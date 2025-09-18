¿Quién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre Charlie Kirk para que suspendieran su programa?

Por orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, American Broadcasting Company (ABC), que pertenece a Disney, se anunció la suspensión indefinida del programa Jimmy Kimmel Live!.
Esto después de que el presentador criticara con humor la reacción del presidente Donald Trump y sus seguidores, tras el asesinato de Charlie Kirk. La cancelación ha generado controversia ya que algunos la consideran una estrategia para censurar a los críticos de Trump.
Publicidad
¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk para que suspendieran su programa?
De acuerdo con una entrevista que The Guardian realizó a uno de los miembros de la audiencia del programa de ayer, el anuncio se realizó cuando el público ya estaba entrando al foro de grabación.
ABC declaró que tomaron esta decisión ya que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (F.C.C.), específicamente su presidente, Brendan Carr, consideraron que los comentarios del presentador sobre el caso de Charlie Kirk no fueron acertados, ni políticamente correctos.
Durante su programa, Jimmy Kimmel dijo que los seguidores de Donald Trump intentaban "ganar puntos políticos" con el asesinato del activista Charlie Kirk.
Horas antes del anuncio, el presidente de la F.C.C., criticó a Kimmel y sugirió que su agencia podría tomar acción contra ABC por los comentarios que hizo el presentador durante su emisión del lunes 15 de septiembre.
Hasta el momento, Jimmy Kimmel no se ha posicionado ante esta noticia; sin embargo, celebridades como Ben Stiller o Jamie Lee Curtis han mostrado su apoyo al presentador. También se han realizado pequeñas manifestaciones criticando a Trump y defendiendo a Kimmel.
Por su parte, el presidente Donald Trump, aseguró durante una conferencia de prensa este jueves: "Despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento".
Trump agregó que el programa de Jimmy Kimmel debió haber sido suspendido "hace mucho tiempo" y que el presentador "dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".
¿Quién es Jimmy Kimmel?
Además de su talk show, Jimmy también es actor y comediante. Ha sido presentador de los Premios Emmys en tres ocasiones y de los Premios Oscar en cuatro. Después de Johnny Carson, es el host que ha dirigido el mismo programa durante más tiempo, acumulando 22 años.
Su carrera inició en el radio, donde fue el anfitrión de diversos programas en Arizona, Washington y Los Angeles. Años después, comenzó a ganar fama gracias a su participación en Win Ben Stein's Money, un programa de Comedy Central donde concursantes respondían preguntas de cultura general para ganar dinero. Ahí, Jimmy era el encargado de la comedia junto al presentador, Ben Stein.
Publicidad
Posteriormente, se convirtió en el co-host de The Man Show, un programa de sketches, también de Comedy Central y actuó en Crank Yankers yThe Andy Milonakis Show. En sus proyectos Jimmy también fungía como productor y, en algunas ocasiones, como guionista. Finalmente, en 2003, se convirtió en el anfitrión de Jimmy Kimmel Live!.
Así era el programa 'Jimmy Kimmel Live!'
Desde su estreno el 26 de enero de 2003, este programa nocturno de entrevistas se ha consolidado como uno de los talk shows más importantes de Estados Unidos, compitiendo directamente con otros programas como The Tonight Show with Jimmy Fallono Late Night with Conan O'Brien.
Durante sus transmisiones, el presentador tiende a dar algunas noticias y opiniones sobre temas en tendencia de una forma cómica y algo sarcástica. También entrevista a actores, cantantes, celebridades y otras personas importantes. Además, realiza sketches y organiza juegos con sus invitados.
Gracias al carisma y humor de Jimmy, así como a las divertidas e interesantes entrevistas que realiza a sus celebridades invitadas, Jimmy Kimmel Live! se ha convertido en uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense e incluso de internet, ya que algunas secciones del programa se comparten en videos cortos a través de YouTube.
La cancelación del programa de Jimmy Kimmel ha generado controversia debido al gran cariño que el público de Estados Unidos tiene hacia el show y hacia el presentador en sí. Además, diversas personas consideran que esta medida es excesiva y únicamente busca silenciar a los críticos de Trump. A pesar de las sospechas de que esta cancelación sea permanente, los seguidores del talk show mantienen la esperanza de que Jimmy y su programa puedan regresar.