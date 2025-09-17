Tras entrevistas a Nodal y Florinda Meza, Adela Micha reprueba la cancelación: “los periodistas estamos para cuestionar”

Adela Micha aplaude actitud de Florinda Meza a peasr del odio que recibe en redes sociales

Adela Micha compartió su experiencia tras haber entrevistado a Florinda Meza, conversación en la que la periodista le señaló a la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” que forma parte de las tres mujeres que reciben más odio en redes sociales junto con la cantante Ángela Aguilar y la comediante Karla Panini.

Adela Micha (Instagram / Adela Micha)

La periodista reconoció la reacción de la actriz ante el comentario y, además de celebrar la inteligencia con que respondió a su cuestionamiento, aceptó que a los hombres rara vez son señalados como "culpables" en las polémicas que sí alcanzan a las mujeres.

“Estoy de acuerdo, cosa con la que estoy de acuerdo [que nunca culpan a los hombres]. Pero además me pareció que respondió con mucha gracia, ¿no? Dijo: ‘No soy la primera’. Es muy inteligente, la verdad Florinda es una mujer muy inteligente”, expuso a la prensa que la captó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Adela Micha, víctima de la "cultura de la cancelación"

La propia Adela Micha también fue víctima de la "cultura de la cancelación" luego de que en un corte comercial de su programa de televisión, en diciembre de 2021, hizo el comentario "ya no tarda en morirse", para referirse a Silvia Pinal.

En aquella época, la actriz fue hospitalizada tras contagiarse de Covid-19 y la periodista solicitó a su equipo preparar -con anticipación- materiales sobre la diva en caso de que se confirmara su muerte.

Adela Micha (Instagram / Adela Micha)

Al hacerse pública esta situación, las redes sociales reaccionaron de manera inmediata en contra de Adela. Silvia Pinal finalmente murió el 28 de noviemibre de 2024, casi tres años después de la ya famosa frase de Adela Micha.