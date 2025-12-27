Quién fue Perry Bamonte, el icónico guitarrista de The Cure que marcó la historia del grupo

¿Quién fue Perry Bamonte, el icónico guitarrista de The Cure?

Nacido el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Perry Archangelo Bamonte, conocido como Perry Bamonte, tuvo una trayectoria única con The Cure.

Su relación con la banda comenzó en 1984 en labores técnicas (como asistente personal y técnico de guitarras) antes de convertirse en miembro de pleno derecho en 1990 tras la salida del tecladista Roger O’Donnell.

Muere Perry Bamonte, integrante de The Cure. (Vince Bucci/Getty Images)

A partir de entonces, se consolidó como una pieza versátil del grupo, alternando entre guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados e imprimiendo su sello en álbumes fundamentales como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure.

Durante su primera etapa con The Cure, Bamonte participó en más de 400 conciertos alrededor del mundo, contribuyendo al sonido de los éxitos que definieron a varias generaciones del rock alternativo. Su talento no se limitó a los escenarios: también fue recordado por su creatividad y presencia cálida dentro de la banda, rasgos que compañeros y fans destacaron tras el anuncio de su muerte.

Perry Bamonte (Vince Bucci/Getty Images)

Aunque dejó la agrupación en 2005 por decisión del líder Robert Smith, Bamonte regresó a The Cure en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World. En esta etapa adicional, participó en cerca de 90 presentaciones, incluyendo el concierto especial en Londres el 1 de noviembre del año pasado, que marcó uno de los momentos más celebrados de la banda en años recientes.

En 2019, Bamonte fue reconocido junto a The Cure con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame, un honor que marcó un hito en su carrera y el reconocimiento de su impacto en la música.