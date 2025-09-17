Luego de que sus entrevistas con figuras como Christian Nodal y Florinda Meza pudieran ser vistas como parte de la “maquinaria” que alimenta la llamada “cultura de la cancelación” en redes sociales, en contra de éstos y otros personajes envueltos en polémicas en meses recientes, la periodista Adela Micha reprobó dicha actitud y defendió su trabajo. “Los periodistas estamos para cuestionar”, aseguró en un reciente encuentro con los medios.
Tras entrevistas a Nodal y Florinda Meza, Adela Micha reprueba la cancelación: “los periodistas estamos para cuestionar”
Adela Micha aplaude actitud de Florinda Meza a peasr del odio que recibe en redes sociales
Adela Micha compartió su experiencia tras haber entrevistado a Florinda Meza, conversación en la que la periodista le señaló a la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” que forma parte de las tres mujeres que reciben más odio en redes sociales junto con la cantante Ángela Aguilar y la comediante Karla Panini.
La periodista reconoció la reacción de la actriz ante el comentario y, además de celebrar la inteligencia con que respondió a su cuestionamiento, aceptó que a los hombres rara vez son señalados como "culpables" en las polémicas que sí alcanzan a las mujeres.
“Estoy de acuerdo, cosa con la que estoy de acuerdo [que nunca culpan a los hombres]. Pero además me pareció que respondió con mucha gracia, ¿no? Dijo: ‘No soy la primera’. Es muy inteligente, la verdad Florinda es una mujer muy inteligente”, expuso a la prensa que la captó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Adela Micha, víctima de la "cultura de la cancelación"
La propia Adela Micha también fue víctima de la "cultura de la cancelación" luego de que en un corte comercial de su programa de televisión, en diciembre de 2021, hizo el comentario "ya no tarda en morirse", para referirse a Silvia Pinal.
En aquella época, la actriz fue hospitalizada tras contagiarse de Covid-19 y la periodista solicitó a su equipo preparar -con anticipación- materiales sobre la diva en caso de que se confirmara su muerte.
Al hacerse pública esta situación, las redes sociales reaccionaron de manera inmediata en contra de Adela. Silvia Pinal finalmente murió el 28 de noviemibre de 2024, casi tres años después de la ya famosa frase de Adela Micha.
Adela Micha se opone a la cultura de la cancelación
Adela Micha expresó su oposición con la “cultura de la cancelación” y las críticas constantes hacia estas figuras femeninas, en especial contra Ángela Aguilar.
Y es que la hija de Pepe Aguilar se volvió objeto de comentarios negativos, memes y constante acoso en redes sociales, desde que se oficializó su relación con Christian Nodal.
“Pues no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho. Yo creo que nosotros, ni los periodistas, ni la gente, estamos en posición de juzgar a nadie y menos cuando se trata de relaciones humanas", explicó Adela.
"Los periodistas pues sí estamos para cuestionar, para hablar, para señalar, cosas que de pronto son públicas, pero a mí el asunto privado y de la vida privada de la gente, la verdad es que no lo juzgo", enfatizó.
La polémica de Christian Nodal y la dinastía Aguilar ya es caso cerrado para Adela Micha
En otro punto, Adela Micha mencionó que ya desea dejar atrás la polémica que se generó luego de la entrevista que le realizó a Christian Nodal, la cual desató gran repercusión.
“Pues ya di mi declaración en el programa, yo no sé si la escucharon. Entonces pues ya tengo el medio, entonces uso el medio para aclarar.”
Finalmente, al ser cuestionada sobre si ha tenido acercamientos con la dinastía Aguilar para pactar alguna conversación después de las declaraciones de Christian Nodal, Adela fue contundente. “Pues no, ya yo hice la entrevista y creo que hice un buen trabajo, y creo que él también, y nada más”.
Con información de Agencia México