Carson, es el host que ha dirigido el mismo programa durante más tiempo, acumulando 22 años.

Jimmy Kimmel es uno de los presentadores más "repetidos" en la ceremonia de los Óscares y los Emmys. (Getty Images)

Su carrera inició en el radio, donde fue el anfitrión de diversos programas en Arizona, Washington y Los Angeles. Años después, comenzó a ganar fama gracias a su participación en Win Ben Stein's Money, un programa de Comedy Central donde concursantes respondían preguntas de cultura general para ganar dinero. Ahí, Jimmy era el encargado de la comedia junto al presentador, Ben Stein.