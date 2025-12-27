Perry Archangelo Bamonte, reconocido guitarrista, tecladista y bajista de la influyente banda británica The Cure, falleció a los 65 años durante las festividades navideñas, según confirmó la agrupación en un comunicado oficial. El músico murió tras una breve enfermedad en su casa, rodeado de sus seres queridos, indicó la banda, que lamentó profundamente su partida y ofreció condolencias a su familia y amigos. Hoy, recordamos la vida del icónico musico que marcó la historia del grupo.
Quién fue Perry Bamonte, el icónico guitarrista de The Cure que marcó la historia del grupo
¿Quién fue Perry Bamonte, el icónico guitarrista de The Cure?
Nacido el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Perry Archangelo Bamonte, conocido como Perry Bamonte, tuvo una trayectoria única con The Cure.
Su relación con la banda comenzó en 1984 en labores técnicas (como asistente personal y técnico de guitarras) antes de convertirse en miembro de pleno derecho en 1990 tras la salida del tecladista Roger O’Donnell.
A partir de entonces, se consolidó como una pieza versátil del grupo, alternando entre guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados e imprimiendo su sello en álbumes fundamentales como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure.
Durante su primera etapa con The Cure, Bamonte participó en más de 400 conciertos alrededor del mundo, contribuyendo al sonido de los éxitos que definieron a varias generaciones del rock alternativo. Su talento no se limitó a los escenarios: también fue recordado por su creatividad y presencia cálida dentro de la banda, rasgos que compañeros y fans destacaron tras el anuncio de su muerte.
Aunque dejó la agrupación en 2005 por decisión del líder Robert Smith, Bamonte regresó a The Cure en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World. En esta etapa adicional, participó en cerca de 90 presentaciones, incluyendo el concierto especial en Londres el 1 de noviembre del año pasado, que marcó uno de los momentos más celebrados de la banda en años recientes.
En 2019, Bamonte fue reconocido junto a The Cure con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame, un honor que marcó un hito en su carrera y el reconocimiento de su impacto en la música.
¿De qué murió Perry Bamonte? el histórico guitarrista de The Cure
Perry Archangelo Bamonte, guitarrista, tecladista y bajista de la influyente banda británica The Cure, falleció a los 65 años durante la Navidad de 2025 tras enfrentar una breve enfermedad en su casa, informaron los propios integrantes del grupo en un comunicado oficial en su sitio web.
Aunque se confirmó que su muerte ocurrió luego de este breve problema de salud, hasta el momento no se han dado detalles específicos sobre la causa exacta de su fallecimiento.
Perry Bamonte, the guitarist and keyboardist in the Cure, has died after battling a short illness over Christmas. He was 65.— Variety (@Variety) December 26, 2025
The Cure confirmed Bamonte’s death on the band’s website on Friday, remembering his contributions to the group during his two stints in the band, first… pic.twitter.com/8vri6ib1DP
La banda describió a Bamonte como un músico “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo”, y destacó que su partida deja un profundo vacío tanto en el seno de The Cure como en la comunidad musical internacional. Sus compañeros extendieron sus condolencias a la familia y seres queridos del músico, remarcando el impacto humano y artístico que tuvo durante décadas.